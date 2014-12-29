2015年股市有望震荡上行

2014年下半年，中国股市一扫过去几年的持续低迷，强势爆发，截至11月底，上证综指年内已经上涨26.8%，并在12月一举站上暌违3年之久的3000点。2014年股市涨幅喜人，更让众多投资者对2015年充满了期待。在本期专栏中，嘉实回报中心将同广大投资者一起回顾2014年中国股市的表现，并对2015年中国股市的走势进行分析和展望。

2014年中国股票市场表现亮丽，上证综指前11个月中有8个月录得正收益，另外3个月只有小幅下跌。从过程来看，上半年和下半年差别明显。上半年股市涨跌互现，表现不温不火；进入下半年，在定向宽松、沪港通、非对称降息等一系列事件的驱动下，股指开始大幅上扬，到11月已经连涨5个月，进入12月后涨势依然强劲，交易量也迭创新高。面对即将到来的2015年，我们认为，在诸多因素的合力作用下，中国股市将在震荡中持续上行，但过程绝非一片坦途。在操作上，投资者可以通过灵活配置和主动调仓，对应市场的阶段性波动，控制下行风险，获取收益。具体而言，我们将从以下几个方面进行探讨。

首先，充足的资金供给将有助股市整体上行，但阶段性震荡难以避免。股市运行离不开资金驱动，而在2015年，多重因素的共振效果将显著提升股市资金供应水平。其一，扩张性货币政策增加中国经济的流动性。为抵御经济下行压力，央行虽然在2014年11月实施了不对称降息，但是为中国经济能够保持适当增速，还会进一步增加流动性。所以，可以预计央行在2015年会通过降息、降准等货币宽松政策来提振经济，这种在经济整体层面的资金宽松也将惠及股市。其二，非股票类投资收益下降，将促使投资者将更多资产配置到股市。2014年，中国楼市不再火爆，信托理财等传统吸金产品收益下降，以银行理财为例，平均年化收益已经从2014年1月的5.7%降到11月的4.9%（银率网数据），此消彼长，投资资金流向股市也就不足为奇了。其三，境外增量资金流入中国股市。一方面，以沪港通为代表的中国资本市场对外开放将不断拓展，QFII、RQFII的参与机构和额度也有望继续扩大，这些都将为中国股市带来新的“活水”；另一方面，MSCI将再次讨论把中国A股纳入新兴市场指数的计划，如能实施，境外投资者配置中国股市的需求将进一步得到提升。

其次，大盘蓝筹与中小成长的风格转换将是股市常态，主动“顺市而为”方为上策。对于中国股市而言，蓝筹与成长的风格切换明显存在。例如，2014年前11个月代表蓝筹的泸申指数与代表成长的创业板指数的整体表现大致相当，但在前6个月，沪深300指数下跌了7.1%，而创业板同期却上涨了7.7%。显然，股市风格在上半年和下半年之间经历了从成长向蓝筹的转换。就单月胜负而言，在2014年的前11个月中，大盘赢了6次，小盘赢了5次，几乎平分秋色。所以，无论是蓝筹还是成长都有各领风骚的阶段，在风格轮换中运行是中国股市的一大特色。对于投资者来说，在2015年的股市投资中，仍然需要顺势调整，不宜过分守成，主动把握风格轮换中的投资机会。

最后，市场波动加剧，宽幅震荡环境中需要控制好风险。随着高交易量成为新常态，基于以下两个主要原因，2015年股市的波动幅度较以往会更高。其一，乐观市场情绪下，杠杆的使用会放大股票价格波动，具有助涨助跌效应。据Wind资讯统计，在2014年6月末，中国股市融资余额为4000亿元，而到12月上旬融资余额已经突破9000亿元，不到半年已经翻倍，借钱投资的热情可见一斑。投资者的加杠杆行为在客观上加大了股市涨跌幅度，伴随的风险自然也就随之放大。其二，在经济不确定性以及市场风格切换中，对后市的分歧会导致市场上下震荡。在经济转型的大环境中，经济增长的不确定性要高于以往，对市场趋势的判断很难形成完全一致的观点，这种分歧会导致股市行业板块涨跌互现、轮动加速的状况。在宽幅震荡的环境中，投资者更需要严格把控投资风险，避免“一失足成千古恨”。

综上所述，2015年对投资者来说挑战依旧，尽管市场整体向上趋势明显，过程却可能跌宕起伏。希望投资者在操作上能够灵活主动，把握好市场的风格转换和板块轮动的节奏和机会，同时控制好投资组合的风险，在2015年收获理想的回报。