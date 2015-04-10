大资金再出手抬高金价 黄金与美元负相关已破？

周五（4月10日）欧市盘中金价突然拉高逾10美元，刷新日高至1205.50美元/盎司，或暗示有大资金入场支撑。同期美元指数则上扬至99.38，刷新3月19日来新高，金价走势与美元的负相关性明显减弱。

从月线级别可以发现，除2013年初金价跌落1600后，千二关口处支撑强劲，金价走势总体以震荡为主，虽然短期金价依然容易受到美元走高的影响，但自去年7月美元自80一线走高至目前近100点，增值约25%，而金价则是从1300下跌至目前1200水平，跌幅约为7.69%，美元定价黄金实际可以说上涨了15.38%， 所谓的“历史性负相关”荡然无存。

黄金与美元握手言和？

此前花旗发布报告称，尽管今年黄金仍将面临困难，但2016至2020年将会是黄金获得支撑的时间。

自2012年起，金价的下跌主要原因是通胀的缺乏，在全球大规模QE的情况下，通胀却始终没有大幅走高。

金价通常和美元有着逆相关的关系，但在过去几个月，尽管美元表现强劲，但金价的表现也同样坚挺。

花旗分析师Jon Bergtheil称：“从2014年1月至今来看，白银、铂金和基础金属价格和美元有着密切的逆相关关系，而黄金则在远离美元。”

因此，一旦全球的宽松政策使得通胀真正出现的时候，黄金就将受益。

大资金再出手抬高金价

欧市盘初，COMEX6月黄金期货合约再现巨量买单，30分钟内成交量超过12000手。受此推动，现货黄金短线飙升逾10美元，最高升至1205.50美元/盎司。

接近欧市盘初，现货黄金徘徊于1194附近。不过，随后多头突然发力，金价在接近16:00开始的半小时内飙升逾10美元，最高触及1205.50美元/盎司。

随后，期金市场传来消息称，COMEX6月黄金期货合约30分钟内成交量超过12000手，这可能是推动金价异动的诱因。

技术上看，现货黄金虽然收复日内跌幅，但是暂时未回到5日内均线上方，金价尚未突破1178-1225的震荡区间。

短线关注黄金能否在美市开盘后站稳1200-1205位置，如能站稳那么金价才有进一步上探1225附近的机会。

加拿大丰业银行(Scotiabank)在日内的分析中指出，金价技术信号目前中性偏跌，暗示短线可能面临进一步跌势。下方支撑关注3月-4月涨势的38.2%回撤位1194。

DailyFX在分析中认为，黄金只有重新站上1200.07-7.58水平（14.6%延展位&趋势线），才有机会迈向4月6日高点1224.15。