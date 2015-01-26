欧洲刺激举措催升势 A股一月飘红成定局

并未延续此前的劲升态势，美股上周五意外小幅低开后转入窄幅整理，收盘涨跌互现，道指、标普分别下滑0.79%、0.55%，纳指则收高0.16%，三大股指的周涨幅锁定在0.92%、1.60%、2.66%。受欧洲央行宣布扩大资产购买规模计划的刺激，欧洲市场整体表现非常强劲有力。

与此同时，国际期市上周依然是跌多涨少，美元指数探低劲升并创2003年9月后新高，近6周的涨幅已与去年12周的成果相差无几，而去年下半年高点连线又与历史大顶后下跌的1/2反弹位汇聚在96上下，这也是通往100整数大关前的最后一道屏障，上攻至此难免发生较大震荡。CRB指数又创近年新低，粮棉品种也受制于5周线反压，中期趋弱可能仍然较大；铜虽未止住跌势，原油在44美元上方的反弹也无疾而终，可两者却没有再创新低，止跌反弹希望相对偏大；黄金、白银携手连涨三周，只是现已逼近一年多来的阻压，上涨力度又明显减弱，继续前进比较困难。

美国近日的经济数据喜忧参半。12月新屋开建数字比预想的好，12月领先经济指标指数也温和增长，上周初请失业金人数不如预期，芝加哥联储12月经济活动指数跌至负值也表明经济增长放缓，12月的营建许可数字、成屋销售都不尽如人意，而去年成屋销售量又同比下降，二手房平均售价则创2007年以来的最高水平。可见，这些数据并不足以促使股市止跌回升，欧洲央行推出QE才是上涨的主要原因。仅就技术现状而言，三大股指周均线仍保持多头排列局面，半年线支撑又一次得到验证，上周四还同时攻克多条重要日均线，短期转强迹象也比较清晰，上周五的分化却增添了短线变数，道指、标普也未能重返5周线之上，月线至今还是小幅下挫，纳指中期指标如周KDJ也没有发出持仓信号，尽管它们持续三周的滑落势头都已告一段落。上周波幅虽收缩27%、13%、10%，可最大落差仍显著高于去年的平均水平，本周波动区间未必就会扩大，围绕上周中心即17594点、2035点、4686点或许仍将有一番搏杀，惯性上攻刺穿18250点、2115点、4900点的希望就比较渺茫，甚至连能否冲破去年底峰值的束缚都有待观察，一月是否收阳难免就会有些疑问。

上周A股受消息面影响虽跳空低开，沪深大盘下调0.73%、0.84%，但5周线却稳步上行构成支撑，低开高走并未因短线遇阻整理而发生变化，且两市综指再度联袂创新高，一月继续上扬几乎已毫无悬念，尽管量变显示短期还会反复。就量能而论，上周成交总额激增约38%至36478亿，表明近日参与热情重新点燃，而每日间量变均幅则降至8%以内，上周单位股指量能又减少13%、24%，说明多空总体表现比较平和，近期大起大落的可能不太大；但由于近两周量能缩放幅度有些过大，近31天又未能刷新天量纪录，即量价背离时间有点偏长，强攻势头很难持续，震荡整理必不可少。以股指来看，两市持续上涨10周、12周已追平2007年3月至5月底的纪录，周线9连阳也比较罕见，日线图上一上一下两个缺口均已封闭，而深综指的岛形反转则初步成型，目标1571点又非常接近历史最高，这对大盘也会产生些积极的预示作用；上周波幅大幅拓宽49%、97%，本周波动区间很可能将有所收敛，而2000年以来一月的表现则是七下八上，以最小涨幅推测，应收在3368点、11489点或以上。

综上，国际期市近期变化十分微妙，全球尤其是欧洲股市冲高整理可能也较大，两市继续盘整蓄势更为有利些。估计本周量能将再次缩减，涨跌幅度不会很大，权重股与主题投资有望形成轮动，周三或许将是短线转折点。