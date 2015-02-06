希腊债务违约担忧升温 股市重挫银行股暴跌

大选结束后，希腊再次成为全球资本市场的目光所向。就在希腊新政府抛出债务互换方案，让市场看到曙光之际，希腊又传出即将“弹尽粮绝”的消息，拖累希腊股市在昨日盘中重挫近9%，银行股更成为“重灾区”。

日前，由极左翼联盟Syriza组建的希腊新政府放弃了减计外债的计划，提议与官方债权人进行债务置换。希腊政府提出的债务互换方案体现了政府希望缓和与欧盟的紧张关系，并展现出留在欧元区的努力。不过，据海外媒体报道，德国央行行长魏德曼昨日表示，希腊决定停止与国际货币基金组织、欧洲央行和欧盟执委会这“三驾马车”的合作。据悉，德国政府希望希腊继续返回紧缩财政政策，以努力得到国际社会的信任和支持，但这种要求随后被希腊新政府驳回。