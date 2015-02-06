希腊债务违约担忧升温 股市重挫银行股暴跌

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大选结束后，希腊再次成为全球资本市场的目光所向。就在希腊新政府抛出债务互换方案，让市场看到曙光之际，希腊又传出即将“弹尽粮绝”的消息，拖累希腊股市在昨日盘中重挫近9%，银行股更成为“重灾区”。
日前，由极左翼联盟Syriza组建的希腊新政府放弃了减计外债的计划，提议与官方债权人进行债务置换。希腊政府提出的债务互换方案体现了政府希望缓和与欧盟的紧张关系，并展现出留在欧元区的努力。不过，据海外媒体报道，德国央行行长魏德曼昨日表示，希腊决定停止与国际货币基金组织、欧洲央行和欧盟执委会这“三驾马车”的合作。据悉，德国政府希望希腊继续返回紧缩财政政策，以努力得到国际社会的信任和支持，但这种要求随后被希腊新政府驳回。
而在当地时间4日，欧洲央行宣布将暂停希腊债券作为抵押品时享有的信用评级豁免权，这表明希腊债券无法作为合格抵押品。当前，希腊国债的评级为垃圾级，仅仅依靠“评级豁免权”获得欧洲央行廉价融资。除非希腊的“三驾马车”国际债权人提高150亿欧元的短期借贷上限，否则希腊政府可能在2月25日就用完手上的现金。
如今，希腊决定停止与“三驾马车”的合作，市场对希腊将“弹尽粮绝”的担忧逐渐升温。彭博社预计，希腊政府可能最快于下月出现资金紧张的状况，并会面临“生死抉择”：要么接受国际债权人附加条款的救助金，要么就挥手告别欧元区。
在上述利空消息的拖累下，希腊股市昨日开盘暴跌，雅典ASE指数盘中大跌近9%，欧洲股市三大股指盘中也下跌0.2%左右。其中，希腊银行板块指数一度暴跌23%，希腊Alpha银行、希腊国家银行的跌幅均超过17%。此外，希腊三年期国债收益率大幅飙升221个基点至18.83%，五年期国债收益率飙升187个基点至15.04%。