经济降速股市为何“任性”上涨？

经济下行，股市上涨，这是羊年一季度市场一道独特的风景线。中国国家信息中心日前的报告称，一季度我国GDP将增长7%左右，市场多家机构预测有可能“破7”。而被喻为宏观经济晴雨表的股市却任性向前冲，各大指数连创历史新高。4月8日、4月9日两天，更是如本报月初所测，盘中冲上4000点。证监会新闻发言人邓舸指出，近期股市上涨，是市场对经济增长“托底”、金融风险可控的认同，也是全面深化改革、市场流动性充裕、资金利率下行、中小企业上市公司盈利状况改善等多种因素的综合反映，有其必然性与合理性。

一季度GDP可能破“7”

近几个月经济增长似乎起色不大，中国社科院财经研究院根据前两月工业、投资等主要数据预测，今年一季度经济增速可能在6.85%。

与低迷的经济相反，股市一片欣欣向荣。2015年3月以来，股市结束了在3400点附近徘徊震荡走势，不断冲破新高。清明节后的首个交易日4月7日，沪指冲破3900点，直奔4000点。4月8日早盘，两市双双高开，盘中大幅震荡，午后金融股集体爆发，带领大盘再度走高，沪指在时隔7年后再度突破4000点大关，创2008年3月14日以来新高。成交量方面，两市共成交15544亿元，创出历史新高。

越来越多股民入市淘金。据统计，沪深两市成交量连续超过万亿元，最近四周共有超400万户新增A股股民。很多投资者还借钱炒股，截至4月7日，沪深两市融资余额高达15765亿元。

专家指出，在经济运行压力较大时，来自股票市场的支持可谓雪中送炭。中国国际经济交流中心信息部部长徐洪才在接受本报记者采访时说，此轮牛市总体上有利于经济发展，促进企业低成本融资，产生财富效应，刺激消费。

此“牛”不同彼“牛”

曾在上一轮牛市尾声被套的股民，经过7年煎熬后，终于又迎来了“4000点”的春天。仔细分析，此“牛”与彼“牛”有所不同。

“与2007年的4000点相比，宏观经济背景已不一样。当年经济有点过热，现在则在下行；当时正进行股权分置改革，制度创新激发了大家的投资热情；现在股市也在改革，但还有更多因素让投资者在经济低迷时仍看好股市。”徐洪才说。

低迷中投资者仍然热情高涨，主要来自信心的力量。徐洪才分析，去年8月以来股市开始上涨，主要原因是大家对国家进行的深化改革和结构调整寄予厚望，改革红利打开了投资人的想象空间。

“在增长放缓的同时，我们更要看到，中国经济正在变得越来越好。”中国银行国际金融研究所主管周景彤谈到，近期经济运行中出现的一系列积极变化，如第三产业、民间投资快速增长，装备与高技术制造业利润增长强劲，通讯设备、信息消费和旅游活动等高速增长等，都是过去多年中国经济发展所追求的目标。

中国经济内部蕴藏的增长潜力带给投资者诸多预期。徐洪才说：“如今股市热点纷呈，比如一带一路 、自贸区、国企改革、消费概念、互联网+等新概念，与改革和结构调整有关的行业和公司都在轮番上涨。”此外，徐洪才指出，我国加大对外开放，沪港通开通以及资本市场制度创新等举措，也都增强了大家对股市的信心。

下一高点在哪里

股市持续飘红，个股不断涨停，股民们在赚钱的同时开始恐慌：是否已到高位？是否赶紧出逃？

4月9日，深成指报13674.64点，跌1.21%。创业板报2433.65点，跌2.19%。大数据100指数跌2.23%。此次下跌预示着后市是“涨”还是“跌”？业内人士分析，是市场本身运行趋势的作用使然，属于正常的现象。在强势的格局中，必然会出现快速的洗盘和瞬间的换筹。

4000点后，很多人预测大盘有可能冲上5000点、6000点。兴业证券分析师认为，近期政策组合拳利好不断，信贷资产证券化注册制落地属“火上浇油”；而短期增量资金加速流入，A股赚钱效应明显，大盘有望加速冲高。

但也有专家提醒要防范风险。“总体上看，现在大盘4000点是合理的，但结构有点不平衡，创业板超过100倍的市盈率。”徐洪才预测，后市还有一定上涨空间，期间会有震荡和分化，要注意创业板风险，关注大盘蓝筹股。他说，希望股市平稳发展，保持慢牛，不要发展成快牛甚至疯牛。