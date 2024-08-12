回测 $5,000 至 $35,000,000 百万 - RTR 动量趋势 交易算法

这个 Real tick MT5 Back 测试以 5,000 美元开始，以 35,000,000 亿美元结束。

初始存款!!的7000倍文章末尾的统计数据





持续时间：6.5 年，2018 年 1 月至 2024 年 6 月

Real Broker Ticks （ MT5 策略测试器最深入的设置）

数据终端：Darwinex MT5

杠杆 ： 33-1 （ 低杠杆 ）

超过 6,000 笔交易

符号 ： $USDJPY， GOLD $XAUUSD， $NDX （USTEC）， $COST， $META

图表执行： M5， M15 ， （所有 EA 都引用更高的时间框架，例如 H4、D1）





这使用了 3 个 EA 的组合，我使用了多品种 EA 版本进行此回溯测试：

RTR Momentum Trend EA 版本，适用于黄金、股票、外汇





它使用了超高风险，在这次回溯测试中，有 -80% 的巨大回撤才能到达那里。

我还有其他结果，这些结果也使用较低的风险击中了数百万人 - 但仍然是高风险。

只是为了表明您可以将小额存款转换为改变生活的资金，而无需剥头皮、日内交易或使用高杠杆，只需趋势跟踪。

我目前正在尝试为真实重复这一点：







更详细的统计数据：

余额/净值，1 of 4





图表后面的数字 2 / 4









使用的设置，第 3 个，共 4 个









这个真实经纪人滴答回拨测试花了 01：58：01 hh：mm：ss 才能完成。











