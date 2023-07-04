多层感知器和反向传播算法（第 3 部分）：与策略测试器集成 - 概述（I）

概述



在之前的文章中，我们讨论了按照客户端-服务器连接的简化方式来构建和使用机器学习模型。 然而，这些模型仅适用于生产环境，因为测试器不支持执行网络功能。 因此，在开始这项研究时，我在 Python 脚环境中测试了模型。 还不错，但这意味着在决定是否买入或卖出特定资产，或以 Python 实现技术指标时，需要模型（或多个模型）具有判定力。 由于自定义或封闭源代码，后者并不总能适用。 当用自定义指标作为过滤器的策略，或测试具有止盈和止损、尾随停止或盈亏平衡的策略时，缺乏策略测试器参与尤为重要。 构建自己的测试器，即使是使用更易于访问的语言，如 Python，亦是相当严峻的一个挑战。





概览

我需要一些适配回归和分类模型的东西，要求它们可在 Python 中轻松使用，如此我决定构建一个消息传递系统。 系统将在交换消息时同步工作。 Python 将代表服务器端，而 MQL5 则代表客户端。









组织开发



在尝试找到一种集成系统的途径时，我首先想到了使用 REST API，它在构建和管理方面相当简单。 然而，在查看了 WebRequest 函数的文档后，我意识到此选项不适用，因为文档明确指出它不能在此场景下使用。

我发现这种对网络功能的限制相当令人沮丧，我只好继续探索其它共享信息的方法。 我考虑过使用命名管道以二进制文件形式发送消息，但于我情况而言，它仅用于实验，当时没有必要。 不过，我已经搁置了这个想法以备将来更新。

在我的深入研究中，我遇到了一些消息，给了我一个新的解决方案：

"许多开发人员面临同样的问题 — 如何在不调用不安全的 DLL 的情况下进入交易终端沙箱。 最简单、最安全的方法之一是使用标准命名管道，按照正常文件操作来工作。 它们允许您在进程间组织客户端-服务器程序之间的通信。“

“MetaTrader 5 交易平台的保护系统不允许 MQL5 程序在其沙箱之外运行，从而保护交易者在使用不受信任的 EA 交易时免受威胁。 而使用命名管道，您可以轻松创建与第三方软件的集成，并从外部管理 EA。”





思考更深入，我意识到我可以利用 CSV 文件来交换消息。 这是因为在 Python 中处理 CSV 数据不会有问题，并且处理文件的标准 MQL5 类（CFile、CFileTxt、等等）允许写入所有类型和数组的数据，但它们不包括将消息标头写入 CSV 文件的选项。 但这个限制很容易解决。

因此，我决定在 MQL5 端开发解决方案之前，先开发一个能够共享文件的架构。 进程间通信（IPC）是一组允许在进程之间传输信息的机制。

在研究了如何实现所需的控件后，我设计了要部署的体系结构。 虽然这个过程可能看起来不必要，甚至荒谬，但它对开发非常重要，因为它给出了将要做什么，以及需要首先完成哪些活动的思路。

使用 Figma，我的设计，稍后会用作文档和参考的内容。













为了更好地理解前一个主题的上下文，我将针对所要建立的消息流进行解释，以便创建稳定和安全的通信。 这个思路最初不涉及一些技术问题，以便令架构更容易理解。

每当服务器（Python）初始化时，它都会等待发送初始化消息，即 "1 - Waiting for initialization" 流。 消息交换过程仅在智能系统加载到图表后开始。 MetaTrader 的任务是向 Python 发送一条消息，告知它在哪台主机、端口和环境上运行。





以下宏负责生成初始化消息标头。

#define HEADER_FILE_INIT { "host" , "port" , "typerun" } #define LINES_FILE_INT (HOST, PORT, TYPE) {{ string (HOST), string (PORT), string (TYPE)}}





当我谈论环境时，我指的是 EA 运行的所在，无论是策略测试器，亦或真实账户。 如此，我们将使用 “Test” 标签作为测试环境，将 “Live” 用于实时环境。

您可以在下面看到 EA 接收 “Host” 和 “Port” 参数。

sinput group "General Configuration" sinput string InpHost = "127.0.0.1" ; sinput int InpPort = 8081 ;





在初始化期间，服务器收集环境、主机和端口项目参数，并存储它们以供以后读取。

static EtypeRun typerun= ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ))?TEST:LIVE;

if (!monitor. OnInit (typerun, InpHost , InpPort )) return ( INIT_FAILED ); bool CMonitor:: OnInit (EtypeRun type_run, string host, int port) { ... File.SetCommon( true ); File.Open( "TransferML/init.csv" , FILE_WRITE | FILE_SHARE_READ | FILE_ANSI ); string header[ 3 ] = HEADER_FILE_INIT ; string lines[ 1 ][ 3 ] = LINES_FILE_INT (host,port,type_run); if ((File.WriteHeader(header)< 1 &File.WriteLine(lines)< 1 &!Strategy.Config(m_params))!= 0 ) res= false ; File.Close(); ... }

在上面的代码中，我们读取了 “init” 文件，并传送环境和主机数据。 步骤 "1- Startup Initialization" 和 "2- Send Initialization" 在此处执行。

下面是一段 Python 代码，它将接收初始化，处理数据，设置所要使用的环境，并向客户端确认初始化。 于此，执行步骤 "2- Collect data input"，"3 -Startup process data input"，"4 - Set Env" 和 "5 - Confirm initialization"。

host, port, typerun = file.check_init_param(PATH_COMMON.format(INIT_ARCHIVE))

file.save_file_csv(PATH_COMMON.format(INIT_OK_ARCHIVE))





完成所有这些步骤后，MetaTrader 应该等待接收服务器启动确认。 这一个步骤是 "3 - Waiting for confirmation"。

bool CMonitor:: OnInit (EtypeRun type_run, string host, int port) { ... while (!File.IsExist( "TransferML/init_checked.csv" , FILE_COMMON )) { Comment ( "waiting for startup" ); } ... }





完成此步骤后，Python 会选择要使用的线程。 如果是生产环境线程，我们将通过套接字进行连接，利用上一篇文章中完成的部分工作。 如果这是一个测试环境线程，那么我们将使用 CSV 文件进行消息传递。 服务器端等待来自客户端的指令，客户端发送 “START”、“STOP” 和 “BREAK” 等命令（名称是随机选择的），来启动发送某个模型生成的数值过程。





优点和缺点



我们的通信清晰高效，因为每个阶段数据的标准化确保了系统的稳定性。 此外，在 Python 端使用 pandas 库，以及在 MQL5 端使用矩阵和向量，两者均简化了数据解析。









消息交换是问题的核心，因此我选择以 CSV 格式标准化数据发送和接收。 为了简化此任务，我开发了一个类来抽象创建字符串和标头的工作。 它在环境间数据交换时被当作基础。 接下来是带有主要方法和属性的类标头。

class CFileCSV : public CFile { private : template < typename T> string ToString( const int , const T &[][]); template < typename T> string ToString( const T &[]); short m_delimiter; public : CFileCSV( void ); ~CFileCSV( void ); int Open( const string , const int , const short ); template < typename T> uint WriteHeader( const T &values[]); template < typename T> uint WriteLine( const T &values[][]); string Read( void ); };

如您所见，写入行和标头的方法接受动态向量和矩阵，如此就允许您在运行时构建文件，而无需使用主代码中的 “StringAdd()” 或 “StringConcatenate()” 函数连接文本。 这项工作由 “ToString” 函数完成，该函数接收向量或矩阵，并将其转换为 CSV 文格式。





例如：

假想我们有一个模型，它接收最后 4 根烛条的数值，我们参考需要传输的信息是这样的：

data;close;val_ma 10202022;10.55;10.49 10212022;10.95;11.09 10222022;11.55;11.29 10232022;11.15;11.29





此示例描绘的是存储在全局变量中的静态数据的用法。 然而，在实际系统中，将根据每个策略的需求收集这些数据，正如展示集成架构的图例所示。 重要的是要强调策略是系统的主要元素，因为它才能决定模型正常工作所需的信息。 例如，如果我们需要添加有关价格或指标的信息，这将是选项之一。 不过，请记住，修改正在发送或接收的数据格式，需要相应的代码支持。 尽管这个问题很容易解决，但规划系统开发非常重要。 如前所述，这只是一个概念验证（POC）示例，如果它看起来很有前景，将来可能会得以改进。

若要手动创建上面的示例，我们需要一个包含三个数值的数组来表示标头，以及一个包含数据的数组 [4][3]。 如您所见，编写和读取此 CSV 文件很简单。

#include "FileCSV.mqh" #define PATH(path) "Test/" +path+ ".csv" string H[ 3 ] = { "data" , "close" , "val_ma" }; string L[ 4 ][ 3 ] = {{ "10202022" , "10.55" , "10.49" },{ "10212022" , "10.95" , "11.09" },{ "10222022" , "11.55" , "11.29" },{ "10232022" , "11.15" , "11.29" }}; CFileCSV File; ulong start= 0 ,time= 0 ; void OnStart () { start= 0 ; time= 0 ; start= GetTickCount (); for ( int i= 0 ; i< 100 ; i++) { File.Open(PATH( "init" ), FILE_WRITE | FILE_SHARE_READ | FILE_ANSI ); ResetLastError (); if ((File.WriteHeader(H)< 1 &File.WriteLine(L)< 1 )!= 0 ) Print ( "Error : " , GetLastError ()); File.Close(); while (!File.IsExist(PATH( "init_checked" ))) { Comment ( "waiting for startup" ); } File.Delete(PATH( "init" )); File.Delete(PATH( "init_checked" )); } time= GetTickCount ()-start; Print ( "Time send 100 archives with transfer message [ms]: " ,time); }





这种方法的缺点是数据要写入磁盘，这可能会影响平均处理速度。 不过，如果比之用套接字系统的处理速度，则其性能似乎是合理的。





实现测试发送：

我们将发送 100 个包含 3 个数据列和 4 个数据行的文件，然后测量数据传输速度。

from Services import File PATH_COMMON = r 'C:\Users\letha\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\B8C209507DCA35B09B2C3483BD67B706\MQL5\Files\Test\{}.csv' INIT_ARCHIVE = 'init' INIT_OK_ARCHIVE = 'init_checked' if __name__ == "__main__" : file = File() file.delete_file(PATH_COMMON.format(INIT_ARCHIVE)) file.delete_file(PATH_COMMON.format(INIT_OK_ARCHIVE)) while True: receive = file.check_open_file(PATH_COMMON.format(INIT_ARCHIVE)) file.delete_file(PATH_COMMON.format(INIT_ARCHIVE)) file.save_file_csv(PATH_COMMON.format(INIT_OK_ARCHIVE)) void OnStart () { start= 0 ; time= 0 ; start= GetTickCount (); for ( int i= 0 ; i< 100 ; i++) { File.Open(PATH( "init" ), FILE_WRITE | FILE_SHARE_READ | FILE_ANSI ); ResetLastError (); if ((File.WriteHeader(H)< 1 &File.WriteLine(L)< 1 )!= 0 ) Print ( "Error : " , GetLastError ()); File.Close(); while (!File.IsExist(PATH( "init_checked" ))) { Comment ( "waiting for startup" ); } File.Delete(PATH( "init" )); File.Delete(PATH( "init_checked" )); } time= GetTickCount ()-start; Print ( "Time send 100 archives with transfer message [ms]: " ,time); }

此为结果：

testeCSV (EURUSD,M1) Time to send 100 files, transfer message [ms]: 5578

这个系统不出意外，但它有其价值，因为我们会向服务器发送少量数据。 每根新烛条开盘时会发送一次数据，如此我们无需担心。 但如果您要为流式报价、订单簿数据、或其它任何内容创建一个系统，则不建议使用这样的体系结构。 将来该系统有可能会演变成更精细的东西。

此外，该过程仅限于一个模型/策略，但可以对其进行改进，从而在未来提供更好的可扩展性。





使用线性回归：

什么是线性回归？

线性回归是一种广泛应用于金融分析的统计技术，用于预测股票、债券和货币等金融资产的行为。 这种技术允许金融分析师辨别不同变量之间的关系，从而“预测”资产的未来表现。

若要对金融资产应用线性回归，首先我们需要收集相关的历史数据。 这包括有关资产收盘价、交易量、利润和其它相关财经变量的信息。 这些数据可以从证券交易所或金融网站等来源获取。

一旦收集到数据之后，有必要选择我们将在分析中使用的因变量和自变量。 因变量是需要预测的变量，而自变量是解释因变量行为的变量。 例如，如果目标是预测股票的价格，则因变量是股票的价格，而自变量可以是交易量、利润、等等。

然后，需要应用统计技术来查找回归线的方程，该方程表示自变量和因变量之间的关系。 该方程即可用于预测资产的未来行为。

应用线性回归技术后，评估所做预测的品质非常重要。 为此，我们可以将预测结果与实际历史数据进行比较。 如果预测精度较低，则可能需要对方法或所选的自变量进行调整。

线性回归是一种广泛应用于金融分析的统计技术，用于预测股票、债券和货币等金融资产的行为。 该技术允许金融分析师辨别不同变量之间的关系，从而预测资产的未来表现。 使用 scikit-learn 库在 Python 中实现线性回归很容易，并且可以成为预测金融资产价格的宝贵工具。 不过，要记住一个重点，线性回归是一种基本技术，可能不适用于所有类型的金融资产或特定情况。 评估预测品质，并参考其它财务分析技术始终很重要。

因此，您可以参考其它技术，例如基于人工智能的时间序列分析或预测模型，这些技术也可用于预测金融资产的行为。





Python 的实现：

import random import pandas as pd from sklearn.linear_model import LinearRegression from sklearn.metrics import r2_score from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder random.seed( 42 ) encoder = OneHotEncoder() # Create an empty dataframe data = pd.DataFrame(columns=[ 'ticker' , 'price' , 'volume' , 'economic_indicator' ]) # Fill the dataframe with random values for i in range( 500 ): row = { 'ticker' : "FAKE3" , 'price' : round(random.uniform( 100 , 200 ), 2 ), 'volume' : round(random.uniform( 10000 , 100000 ), 2 ), 'economic_indicator' : round(random.uniform( 1 , 100 ), 2 ) } data = data.append(row, ignore_index=True) print(data) # apply one-hot encoding of the column "ticker" onehot_encoded = encoder.fit_transform(data[[ 'ticker' ]]) # add a new one-hot encoded column to the original dataframe data[ 'tiker_encoder' ] = onehot_encoded.toarray() # Selecting independent and dependent variables X = data[[ 'tiker_encoder' , 'volume' , 'economic_indicator' ]] y = data[ 'price' ] # Creating the linear regression model model = LinearRegression() # Training the model on historical data model.fit(X, y) # Making predictions with the trained model y_pred = model.predict(X) # Evaluating prediction quality r2 = r2_score(y, y_pred) print( "Determination coefficient:" , r2) # Making predictions for new data new_data = [[ 1 , 23228.17 , 61.21 ]] new_price_pred = model.predict(new_data) print( "Price prediction for new data:" , new_price_pred)

这段代码利用 scikit-learn 库根据历史价格数据、交易量和一个指标生成线性回归模型。 该模型根据历史数据进行训练，可用于预测价格。 决定系数 （R²） 也作为预测品质的度量进行计算。 此外，该模型还能依据新提供的数据进行预测。

请注意，此代码是静态的，仅作为示例。 它可以轻松应用在处理实时和动态数据，并在生产环境中使用。 此外，还需要获取市场数据和经济指标来训练模型。



需要注意的重点是，这只是预测股票价格线性回归模型的基本实现，且需要根据您的特定需求调整模型和数据。 不建议在实盘账户上使用该模型。

提供的示例仅用于论述目的，不应当作完整的实现。 完整实现的详细演示将在下一篇文章中介绍。







结束语

所提出的架构有效地克服了在测试模型时 Python 的限制，提供了多种测试选项，并有助于验证和评估 ML 模型的效率。 在下一篇文章中，我们将更深入地讨论 CFileCSV 类的实现，该类将在 MQL5 中作为数据传输的基础。

重点需要注意的是，CFileCSV 类的实现将作为 MQL5 和 Python 之间数据交换的基础，支持在两个平台上依据高级数据分析和建模功能，且作为基础组件，发挥此架构的优势。