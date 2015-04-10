暴涨行情持续 港股再创多项新纪录

中银国际称，内地公募基金截至今年3月底资产规模达4.68万亿元，当中2.12万亿元可投资股市。预料内地在4月将组成1000亿元的新基金，最快5月便可南下透过“沪港通”等渠道买入港股。

港股暴涨行情持续，南下资金蜂拥入市，投资者热情全面点燃，港股再创多项新纪录。恒生指数继前一交易日大涨900多点之后，昨日继续高开，盘中最高上探至27922.67点，逼近28000点大关，创2008年1月以来的新高，收市报26944.39点，升707.53点；大市全日成交2915.29亿港元，打破9日2524亿港元的纪录，创下历史新高；港股通额度连续两日用尽。

交投畅旺下，港股昨日又刷新多项交易纪录。其中，港股总市值达到创纪录的29.3万亿港元，比前一个交易日增加近5000亿港元；港股全日成交宗数达到破纪录的329万多宗；相关期货及期权总成交合约刷新纪录，达到148万多张。

鉴于近期港股急涨，香港财政司司长曾俊华昨日表示，带动港股急升的因素很多，包括在长假过后港股有补涨的需求、内地证监会放宽对机构投资者投资港股的限制等。他提醒投资者，目前港股市况反映交易所的操作畅顺，但交投比较波动，因此呼吁中小投资者要小心留意各方面因素后再作出投资决定，他同时强调，暂时看不到香港股市会有泡沫破裂。

昨日除中小盘中资股大幅上涨以外，50只蓝筹股中有47只上涨，其中26只蓝筹股创下近52周新高，14只创出上市以来的新高。港交所全日升幅达8.91%，成为全球最大市值的交易所；联想集团涨9.1%，为涨幅最大蓝筹股。

港股通持续爆额，在周二首次额度全部用完之后，昨日下午105亿额度再度用尽，比上一交易日提前20分钟左右全部用完，两日累计有210亿资金流入港股市场。沪股通方面资金持续净卖出，昨日额度余额为179.79亿元，有49.79亿元资金流出沪市，比上一交易日增加4.74亿元。

从港交所公布的港股通十大成交活跃股名单来看，中国南车位于榜首，国美电器、阿里影业、中广核电力、中国北车也排名靠前，而科网类的金山软件、券商股海通证券等也交投活跃。沪股通十大活跃成交股前三名分别是，中国平安、中信证券以及中国南车。

沪港通的火爆也增强了市场对于深港通推出加速的预期，香港立法会金融服务界议员张华峰昨日在深圳表示，深港通架构将与沪港通相似，对于深港通提前在上半年开通表示乐观，交易额度方面可能会超过沪港通，甚至是超过一半以上。

中银国际最新研报指出，自内地放松公募基金获准投资港股以后，港股近日表现强势，随着深港通可能在下半年开通，港股受惠于中国推动改革可克服经济放缓等风险，预期A股投资文化将会影响香港市场，包括不看重估值，而关心在新兴行业的小型股，对政策及改革期望极为敏感。

中银国际称，内地公募基金截至今年3月底资产规模达4.68万亿元，当中2.12万亿元可投资股市。预料内地在4月将组成1000亿元的新基金，估计最快5月便可南下透过“沪港通”等渠道买入港股。建议关注四大投资主题包括国企改革、一带一路、互联网+以及货币宽松等。

渣打财富管理香港及大中华区投资策略主管梁振辉表示，港股近日涨幅较大，牛市已经重临，恒指上探30000点不足为奇，短期而言，港股存在一定回吐风险，不过不会大跌，出现股灾机会也甚微，虽然A股及H股近期虽已有一定升幅，但目前估值仍然落后其他主要市场，看好港股金融、科技以及工业板块。

中信银行国际研究部主管廖群表示，近日港股的涨幅比A股大是由于港股没有涨跌停限制，而港股的投资者普遍较为理性，港股未来仍然有上升空间，如果A股继续上涨港股会跟随，但并没有出现泡沫的风险，未来提高沪港通的额度只是时间问题，“北水南调”对于人民币的汇率价格不会有明显的影响。