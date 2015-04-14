美股收跌 欧洲三大股指涨跌不一

美国股市收跌。道琼斯工业平均指数下跌80.61点，报17,977.04点，跌幅为0.45%；标准普尔500指数下跌9.63点，报2,092.43点，跌幅为0.46%；纳斯达克综合指数下跌7.73点，报4,988.25点，跌幅为0.15%。

欧股

欧洲三大股指涨跌不一。伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数收于7064.3点，跌25.47点，跌幅为0.36%。德国法兰克福股市DAX指数跌36点，跌幅0.29%，收于12338.73点。巴黎CAC40股指报收于5254.12点，涨13.66点，涨幅0.26%。

黄金

周一纽约商业交易所6月份交割的黄金期货价格下跌5.30美元或0.4%，收于每盎司1199.30美元。

原油

纽约商业交易所5月份交割的原油期货价格上涨27美分或0.5%，收于每桶51.91美元。至此纽约油价已经连续三个交易日上涨，三日累计涨幅达2.9%。

外汇

美元指数日升0.11%，报99.444。美元兑日元下滑，盘中稍早一度触及约三周高位120.845。澳元兑美元跌至0.7553，逼近本月稍早触及的六年低点0.7534。

欧元兑美元纽约尾盘跌0.3%，报1.05750，盘中跌至近一个月低点1.0520。美元兑日元跌0.21%，报120.050。

美元兑瑞郎跌0.28%，报0.97665，稍早触及约三周最高的0.98625。