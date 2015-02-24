美股周一小幅低开 道指跌0.32%

2月23日 周一美股小幅低开。截至美国东部时间9:31（北京时间22:31），道琼斯工业平均指数下跌57.96点，报18,082.48点，跌幅为0.32%；纳斯达克综合指数下跌3.91点，报4,952.06点，跌幅为008%；标准普尔500指数下跌4.42点，报2,105.88点，跌幅0.21%。

奥地利财政部长汉斯·约尔格·谢林周五表示，欧元集团同意将针对希腊的援助项目展期四个月，四个月的援助展期将帮助希腊完成2015年春季的国际货币基金组织贷款偿付，条件是希腊政府需要在周一之前提交拟议实施的改革和预算措施的细节说明。

德国财政部发言人称，一旦希腊提交改革清单之后，欧元区财长将通过电话会议进行讨论。他称，欧央行、欧盟执委会和IMF将首先看到清单，然后给出意见，在这个基础之上欧元集团部长将展开讨论。

分析师指出，上周五达成的协议并没有改变希腊退出欧元区的可能性。据估计，希腊退欧的可能性仍为10%-20%，达成新协议的道路仍仍然崎岖不平，预计未来还会进一步出现谈判破裂的情况。

渣打银行全球首席研究员Marios Maratheftis周一(2月23日)在报告中称，全球原油供应过剩的情况将在2015年下半年结束，届时油价将启动反弹。渣打银行还表示，今年4月美国原油日产量的月度增速将“停滞”，预计5月将会下滑，主要是因为近期美国钻井机数量削减。同时，该行指出，油价下跌对美国经济而言是净利好因素。

企业新闻方面，苹果表示，将投资17亿欧元(合19亿美元)在欧洲建立两个数据中心，它们将完全由可再生能源为动力。苹果表示，这两家位于爱尔兰和丹麦的数据中心将支持全欧洲客户的苹果线上服务，包括iTunes Store, App Store, iMessage, Maps和Siri。

澳洲金融评论(AFR)报道，知情人士称，传媒大亨默多克旗下美国21世纪福克斯和探索传播公司进行了初步合并谈判，如若实现，将创造出一家市值近1000亿美元的运动、电影和娱乐传媒巨头。AFR援引接近此事的消息人士称，两周前，总部位于纽约的21世纪福克斯公司高管和Discovery的高管会面，就可能的收购进行商讨。

美国电影协会(MPAA)的多家成员表示，已于1月19日对迅雷[微博]的一家子公司提起了版权侵权诉讼。根据MPAA在一封电子邮件中发布的公告，这些电影公司在深圳市南山区法院对深圳迅雷网络科技提起了诉讼。对此，迅雷回应称，已经与MPAA签署有关知识产权的协议，但美国电影协会破坏了双方的合作，违反了承诺。

其他市场方面，希腊达成债务延期协议的消息提振，欧洲股市周一开盘上涨，德国股市盘初创下纪录新高。截至发稿，德国DAX指数涨0.57%至11114.00点，稍早一度触及11158.55点的纪录最高点。泛欧绩优300指数涨0.5%，至1533.12点。

亚太股市周一上扬，日经平均指数收报18466.92，升134.62或0.73%，为2000年4月以来收市新高。不过，大市涨幅较小，主要因银行及其他金融股遭获利了结。另外，南韩股市亦创两个半月新高，韩国首尔综合指数收报1968.39，升6.94或0.35%，为12月9日以来最高收市位。至于澳洲股市上扬，澳洲普通股指数收报5872.38，升26.74或0.46%。