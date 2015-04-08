股票基金创历年最佳收益：季度最高涨幅90.38%

今年一季度是股票基金历年来表现最好的一个季度。23只基金一季度涨幅超60%，表现最好的基金收益率高达91%。

季度最高涨幅90.38%

今年一季度，股票型基金收益俨然创出历年最佳。

Wind数据显示，截至3月31日，723只股票型基金一季度平均上涨约26%，成为历年来股票基金表现最好的一个季度。同时，有23只基金一季度涨幅超60%。

表现最好的基金是富国低碳环保，今年以来该基金收益率达到91.41%，高于第二名汇添富移动互联近6个百分点。而同时汇添富也是一季度的大赢家，在第一季度前十名中，汇添富一家夺得4席。另外，股票型基金中仅2只偏股基金收益为负数。

这些跑在前列的基金大都重仓互联网+，比如富国低碳环保，也并非重仓环保股，而是与低碳沾边的互联网，比如百润股份、乐视网、东方财富等，同时兴业银行、浦发银行、建设银行也占有较大权重。

汇添富基金此次声势逼人，其中3只基金包揽了2、3、5位，依次是汇添富移动互联、汇添富民营、汇添富社会责任，收益率分别达到85%、80%和79%，堪称惊人。

汇添富移动互联重仓了万达信息、东方财富、同花顺等互联网标杆企业，同时还重仓中国平安、兴业银行等金融股，均为一季度大热门。

另外，易方达新兴成长、宝盈新价值、诺安进取、国联安优选行业、长信内需成长、汇添富消费行业也均入围前十。堪称近10年来最美的一季度成绩单。

一季度股票方向基金业绩前十(来自：WIND)

证券代码 证券简称 一季度收益率

100056.OF 富国低碳环保 91.41

000697.OF 汇添富移动互联 85.70

470009.OF 汇添富民营活力 80.51

000404.OF 易方达新兴成长 79.29

470028.OF 汇添富社会责任 79.07

000574.OF 宝盈新价值 78.65

150075.OF 诺安进取 78.19

257070.OF 国联安优选行业 77.83

519979.OF 长信内需成长 76.97

000083.OF 汇添富消费行业 73.20

风水轮流转

去年表现勇猛的明星基金，一季度则表现不尽理想。也正应了那句话，风水轮流转是牛市的特征。

比如去年大热的工银金融地产，一季度名次下滑至373名，该基金去年收益率为102.49%，而今年第一季度收益率为19.74%，远低于股基一季度平均收益率。海富通国策导向也同样大幅落后于平均水平。这只基金去年以71.69%的高业绩夺得股基第二，但今年第一季度该基金表现不尽如人意，收益率仅有5.58%，大幅跑输同类基金31.34%的平均收益率水平，且处于同类倒数第4位置。

而去年跻身前十的汇丰晋信大盘、博时主题一季度均处于股基倒数位置。

放眼今年表现最佳的基金，也大都去年业绩落后且长时间滞涨。比如汇添富的4只入围前十基金，及富国移动互联，去年均毫不起眼。可见牛市之中，风格转换出人意料，投资前期滞涨产品的策略，往往收效颇佳。

也有市场人士分析认为，一方面今年一季度和去年相比，市场风格有明显转换，另一方面是2014年财富效应致使排名前列的基金申购量大增，基金规模迅速膨胀致使其臃肿，今年一季度的互联网行情对大型基金而言仅是杯水车薪。