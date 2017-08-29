交易货币对篮子时出现的测试形态。第 I 部

概述

在之前有关交易中应用货币对篮的文章中, 我们研究了交易原则, 技术分析手段以及可以通过这些手段检测的形态。当然, 若无某些形态参数的确认, 盲目追随这些方法是不可行的。例如, 我们需要澄清超卖/超买等级的具体价位。在此, 我们将查证检测到的形态参数, 并尝试为交易者制定建议。

研究工具

为了我们的工作, 我们将使用之前开发的 "组合 WPR"。我们经常在之前的文章系列中应用它, 且已证明它有助于检测大多数的形态。

将 WPR 周期从 14 增加到 20, 以便略微平滑指标图表。这可令您 "缩小" 图表, 而不会损失显示品质。

我们将研究三个时间帧: D1, H4 和 H1。您可以使用此处所描述的方法获取其它周期的结果。

基本的术语和原则可以 在此 找到。

研究形态



我们开始研究 在此处 描述的形态 #3。形态十分简单。它等同于一个单独的、众所周知的长线货币对。交易货币对时应用如下方式:

当蜡烛收盘时, 若组合 WPR 下穿超买等级, 或是上穿超买等级, 交易者将收到篮内所有货币对的入场信号。

我们在哪里可以找到这些超卖/超买等级？若在单独的货币对上使用标准 WPR, 我们可以轻松地回答这个问题:

超买等级: - 20%

超卖等级: - 80%

这为我们的研究奠定了起点。我们将使用这些数据来澄清组合 WPR 等级的位置。结果将不仅有助于检查问题中的形态, 而且也有助于其它类似的情况。应用的方法同样也很方便。

指标线应高于超买等级或低于超卖等级, 突破其中之一即可。我们来分析历史数据, 定义潜在的入场数量。我们现阶段不打算使用指标。代之, 我们将应用以前开发的 testIndexZig-Zag1.mq5 和 testWPReur.mq5 指标。在 testWPReur.mq5 当中, 我们简单地根据篮子的组件替换数据。我们稍微简化 testIndexZig-Zag1.mq5 指标源代码, 因为我们已经知道指标的最高点和最低点 (从 100％ 到 -100％):

#property copyright "版权所有 2016, MetaQuotes 软件公司" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_plots 3 #property indicator_label1 "High" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrGreen #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "Low" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrGreen #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #property indicator_label3 "ZigZag" #property indicator_type3 DRAW_SECTION #property indicator_color3 clrRed #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 1 #property indicator_label4 "Direction" #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_style4 STYLE_SOLID #property indicator_width4 1 #property indicator_label5 "LastHighBar" #property indicator_type5 DRAW_LINE #property indicator_style5 STYLE_SOLID #property indicator_width5 1 #property indicator_label6 "LastLowBar" #property indicator_type6 DRAW_LINE #property indicator_style6 STYLE_SOLID #property indicator_width6 1 #include <ZigZag\CSorceData.mqh> #include <ZigZag\CZZDirection.mqh> #include <ZigZag\CZZDraw.mqh> enum EDirection { Dir_NBars= 0 , Dir_CCI= 1 }; input EDirection DirSelect=Dir_NBars; input int CCIPeriod = 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice = PRICE_TYPICAL ; input int ZZPeriod= 14 ; string name; CZZDirection*dir; CZZDraw*zz; double HighBuffer[]; double LowBuffer[]; double ZigZagBuffer[]; double DirectionBuffer[]; double LastHighBarBuffer[]; double LastLowBarBuffer[]; int h; int OnInit () { switch (DirSelect) { case Dir_NBars: dir= new CNBars(ZZPeriod); break ; case Dir_CCI: dir= new CCCIDir(CCIPeriod,CCIPrice); break ; } if (!dir.CheckHandle()) { Alert ( "指标 2 下载错误" ); return ( INIT_FAILED ); } zz= new CSimpleDraw(); SetIndexBuffer ( 0 ,HighBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,LowBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,ZigZagBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,DirectionBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 4 ,LastHighBarBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 5 ,LastLowBarBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); name = _Symbol + TimeFrameToShortString( Period ()) + ".txt" ; h= FileOpen (name, FILE_CSV | FILE_WRITE | FILE_ANSI , ',' ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { if ( CheckPointer (dir)== POINTER_DYNAMIC ) { delete (dir); } if ( CheckPointer (zz)== POINTER_DYNAMIC ) { delete (zz); } } int ind= 0 ; int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[] ) { int start; if (prev_calculated== 0 ) { start= 0 ; } else { start=prev_calculated- 1 ; } for ( int i=start;i<rates_total;i++) { HighBuffer[i]=price[i]; LowBuffer[i]=price[i]; } int rv; rv=dir.Calculate(rates_total, prev_calculated, HighBuffer, LowBuffer, DirectionBuffer); if (rv== 0 ) return ( 0 ); zz.Calculate(rates_total, prev_calculated, HighBuffer, LowBuffer, DirectionBuffer, LastHighBarBuffer, LastLowBarBuffer, ZigZagBuffer); if (ind<= 10 ) ind++; if (ind == 10 ) { double mx= 100 ,mn=- 100 ; double lg; lg=mx-mn; lg/= 100 ; double levels[ 100 ]; int count[ 100 ]; ArrayInitialize (count, 0 ); for ( int i= 1 ; i< 101 ; i++) levels[i- 1 ]= NormalizeDouble (lg*i + mn, _Digits ); for ( int i= 0 ;i<rates_total;i++) { if (ZigZagBuffer[i]== 0 || ZigZagBuffer[i]== EMPTY_VALUE ) continue ; else { for ( int j= 0 ; j< 100 ; j++) { if (ZigZagBuffer[i]<levels[j]) { count[j]++; break ; } } } } for ( int i= 0 ; i< 100 ; i++) { FileWrite (h,i,levels[i],count[i]); } FileClose (h); Print ( "工作完成: " ,name); } return (rates_total); } string TimeFrameToShortString( ENUM_TIMEFRAMES period) { switch (period ) { case PERIOD_M1 : return ( "M1" ); case PERIOD_M2 : return ( "M2" ); case PERIOD_M3 : return ( "M3" ); case PERIOD_M4 : return ( "M4" ); case PERIOD_M5 : return ( "M5" ); case PERIOD_M6 : return ( "M6" ); case PERIOD_M10 : return ( "M10" ); case PERIOD_M12 : return ( "M12" ); case PERIOD_M15 : return ( "M15" ); case PERIOD_M20 : return ( "M20" ); case PERIOD_M30 : return ( "M30" ); case PERIOD_H1 : return ( "H1" ); case PERIOD_H2 : return ( "H2" ); case PERIOD_H3 : return ( "H3" ); case PERIOD_H4 : return ( "H4" ); case PERIOD_H6 : return ( "H6" ); case PERIOD_H8 : return ( "H8" ); case PERIOD_H12 : return ( "H12" ); case PERIOD_D1 : return ( "D1" ); case PERIOD_W1 : return ( "W1" ); case PERIOD_MN1 : return ( "MN1" ); } return ( "" ); }

如早前所述, 该指标的主要代码由 这篇文章 中的尊敬同事 Dmitry Fedoseev 开发并提供给社区。提到的两个指标可以在下面的 test.zip 存档中找到。我们已有了必要的工具, 现在我们来查找必要的数据。



可能的交易数量



组合 WPR 的范围在 -100％ 到 +100％ 之间, 所以我们现在假设超买等级为 +60％, 而超卖等级为 -60％, 符合标准值。我们来看看指标超出超买/超卖等级的次数。为此, 我们要用到此处 描述的方法:

将 testIndexZig-Zag1.mq5 指标应用于组合的 WPR 图表 (testWPReur.mq5)。我们的目标是确定超过 +70％ 和 +80％, 或 -70％ 和 -80％ 的极值数量, 如下图所示。注意问题区域标记为蓝色矩形。现在, 这些极值已包含在计算中, 虽然我们将来会对这些值进行整理:

所应用的 testIndexZig-Zag1.mq5 指标将 testWPReur.mq5 指标的范围划分为 1％ 的间隔, 并定义了每个间隔内的极值数。结果将被发送到文件。重复计算所有选定的时间帧。之后, 我们修改了 testWPReur.mq5 中的篮内数据, 并继续处理下一个货币篮。



为了更便捷, 将所获得的所有篮子和所选时间帧上的数据按表格排列。关于欧元篮子的表格片段如下所示。我们来澄清表格的行和列内数值的含义:

编号— 索引编号。

指标 — 指标值的 %。例如, 值为 -96 的行表示组合 WPR 处于 -96％ 到 -98％的间隔。

欧元 — 每个选定的时间帧内含有极值数的三列。例如, 已经提到的编号为 1 的行, 其中含有历史上组合 WPR 指标落于 96％ 到 98％ 间隔内的极值数量: D1 - 零个, H4 和 H1 - 每个时间帧一个。

历史深度 — 用于计算的历史深度。

交易计数 (80%) — 每个时间帧的可能入场总数。例如, H4 上的欧元篮子提供了 83 个可能的入场, 这意味着组合 WPR 指标超过 80％ 或低于 -80％ 的次数。

交易计数 (70%) — 组合 WPR 在 70％ 的参数相同。

交易总数 (80%) — 所有篮子和时间帧的组合 WPR 值在 80％ 处的潜在入场总数。

Trade total (70%) — 在 70% 处相同。







EUR ---- 编号 指标 时间帧 ---- D1 H4 H1 ---- 0 -98 2 3 4 ---- 1 -96 0 1 1 ---- 2 -94 0 0 1 ---- 3 -92 0 3 3 ---- 4 -90 1 4 5 ---- 5 -88 3 4 10 ---- 6 -86 1 2 7 ---- 7 -84 2 8 7 ---- 8 -82 1 8 21 ---- 9 -80 4 6 22 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 95 92 0 2 6 ---- 96 94 0 1 4 ---- 97 96 0 0 3 ---- 98 98 0 3 0 ---- 99 100 0 0 0 ---- 历史深度 2000.11.09 2005.04.12 2006.01.17 ----









---- 交易计数 (80%) 25 83 165 ---- 交易计数 (70%) 45 207 449 ----























交易总数 (80%) 3793





交易总数 (70%) 7885







该表可以在随附的 Pair.zip 存档中找到。

最后两个表格行包含搜索值。即使考虑到部分信号已经过整理, 还是有相当多的可能入场数量。所以, 我们现在让超卖/超买等级保留在同一个地方。请记住, 所有已发现 (和已经存在的) 值都是概率性的, 并可以调整。

形态形成



我们来定义我们所需的识别入场形态的形状。

如果组合 WPR 指标下穿超买等级 +60％, 交易者卖出一篮子货币对。蜡烛收盘时, 指标值不低于 +50％。下降的指标线应不低于 +70％。这一点的第二个选项是 +80％ 以上, 超买等级为 +70％。



买入一篮子货币对的情况与所述对称。



上述图像中高亮显示的所有三种形态均满足这些条件。我们收到一个清晰的 "美丽" 形态, 其数值和条件可以转换为算法。

这意味着我们需要一款智能交易系统。



测试形态的智能交易系统



首先, 我们来处理买入/卖出篮子。在 这篇文章 里, 您可以找到交易货币篮子的详细信息, 并研究包含每个篮子实用建议的表格。我们来使用这个表格, 并在 EA 代码中实现相同的原则。

我们再次展示我们正在寻找的形态:

目标形态

无形态







假设超卖/超买等级可以在 60-70％ 的范围内转移。我们来查验一下依据形态的交易数量, 交易时间, 回撤和潜在的盈利能力。我们现在不需要 EA 的稳定利润。我们的目标是进行第一步, 澄清形态的形状。因此, 我们不会发布标准测试报告, 因为我们对 EA 盈利能力不感兴趣, 而我们所需要的数据不包括在标准报告中。我们将重点放在展示获得的结果。



我们将从美元货币篮子开始分析, 将下一个 EA 放在之前所选时间帧的 EURUSD 上:

#property copyright "版权所有 2017, MetaQuotes 软件公司" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Trade\\Trade.mqh> #define LG 7 input int SELLPROFIT = 0 ; input int SELL1LIMIT = 70 ; input int SELL2FROM = 60 ; input int SELL2TO = 50 ; input int BUYPROFIT = 0 ; input int BUY1LIMIT = - 70 ; input int BUY2FROM = - 60 ; input int BUY2TO = - 50 ; input int WPR= 20 ; enum BSTATE { BCLOSE = 0 , BBUY = 1 , BSELL = 2 }; string pair[]={ "EURUSD" , "GBPUSD" , "AUDUSD" , "NZDUSD" , "USDCAD" , "USDCHF" , "USDJPY" }; bool bDirect[]={ false , false , false , false , true , true , true }; datetime TimeParam[ 3 ]; double dWpr[ 3 ]; ulong Ticket[LG]; double TradeResult[LG]; double TradeCurrency; double Drw; string sLog; double TradeTotalResult[LG]; double TradeTotalCurrency; int iTradeCount; double mDrw; int h1[LG]; BSTATE bstate; double GetValue1( int shift) { double dBuf[ 1 ]; double res= 0.0 ; for ( int i= 0 ; i<LG; i++) { CopyBuffer (h1[i], 0 ,shift, 1 ,dBuf); if (bDirect[i]== true ) res+=dBuf[ 0 ]; else res+=-(dBuf[ 0 ]+ 100 ); } res=res/LG; return ( NormalizeDouble ((res + 50 ) * 2 , _Digits ) ); } int lh; int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); for ( int i= 0 ; i<LG; i++) { h1[i]= iWPR (pair[i], 0 ,WPR); } bstate=BCLOSE; ArrayInitialize (TradeTotalResult, 0 ); ArrayInitialize (dWpr, EMPTY_VALUE ); TradeTotalCurrency= 0 ; iTradeCount= 0 ; mDrw= 1000000 ; lh= INVALID_HANDLE ; string lname = _Symbol + "_" + TimeFrameToShortString( Period () ); string t1, t = lname; int i= 0 ; for (;;) { t+= ".html" ; long lg= FileFindFirst (t,t1); if (lg== INVALID_HANDLE ) { lh= FileOpen (t, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI ); Print ( "CREATE " ,t); break ; } FileFindClose (lg); t=lname+ "_" + IntegerToString (i++); } FileWriteString (lh, "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd\">\r

" ); FileWriteString (lh, "<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\r

" ); FileWriteString (lh, "<head>\r

" ); FileWriteString (lh, "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"/>\r

" ); FileWriteString (lh, "<title>" +lname+ "</title>\r

" ); FileWriteString (lh, "</head>\r

<body>\r

" ); FileWriteString (lh, "<H2>" + _Symbol + " " +TimeFrameToShortString( Period ())+ "</H2>\r

" ); FileWriteString (lh, "<H3>形态参数:</H3>\r

" ); FileWriteString (lh, "<table width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\r

" ); FileWriteString (lh, "<thead>\r

<tr>\r

<th>BUY</th>\r

<th>SELL</th>\r

</tr>\r

</thead>\r

<tbody>\r

<tr>\r

" ); t= StringFormat ( "点 1: %d 点 2 从: %d 至: %d 平仓在: %d" ,BUY1LIMIT,BUY2FROM,BUY2TO,BUYPROFIT); FileWriteString (lh, "<td style=\"text-align:center;\">\r

<ul>\r

<li>" +t+ "</li>\r

</ul>\r

</td>\r

" ); t= StringFormat ( "点 1: %d 点 2 从: %d 至: %d 平仓在: %d" ,SELL1LIMIT,SELL2FROM,SELL2TO,SELLPROFIT); FileWriteString (lh, "<td style=\"text-align:center;\">\r

<ul>\r

<li>" +t+ "</li>\r

</ul>\r

</td>\r

" ); FileWriteString (lh, "</tr>\r

</tbody>\r

</table>\r

" ); FileWriteString (lh, "<H2>" + "测试结果" + "</H2>\r

" ); FileWriteString (lh, "<table border=\"1\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\r

" ); FileWriteString (lh, "<thead>\r

<th>编号</th>\r

<th>类型</th>\r

<th>WPR(P1/P2)</th>\r

<th>时间(开始/结束/长度)</th>\r

<th>回撤/<br/>盈利</th>\r

<th>货币对盈利</th>\r

</tr>\r

</thead>\r

<tbody>\r

" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void PushWpr( double wpr) { dWpr[ 2 ] = dWpr[ 1 ]; dWpr[ 1 ] = dWpr[ 0 ]; dWpr[ 0 ] = wpr; } void OnTick () { } void Stat() { double d= 0 ; for ( int i= 0 ; i<LG; i++) { PositionSelectByTicket (Ticket[i]); d+= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); } if (d<Drw) Drw=d; if (Drw<mDrw) { mDrw=Drw; TimeParam[ 2 ]= TimeCurrent (); } } void OnTimer () { if (bstate!=BCLOSE) { Stat(); } if (IsNewCandle()) { double res=GetValue1( 0 ); PushWpr(res); if (dWpr[ 1 ]!= EMPTY_VALUE ) { if (bstate==BBUY && (dWpr[ 0 ]>=BUYPROFIT )) { CloseAllPos(); bstate=BCLOSE; } if (bstate==BSELL && (dWpr[ 0 ]<=SELLPROFIT )) { CloseAllPos(); bstate=BCLOSE; } if (bstate==BCLOSE && dWpr[ 0 ]<=SELL2FROM && dWpr[ 0 ]>=SELL2TO && dWpr[ 1 ]>=SELL1LIMIT) { EnterSell( 0.01 ); bstate=BSELL; TimeParam[ 0 ]= TimeCurrent (); TradeCurrency= 0 ; Drw= 1000000 ; iTradeCount++; sLog= StringFormat ( "<tr>\r

<td>%d</td>\r

<td>卖出</td>\r

<td>%.2f/<br/>%.2f</td>\r

<td>%s/<br/>" ,iTradeCount,dWpr[ 1 ],dWpr[ 0 ], TimeToString ( TimeCurrent ())); return ; } if (bstate==BCLOSE && dWpr[ 0 ]>=BUY2FROM && dWpr[ 0 ]<=BUY2TO && dWpr[ 1 ]<=BUY1LIMIT) { EnterBuy( 0.01 ); bstate=BBUY; TimeParam[ 0 ]= TimeCurrent (); TradeCurrency= 0 ; Drw= 1000000 ; iTradeCount++; sLog= StringFormat ( "<tr>\r

<td>%d</td>\r

<td>买入</td>\r

<td>%.2f/<br/>%.2f</td>\r

<td>%s/<br/>" ,iTradeCount,dWpr[ 1 ],dWpr[ 0 ], TimeToString ( TimeCurrent ())); return ; } } } } void CloseAllPos() { CTrade Trade; Trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); TimeParam[ 1 ]= TimeCurrent (); string p= "<td>" ; for ( int i= 0 ; i<LG; i++) { TradeResult[i]= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )+ PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); p+= StringFormat ( "%s = %.2f<br/>" ,pair[i],TradeResult[i]); TradeCurrency += TradeResult[i]; TradeTotalResult[i] += TradeResult[i]; Trade.PositionClose(Ticket[i]); } p+= "</td>\r

" ; TradeTotalCurrency+=TradeCurrency; sLog += StringFormat ( "%s/<br/>%s</td>\r

<td>%.2f/<br/>%.2f</td>\r

" , TimeToString (TimeParam[ 1 ]), TimeIntervalToStr(TimeParam[ 0 ], TimeParam[ 1 ]), Drw, TradeCurrency ); sLog += p; FileWriteString (lh,sLog); } void EnterBuy( double lot) { CTrade Trade; Trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); for ( int i= 0 ; i<LG; i++) { if (bDirect[i]) { Trade.Buy(lot,pair[i]); Ticket[i]=Trade.ResultDeal(); } else { Trade.Sell(lot,pair[i]); Ticket[i]=Trade.ResultDeal(); } } } void EnterSell( double lot) { CTrade Trade; Trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); for ( int i= 0 ; i<LG; i++) { if (bDirect[i]) { Trade.Sell(lot,pair[i]); Ticket[i]=Trade.ResultDeal(); } else { Trade.Buy(lot,pair[i]); Ticket[i]=Trade.ResultDeal(); } } } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); FileWriteString (lh, "</tbody>\r

</table>\r

" ); FileWriteString (lh, "<H2>总结果</H2>\r

" ); FileWriteString (lh, "<table border=\"1\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\r

" ); FileWriteString (lh, "<thead>\r

<tr>\r

<th>成交<br/>计数</th>\r

<th>盈利</th>\r

<th>最大回撤</th>\r

<th>货币对盈利</th>\r

</tr>\r

</thead>\r

<tbody>\r

" ); string p = StringFormat ( "<tr><td>%d</td>\r

<td>%.2f</td>\r

<td>%.2f at<br/>%s</td>\r

<td>" ,iTradeCount,TradeTotalCurrency,mDrw, TimeToString (TimeParam[ 2 ])); for ( int i= 0 ; i<LG; i++) { if (h1[i]!= INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (h1[i]); p+= StringFormat ( "%s = %.2f<br/>" ,pair[i],TradeTotalResult[i]); } p+= "</td>\r

</tr>\r

" ; FileWriteString (lh,p); FileWriteString (lh, "</tbody>\r

</table>\r

" ); FileWrite (lh, "</body>\r

</html>" ); FileClose (lh); } bool IsNewCandle() { static int candle=- 1 ; int t1= 0 ; switch ( _Period ) { case PERIOD_H1 : t1 = Hour (); break ; case PERIOD_H4 : t1 = Hour4(); break ; case PERIOD_D1 : t1 = Day (); break ; } if (t1!=candle) {candle=t1; return ( true );} return ( false ); } int Hour4(){ return (( int ) Hour ()/ 4 );} int Day () { MqlDateTime tm; TimeCurrent (tm); return (tm.day); } int Hour () { MqlDateTime tm; TimeCurrent (tm); return (tm.hour); } string TimeIntervalToStr( datetime dt1, datetime dt2) { string tm; if (dt1 >= dt2) tm = TimeToString (dt1 - dt2); else tm = TimeToString (dt2 - dt1, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); string ta[],ta1[]; StringSplit (tm, StringGetCharacter ( " " , 0 ),ta); StringSplit (ta[ 0 ], StringGetCharacter ( "." , 0 ),ta1); ta1[ 0 ] = IntegerToString ( StringToInteger (ta1[ 0 ]) - 1970 ); ta1[ 1 ] = IntegerToString ( StringToInteger (ta1[ 1 ]) - 1 ); ta1[ 2 ] = IntegerToString ( StringToInteger (ta1[ 2 ]) - 1 ); return (ta1[ 0 ] + "." + ta1[ 1 ] + "." + ta1[ 2 ] + " " + ta[ 1 ]); } string TimeFrameToShortString( ENUM_TIMEFRAMES period) { switch (period) { case PERIOD_H1 : return ( "H1" ); case PERIOD_H4 : return ( "H4" ); case PERIOD_D1 : return ( "D1" ); } return ( "" ); }

进行测试的第一个 EA 版本可以在附件的 testBasket.mq5 文件中找到。算法未包含任何特殊的内容, 尽管对报表非常重视。我们来澄清 EA 输入的意思:

SELLPROFIT。当组合 WPR 指标达到该值时, 所有卖出篮子的持仓平仓。省缺值为 0%。

SELL1LIMIT。这是点 1 处组合 WPR (见上图) 开始识别篮子卖出形态的最小值。省缺值为 70%。

SELL2FROM。点 2 处组合 WPR 识别篮子卖出形态的最大值。省缺, 60% 为超买等级。

SELL2TO。点 2 处组合 WPR 最终识别篮子卖出形态的最小值。省缺是 50%。

BUYPROFIT。当组合 WPR 指标达到该值时, 所有购买入篮子的持仓平仓。省缺为 0%。

BUY1LIMIT。这是点 1 处组合 WPR 识别篮子买入形态的最大值。省缺为 -70%。

BUY2FROM。点 2 处组合 WPR 识别篮子买入形态的最小值。省缺, 60% 是超卖等级。

BUY2TO。点 2 处组合 WPR 最终识别篮子买入形态的最大值。省缺是 -50%。

WPR。标准技术指标 WPR 的周期。省缺是 20。

接下来, 从 2016 年 1 月开始在测试器里测试 EA。所选测试日期取决于历史数据质量。我们将分析两种形态的形式。第一种已在上面描述过了, 且按省缺设置。第二种相对于第一种按以下方式平移:

SELLPROFIT。当组合 WPR 指标达到该值时, 所有卖出篮子的持仓平仓。此值为 0%。

SELL1LIMIT。这是点 1 处组合 WPR (见上图) 开始识别篮子卖出形态的最小值。此值为 80%。

SELL2FROM。点 2 处组合 WPR 识别篮子卖出形态的最大值。此值为 70%, 超买等级。

SELL2TO。点 2 处组合 WPR 最终识别篮子卖出形态的最小值。此值为 50%。

BUYPROFIT。当组合 WPR 指标达到该值时, 所有购买入篮子的持仓平仓。此值为 0%。

BUY1LIMIT。这是点 1 处组合 WPR 识别篮子买入形态的最大值。此值为 -80%。

BUY2FROM。点 2 处组合 WPR 识别篮子买入形态的最小值。此值为 -70%, 超卖等级。

BUY2TO。点 2 处组合 WPR 最终识别篮子买入形态的最大值。此值为 -50%。

结果为 html 报告。

EA 报表

EA 报告很容易理解。我们以欧元篮子报告为例, 来看一下报告的结构。



第一行包含图表名称标题和 EA 启动时所挂载的时间帧。

其次是 EA 单独用于买入和卖出篮子的形态参数: 点1 — 点 1 位置: SELL1LIMIT (BUY1LIMIT)。点 2 从: ...至: ... — 点 2 位置: SELL2FROM (BUY2FROM) 和 SELL2TO (BUY2TO)。平仓在 — SELLPROFIT (BUYPROFIT) 形态平仓点位置。

EURUSD H4

形态参数:

买入 卖出 点 1: -80 点 2 从: -70 至: -50 平仓在: 0 点 1: 80 点 2 从: 70 至: 50 平仓在: 0

形态参数后面是测试结果表格, 其中包含测试期间每笔交易的数据, 顺序如下:

编号— 索引编号

类型 — 交易类型: 卖出或买入篮子

WPR(P1/P2) — 组合 WPR 在点 1 /点 2 处的入场数据

时间(开始/结束/长度) — 交易时间数据: 入场时间/离场时间/交易持续时间

回撤/盈利 — 每次交易的最大回撤 / 最终利润。以存款货币为单位的数据。



货币对盈利 — 组成货币篮子的单个货币对的利润。以存款货币为单位的数据。

从以下表格片段中我们可以看到, 第一笔交易持续了八个小时, 并带来了 16.34 美元的亏损。特别是, EURUSD 的订单以亏损 2.55 美元平仓:



编号 类型 WPR(P1/P2) 时间(开始/结束/长度) 回撤/

盈利 货币对盈利 1 卖出 86.26/

67.15 2016.03.23 20:00/

2016.03.24 04:00/

0.0.0 08:00:00 -21.70/

-16.34 EURUSD = -2.55

GBPUSD = -1.58

AUDUSD = -2.02

NZDUSD = -3.66

USDCAD = -2.15

USDCHF = -2.97

USDJPY = -1.41







包含测试周期内汇总数据的 "总结果" 表格顺序如下:

成交计数 — 整个测试期间的交易数量。

盈利 — 在整个测试期间获得利润。以存款货币为单位的数据。

最大回撤 — 最大回撤和检测时刻。数据以存款货币和日期为单位。



货币对的盈利 — 组成篮子货币的每个货币对的总利润。以存款货币为单位的数据。

这是直接来自报告的表格:

成交

计数 盈利 最大回撤 货币对的盈利 22 189.06 -52.37 于

2016.05.02 19:53 EURUSD = 52.43

GBPUSD = 24.50

AUDUSD = 45.88

NZDUSD = 13.94

USDCAD = 15.73

USDCHF = 12.26

USDJPY = 24.32







获取的报告附在 DocUSD.zip 中。

值得注意的是, D1 的业务意外地小。不过, 有令人鼓舞的信号:

EA 在 H4 和 H1 部分显示出积极的结果, 无需来自我们的任何努力。

虽然数据相当有限, 但我们仍然可以作出初步的结论, 今后可以澄清。

形态很少在日线时间帧内发现。这一趋势最有可能在高于 D1 的时间帧内继续。 超买/超卖等级为, 在超买的情况下 60％ — 70％的范围内, 超卖情况下 -60％— -70％。高于 70％ 和低于 -70％ 没有多少交易。在这种情况下, 点 1 应该在 90％ 或 90％ 以下才能识别出这种情况, 这是罕见的。低于 60％ 或高于 -60％, 点 2 为接近 40％ 或 -40％, 接近潜在的横盘区域。该区域的特征在于指标读数波动性更大, 以及更多的假入场信号。

我们来完成 EA 并继续下一个货币篮子 — NZD。首先, 我们应该通过推导 "正回撤" 值来修改报表。这个概念背后的思路是什么？篮子根据指标读数平仓, 而非一定利润值或特定的交易价位。在平仓之前, 订单篮子中的订单可由 EA 监控的回撤。这些相同的订单也许显示出显著利润, 但却无法锁定, 因为指标尚未达到平仓的必要值。我们称之为 "正回撤", 其最大值发送到报告。现在, 我们知道篮子的潜在利润, 以及移向积极一面的能力。

我们将此值添加到 "测试器结果" 表格的倒数第二列。"回撤/盈利" 列现在称为 "回撤/+回撤/盈利"。列的每个单元格的数据按照以下顺序排列: 回撤/正回撤/盈利。所有数据均以存款货币为单位。

此外, 最大正向回撤显示在总结果表格中。我们来引入一个额外的倒数第二 "最大正回撤" 列, 并显示整个测试期间的最大正向回撤。



下一个 EA 版本的源代码可以在下面附带的 testBasket1.mq5 文件中找到。



所获 NZD 篮子报告在 DocNZD.zip 存档中。结论如下:

因此, 确认了较早提出的超买/超卖价位的假设。NZDUSD_H1_1.html 报告已添加到存档中, 其级别接近可能的行盘走势开始以及大量的假入场信号。后果非常明显。

确定了 D1 上这种形态的交易数量很少。

H1 的结果也令人失望。我们可以假设时间帧的 "噪音级别" 是所有篮子货币对导致的假信号总和。



我们用剩下的篮子货币结束我们的研究: AUD, EUR, GBP, CAD, JPY 和 CHF。在附件 Doc.zip 存档中查找有关这些货币的报告。现在是时候总结结果了。

结果

超买等级实际上在 60-70％ 的范围内, 而超卖等级在 -60％ 和 -70％ 之间。该假设由所获得的报告和标准 WPR 指标上相应级别的位置确认。

查验已在三个时间帧和八个篮子上进行。我们分析了两种超买/超卖线的突破形态: 形态的点 1 高于 80%。超卖等级为 70%。点 2 位于 70% 和 50% 之内。当指标 ≤ 0% 是篮子平仓。这里显示了入场卖出篮子的形态形式。买入入场的形式与负值对称。 形态的点 1 高于 70%。超卖等级在 60%。点 2 位于 60% 和 50% 之间。当指标 ≤ 0% 是篮子平仓。这里显示了入场卖出篮子的形态形式。篮子买入入场的形式与负值对称。

我应当再次指出, D1 的交易很少, 本文不再提及。我们使用来自所有报告的 总结果 表格中的数据来形成其它时间帧的汇总表。该表格显示了 EA 以存款货币针对每个货币篮子进行交易, 以及上一段所描述的两种形态形式的交易结果: H1 时间帧 AUD EUR USD GBP NZD CAD CHF JPY 形态 1 -590 90 -37 -991 -141 -80 -118 -514 形态 2 -259 -67 328 -714 -352 -446 -118 -272 H4 时间帧 AUD EUR USD GBP NZD CAD CHF JPY 形态 1 286 -72 189 -400 104 60 -209 120 形态 2 -208 25 40 80 172 10 -69 -176 我们要注意 H1 令人沮丧的结果。这可能是由于这个时间帧上货币对的 "噪音" 级别很高。



表格中的数据来形成其它时间帧的汇总表。该表格显示了 EA 以存款货币针对每个货币篮子进行交易, 以及上一段所描述的两种形态形式的交易结果: 我们要注意 H1 令人沮丧的结果。这可能是由于这个时间帧上货币对的 "噪音" 级别很高。 H4 的结果更有前途。从现在开始, 我们会特别注意这个时间帧。



获得的结果不允许我们在两种形式的形态之间进行选择, 所以我们必须与两者一起工作。第二种形式的潜力对我来说似乎更大, 但这只是我的主观意见。我们稍后会做出最后的决定。



我们应该在 H1 完成我们的工作吗？不可以！您可能记得, 我们已在报告中引入了 "正回撤" 参数。将其与常规回撤比较我们可以看出如下:

根据组合 WPR 读数 (当其值达到零时) 将篮子平仓的初始想法有所不足。限制亏损的难题还没有解决。由于我们处理一篮子订单, 因此按照存款货币分配止损和尾随止盈是合乎逻辑的。这将令我们防止在盈利时遭受即时亏损, 另一方面允许我们以合理的方式限制潜在的亏损。这种方法可导致 H1 上的积极结果, 并提高 H4 的盈利能力。而这并非我们现行计划的一部分, 但所提出的技术解决方案可能在将来是有用的。



结论

形态测试的第一阶段已经完成。获得的结果需要认真研究。在我们即将到来的工作中, 我们将集中精力整理信号, 并分析来自其它已知形态的附加信号。这将令我们获得新的信息, 并逐步完善已经获得的数据。



本文中使用的程序:

