国务院：取消个人携带黄金及其制品进出境审批

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国务院周一(11月24日)宣布取消和下放58项行政审批项目，包括取消个人携带黄金及其制品进出境审批等，同时取消67项职业资格许可和认定事项，还取消了19项评比达标表彰项目。
中国政府网刊登成文日期注为2014年10月23日的公告称，将82项工商登记前置审批事项调整或明确为后置审批。另建议取消和下放32项依据有关法律设立的行政审批和职业资格许可认定事项，将七项依据有关法律设立的工商登记前置审批事项改为后置审批，国务院将依照法定程序提请全国人民代表大会常务委员会修订相关法律规定。
此次取消的58项行政审批权限涉及央行，财政部，外管局和证监会，包括取消商业银行承办记账式国债柜台交易审批，贷款卡发放核准，境外上市外资股项下境外募集资金调回结汇审批。
涉及证监会的取消行政审批事项有八项，包括合格境外机构投资者托管人资格审批，证券公司行政重组审批及延长行政重组期限审批，转融通互保基金管理办法审批，证券公司融资融券业务监控规则审批，从事证券相关业务的证券类机构借入或发行、偿还或兑付次级债审批等。
涉及国家能源局的取消审批事项包括国家重点建设水电站项目和国家核准(审批)水电站项目竣工验收，跨区域电网输配电价审核，中央政府专项资金使用审批：能源领域技术研发资金、行业规划和行业标准经费，发电机组进入及退出商业运营审核，发电机组并网安全性评价，以及重要商品年度计划审批：煤层气商品量分配计划等。
同时取消新闻出版广电总局对广播电视播出机构赴境外租买频道、办台审批。
一年多来，国务院已经先后取消和下放七批共632项行政审批等事项，约占改革前行政审批项目总数的1/3。一系列简政放权的举措持续发力，大大激发了市场活力。
中国政府网刊登成文日期注为2014年10月23日的公告称，将82项工商登记前置审批事项调整或明确为后置审批。另建议取消和下放32项依据有关法律设立的行政审批和职业资格许可认定事项，将七项依据有关法律设立的工商登记前置审批事项改为后置审批，国务院将依照法定程序提请全国人民代表大会常务委员会修订相关法律规定。
此次取消的58项行政审批权限涉及央行，财政部，外管局和证监会，包括取消商业银行承办记账式国债柜台交易审批，贷款卡发放核准，境外上市外资股项下境外募集资金调回结汇审批。
涉及证监会的取消行政审批事项有八项，包括合格境外机构投资者托管人资格审批，证券公司行政重组审批及延长行政重组期限审批，转融通互保基金管理办法审批，证券公司融资融券业务监控规则审批，从事证券相关业务的证券类机构借入或发行、偿还或兑付次级债审批等。
涉及国家能源局的取消审批事项包括国家重点建设水电站项目和国家核准(审批)水电站项目竣工验收，跨区域电网输配电价审核，中央政府专项资金使用审批：能源领域技术研发资金、行业规划和行业标准经费，发电机组进入及退出商业运营审核，发电机组并网安全性评价，以及重要商品年度计划审批：煤层气商品量分配计划等。
同时取消新闻出版广电总局对广播电视播出机构赴境外租买频道、办台审批。
一年多来，国务院已经先后取消和下放七批共632项行政审批等事项，约占改革前行政审批项目总数的1/3。一系列简政放权的举措持续发力，大大激发了市场活力。