迪拜高薪聘中文人才 无需学历工资过万

一提到迪拜，第一印象就是这是个跑车遍地、奢侈品琳琅的“土豪”城市，是个100%“土豪”挥金的天堂。此言不差，在节假日，迪拜著名的帆船酒店每个套房的价格可以涨到3000美元/天，而且这个价格仍然需要提前预订；不过值得注意的是，尽管这是土豪挥金的天堂，同时也是一个海外草根“掘金”的理想之地。

随着迪拜经济的迅速复苏以及2020年世博会之前政府的巨大战略投资，迪拜作为海外草根“掘金”天堂的特征将更加明显，对于吃苦耐劳的“中国草根”而言，或许更加明显。

用一位在中东派驻多年的中国籍记者的话说，与其“北漂”不如“迪漂”，迪拜华人的真实经历也的确证明了这一点。

海外草根的“掘金”天堂

到达迪拜的第一天，《第一财经日报》记者就已经感受到迪拜与中国的密切关系。机场免税店、地勤和各种接机队伍中充满了中国人。一组数据显示，中国人已经占到迪拜人口的10%，而迪拜本地人口仅占到迪拜总人口的13%。

据当地华人介绍，中国人在迪拜主要有三类工作人群，一类是从事小商品贸易的贸易商，一部分是国内企业外派到迪拜工作的企业员工，第三类则是在国内基本属于“没有什么可失去的草根阶层”，这部分人在迪拜基本上从事旅游、销售、酒店服务等工作。

“因为迪拜与中国的各种经贸关系越来越密切，对中文的需求非常多，你只要会讲中文，不需要什么学历就能找到一份收入不错的工作。”一位中国地陪人员对《第一财经日报》记者表示。

这位地陪来自东北沈阳农村，初中学历，在国内没有任何工作，生活很拮据，无奈之下5年前跟随丈夫来到迪拜打工。这位女士的丈夫在这家地陪公司做司机，而她将客人带到酒店，安排入住，她不懂英文，每个月收入折合人民币在1.4万元左右，“会讲外语的话，很容易就可以拿到2万多。”

因为越来越多的中国人来到迪拜旅游、投资和定居，迪拜酒店、商场（奢侈品店尤其如此）对中国人的需求越来越多，“尤其是商场里的销售人员，底薪折合人民币就差不多在2万元左右，加上提成就更多了。”一位生活在迪拜的中国人介绍，据其介绍，奢侈品店和高端酒店对中国人的需求越来越多。

本报记者在参观著名的帆船酒店（即卓美亚酒店）时，卓美亚集团总裁兼CEO罗乐思（Gerald Lawless）告诉记者，帆船酒店的中国员工有250人。

所以从收入的角度而言，迪拜是国内草根“掘金”的天堂，用一个从山东过来打工的酒店服务生的话说，“我在国内的话，只能去做建筑工人，一个月的收入大概在5000~8000元人民币，没有任何福利，但我在酒店每个月底薪加上提成，尤其是在旺季的时候1万元人民币以上的收入是肯定的。而且酒店管吃管住，如果我节省一点，绝对能比国内的朋友赚得多，我现在的想法是在攒够一桶金后在这里做点小生意。”

上述服务生的想法并非天方夜谭，一位来自成都的迪拜租车行的老板就是走了这样一条路。现在这位朋友的租车行里各种豪车闪闪发光。“这种生活如果我在国内的话是想都不敢想的，当然需要有冒险的想法，要吃苦耐劳，但这里的回报率绝对高于国内。”这位租车行老板19岁来到迪拜，先是在一家酒店做服务生，后来开了现在这家租车行，专门接待国内来的中国游客。

“土豪”城市的性价比

另外相比国内一线城市的开支，迪拜这个土豪城市显得特别“便宜”。

以住房价格为例，一位即将派驻迪拜的中国国有媒体同行告诉本报记者，约90平方米的公寓大概出售的价格是200多万元人民币，无税，这相比北京房价而言，基本上是六环的价格水平，大概相当于广州的水平；更不用考虑汽车的价格，基本上同等类型的车，国内要比迪拜贵一倍；另外停车的费用也远比国内便宜，购物中心基本免停车费，即便是收费的停车位，最贵的折合人民币也不过40元。

当然也并非所有的开支都很便宜，比较贵的是房租和教育支出。房租水平基本跟北京差不多，在一个类似于华茂公寓的高档社区，一个90平方米的一居室一年的房租大概在20万元人民币。

另外一项比较贵的支出就是教育，因为迪拜是一个多国文化交流中心，非迪拜本地人需要进国际学校，中国人一般会选择收费较贵的欧美学校就读，每年的教育开支至少在10万元人民币以上。

2020年的世博机会

除了已经存在的“掘金”机会，2020年迪拜世博会的到来将为迪拜带来更强大的发展机遇，与此同时，也将为海外来的各国人创造巨大的发展机遇。

据阿联酋航空援引德勤做的一份研究数据介绍，2020年迪拜世博会将会在迪拜创造27.5万个就业岗位，值得注意的是因为迪拜当地人的人工成本非常高（迪拜的阿联酋人即便不工作每月每人也可以拿到8000迪拉姆，约合1.28万元人民币的政府补贴，而且享有全部免费的医疗和教育福利），而且迪拜本地人口占全部人口本身也只有13%，所以这些新增就业机会大部分将给予外籍人口。

阿联酋航空提供给记者的另外一组数据是阿联酋及迪拜政府为世博会提供的24亿美元的场地投资，世博会还会带动私人和其他形式的投资将近90亿美元的投资，大部分会投入基础设施建设（包括交通、医疗以及商业中心）。

投资意味着机会，对企业、对个人来迪拜创业、发展来说，迪拜世博会之前都意味着绝佳的机会。