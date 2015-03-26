截至上周，东证指数九连阳，上涨1.3%，是近两年来持续最久的上涨。日经225平均指数上周上涨1%，周中一度上涨1.6%，创2007年以来最高。

事实上，今年以来，东证指数Topix已经上涨15%，接近2007年的水平；日经225平均指数上涨11%。

这主要得益于稳定的日元，因为和美元一样，日元也常常被当作表现最好的发达市场的指标。

但Aoki并不为此感到兴奋，他在接受彭博新闻社采访时，把当下的过热日本股市比作“1987年的黑色星期一”，“现在市场也跟当年一样毫不察觉。就像当年一样，现在市场已经超买了。”

2013年美联储宣布开始缩小QE规模，东证指数10天内暴跌15%。Aoki称，尽管市场对美联储的举动有预期，但当年的市场回调非常剧烈。

据彭博，包括三井住友信讬银行（Sumitomo Mitsui Trust Bank）在内的许多投资者已经开始准备离市。

上述银行的策略分析师Ayako Sera表示，股市不可能一直上涨，已经有迹象表明股市过热，我们已经准备进入回调模式。

尽管如此，但Aoki表示，这次情况也许不会太糟。

上周美联储去掉前瞻指引中的“耐心”措辞，为6月或者以后加息提供了可能，但耶伦强调经济增长仍然疲软。耶伦的表态或许也表明情况可能没有那么糟糕。

摩根士丹利（JP Morgan）全球市场策略分析师Yoshinori Shigemi表示，2013年的股市仿佛是建立在沙堆上的大厦，但现在并没有觉得股市上涨得有多么离谱。

日本央行将在今年10月将购买ETF的规模翻三倍。同一个月，日本最大养老基金GPIF将加倍在股票市场的投资配置。