美元悄悄构筑双顶形态 且看下周黄金能否突破震荡

隔夜原油和黄金等大宗商品放缓上涨步伐，但美国经济数据再陷低迷，美元指数反弹受阻，汇价震荡走低至97.28附近。周五(4月17日)欧市盘初，美元指数窄幅震荡于97.50附近，汇价形成“双顶形态”的风险加剧。晚间美国将公布3月未季调消费者物价指数年率，通胀能否反弹，这对于美联储的加息步伐尤为关键。

经济指标又成拖累 美元“双顶形态”风险加剧

隔夜美国公布的两大经济数据均令人失望，3月新屋开工和上周初请失业金数据双双不及预期，令市场对于美国经济的担忧有所增加。

美国商务部公布美国3月新屋开工年化月率仅增长2%，市场预期增加15.9%，前值下降15.3%。

路透社随后评论称，“新屋开工数据远低于预期，且创去年5月以来最大跌幅，东北和中西部受2月酷寒降雪天气影响最大，市场对经济能否从第一季度的疲软反弹的忧虑料将增加，加上美国制造业表现不佳，暗示经济动能的强劲程度可能未能足以支撑美联储在9月之前加息。”

美国劳工部同时公布的数据显示，美国上周季调后初请失业金人数升至29.4万人，市场预期28万人，前值28.2万人。此外，美国4月4日当周续请失业金人数减少4万至226.8万，创2000年12月以来最低，预期232.3万，前值修正为230.8万。

路透社指出，数据虽然意外上涨高于预期，但因复活节和学校春假等因素会影响失业金领取情况，所以出现波动属于正常情况。

亚特兰大联储主席洛克哈特和波士顿联储主席罗森格伦等联储官员均表示，近期美国疲软的经济数据让其对升息更加谨慎。

洛克哈特指出，“我倾向于晚一点升息，希望看到更多确认性证据。证据越强，货币政策的后续道路就越有序。”

原本寄希望于数据反弹的美元多头对于上述疲软数据大感失望，美元指数随后震荡走低，汇价最低触及97.28，刷新本周低位。技术上看，日图中，美元形成“双顶形态”的风险正在加剧，如果汇价下测96.50附近的颈线位置，恐将引发新一轮跌幅。

CitiFX G10首席策略师Steven Englander表示：“现在的头寸，数据流和政策评论都对美元不利，所以连长线看多美元的投资者都在削减头寸。”

Englander指出：“我们不认为这种形势将持续下去，相信大多数投资者也有同样的感受，但明显感觉还需要对美元多头有利的政策声明和良好的数据来延长美元涨势”。

渣打银行(Standard Chartered)分析师Nicholas Snowdon表示，美国加息周期可能比此前的预期更缓慢，这可能削弱美元上涨的动能。

北京时间晚间20:30，美国劳工部将公布美国3月未季调消费者物价指数(CPI)年率，市场预期持平，前值为0。

市场分析人士预计，美国3月通胀较2月上升，整体通胀及核心通胀(剔除食品及能源)月率都将上升，但年率升幅不大可能加大。

稍后的22:00，美国将公布4月密歇根大学消费者信心指数初值和3月谘商会领先指标月率，市场预期均要好于前值。如果上述经济数据符合或好于市场预期，或将提振美元的数据。

原油“哑火”黄金“迷失” FED决议前市场生变？

国际原油在周三飙升6%之后升势受阻，美国原油期货小幅回落至56.20美元/桶水平附近。之前，石油输出国组织OPEC月报显示石油供应继续增加，而需求增速萎靡。

该份报告显示，OPEC成员国3月份的石油生产量达到810000桶/天，与此同时，今年全球石油需求量仅仅增长80000桶。

这一数据让市场此前对于油价触底的乐观情绪有所收敛。路透技术分析师随后指出，布伦特原油可能进一步跌至略高于61.20美元的水平，随后获得支撑。

德国商业银行(Commerzbank)资产管理主管Thomas Timmermann表示：“市场对原油价格总体是看多的，在寻找上行的路由，但基本面还是很疲软。”

Timmermann还表示，该基金正在等待着油价能否在第二季度触底，“但我认为目前说触底还为时尚早。”

还有市场分析人士指出，沙特可能将成为油价反弹的“最大阻力”。

OPEC月报显示，沙特3月份把原油产量提高到30年来的最高水平。OPEC在去年下半年的会议中拒绝减产，沙特在其中唱主角，假如该国继续维持大幅增产势头，或将打压油价的反弹势头。

原油放慢步伐，大宗商品顿时“群龙无首”，现货黄金隔夜在触及1209之后回落，日内交投于1200关口附近。

技术上看，日图中，黄金仍未摆脱在1180-1225区间震荡的格局，上方1205(38.2%的斐波那契回撤位)、1210(60日均线附近)和1225(4月6日高位)阻力位重重，金价短线或仍将延续这一震荡趋势。

FX Empire认为，“1220至1180美元/盎司间是一个盘整区域。在金价突破该区域之前，黄金市场将继续呈现‘一潭死水’。”

同时，黄金30天波动性接近一个月最高水平，COMEX期金数次发生巨量买单推动金价出现异动的情况。

汇丰银行(HSBC)的分析师James Steel表示：“在接下去经济数据使得美联储升息预期更清晰之前，黄金市场都将继续波动。”

市场在等待哪些重磅事件？显然，近期的重头戏将是美联储利率决议和4月非农就业报告，其中美联储下次议息会议将于4月28-29日召开，4月非农报告将于5月8日公布。

不过，在这之前，市场下周将再度迎来“数据狂潮”，金融市场恐怕在FED决议和非农之前发生巨变。

下周美国将先后公布3月新屋销售年化月率、3月NAR季调后成屋销售年化月率和3月耐用品订单月率，美元和黄金的走势料将围绕这些数据的表现而上下起伏。