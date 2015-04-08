A股盘中突破4000点 如何读懂“新常态”下的牛市

4月8日午后，两桶油率先带动大盘上涨，金融、地产板块也接力上涨，上证指数势如破竹突破4000点，创逾7年新高。

是的，大牛市来了，但是能稳妥地持续多久呢？

近期，国泰君安证券研究所董事总经理、首席宏观分析师任泽平接受人民金融专访时称，“这就是大牛市”，并再次重申是“改革牛”。任去年5月从国务院发展研究中心“下海”至国泰君安后，于7月市场低点时就喊出“大牛市”，一举成名，其逻辑核心即是“改革”。

他认为，这轮牛市的长久取决于改革逻辑的存在和改革措施的落地，否则将重回原点。

疯狂的股市

对小长假后的股市首轮上涨，申万宏源认为是市场对政策解读偏正面。一是信贷资产证券化有利于盘活银行存量资产，引导银行资金继续支持实体经济；二是南北车合并或通过，国企改革的进一步推进，引发市场进一步寻找机会。

自去年7月以来，A股从2000点飙至最高4000点，涨幅翻番。期间，一举冲破2009年巅峰——3478点。当时，机构还在讨论是否会冲破这个点。

股市的疯狂连涨，吸引了大量散户跑步入场。仅在3月最后一个交易周，两市新增股票开户数就达到166.93万户，创下历史新高。

从中金公司近期观察来看，股市上涨的资金驱动特征仍明显，市场情绪仍有进一步宣泄要求。而IPO 等预计带来小扰动，业绩期叠加股指期货新品种推出，不排除引发股市短期波动加剧。

由于上周证监会放行一批IPO，市场多认为4月股市将有一波调整，近期冲上4000点存争议。不过从各卖方报告来看，似乎没人预测具体点位。

“本次IPO 打新只数较多但拟募集资金总规模未超前期，以往经验看会通过资金分流作用引发市场的短期震荡。”中金认为，但市场对此已经有充分预期，等待借机入场者众，预计总体表现将波澜不惊。而近期监管层言论背书、赚钱效应等，导致场外资金也从各个途径加速入场。

不过需要注意的是，短期A股风险已有加剧。证监会发言人邓舸此前就已提示，目前经济下行压力较大，部分上市公司估值偏高，杠杆资金较为活跃，投资者需要注意风险，不要盲目跟风炒作。

大牛市逻辑

沉寂了七年的A股市场，如今在“新常态”下重启大牛市，脱离了经济基本面，能稳妥地持续多久呢？

任泽平曾任国务院发展研究中心宏观经济研究部研究室副主任。在他看来，这是一轮波澜壮阔的大牛市，且牛市的核心逻辑既不是“杠杆牛”，也不是“水牛”，而是典型的“改革牛”，与中国1996年—2000年的经济转型期类似。

当前中国经济进入放缓“新常态”，按照任泽平最新宏观报告，经济可能在2015年底至2016年探明底部。剔除水分后，2015年GDP实际增速6.3%（官方7%左右）。

“过去的高增长引擎来自人口和制度因素驱动的外需出口部门和内需房地产部门，以及由终端需求带动的制造业投资、基建投资等中端需求”。任泽平说，而现在内外需两大增长引擎先后换档。中国面临的问题是结构性和体制性的，而不是周期性，需要改革突破困局，而不是简单地放水或大规模财政刺激解决，“政策需要宽松，但要花钱买制度”。

自进入“新常态”以来，中央政府已推出了“一带一路”、国企改革、自贸区建设、资本市场“国九条”、互联网+等一系列举措，从政策层面推进改革和改善经济。而这些都将引发新的投资机会。

任泽平向记者总结了这轮改革的路线图——“以财税始，以国企终，中间夹金融”。他认为，先以财税改革堵住地方资金黑洞，理顺中央和地方关系，这是基础。之后是金融改革的利率市场化和注册制改革，最后是国有企业改革。

至于大牛市持续多久，任泽平称，只要改革的逻辑存在、改革最终可以落地，则牛市会很长；如果束之高阁，牛市将回到原点。

对目前牛市的一些争议性逻辑，比如是“杠杆牛”，还是“水牛”，抑或因为经济基本面没有支撑，股市是泡沫的观点，任泽平称“都是舍本逐末，没有看到问题的本质”。

在中金公司看来，本轮牛市也非经济周期牛市，情绪（改革预期）>估值（资金流入）>业绩（基本面）链条不变。牛市能否更进一步取决于资金供求、基本面会否出现尾部风险以及政策导向。