30 个指标和震荡指标的对比分析

简介

如今已经开发的大量指标和震荡指标，不可避免的产生了从其中选择最有效指标的问题。通常，新手交易者在面临大量的可用分析和预测工具时，首先在历史数据和模拟账户上进行测试。之后，对这个或那个指标在某种情况下的有效性和无用性得出一套结论。

但是，这种评估并非总是客观的，因为参数数量很多（交易品种、图表周期、波动性等），因此分析的信息量也很大。对某些指标和震荡指标的更可靠的结论，可以在对其进行对比分析后得出。

实际上，如果不能将它们结合价格图表同时考虑，不可能进行指标和震荡指标的对比分析。但是，即使添加十个不同的指标到图表，也会令其严重过载。得到的图形变得混乱，不适合分析。本文描述的 Expert Advisor 可以解决这个问题，更加方便的进行对比分析。

Expert Advisor

请注意，该 EA 并非用于实时交易，因此不包含资金管理程序块。交易块的执行非常简单。Expert Advisor 的主要任务是提供信号出现与否的信息，该信号来自跟价格图表有关的不同指标。

程序分析了以下指标和震荡指标：

加速/减速指标 - AC 累积/派发指标 - A/D 鳄鱼指标 & 分形指标 加多摆动指标 平均方向性运动指标 - ADX 平均真实波动范围指标 - ATR 动量震荡指标 熊力震荡指标 保力加通道技术指标 牛力振荡指标 顺势指标 DeMarker 指标 包络线指标 强力指数指标 一目平衡表指标 (1) 一目平衡表指标 (2) 一目平衡表指标 (3) 资金流量指数指标 - MFI 移动平均线指标 MACD (1) MACD (2) 振荡指标的移动平均线 (Гистограмма MACD) (1) 振荡指标的移动平均线 (Гистограмма MACD) (2) 抛物线转向指标 RSI 指标 RVI 指标 标准离差指标 随机震荡指标 (1) 随机震荡指标 (2) 威廉指标

为了实现该任务，在图表上绘制了一个包含“-1”、“0”和“1”的数字矩阵。每个矩阵行属于某个指标或震荡指标。矩阵列在每个时刻形成（根据选定的图表周期）。矩阵行中出现“-1”表示某个指标产生卖出信号，出现“1”表示买入信号，“0”表示没有任何信号。图 1 展示了程序运行结果。

图 2 展示了基于矩阵的 RVI 指标运行分析。在第 26 行中（包含关于该指标的数据），当主线移动到信号线之上时记录“1”（指标建议买入），当信号线移动到主线之上时记录“-1”（卖出信号）。根据指标的特征，该行不包含“0”。

根据指标和震荡指标的特征，我们可以在矩阵中发现两种类型的指标：持续显著的指标，其相应的标记（在矩阵中的值）从来不等于零，和逐点显著的指标，可以接受零并且在一些特定的时间点发出信号（例如，抛物线转向指标）。请见图 3。

建议分析获得的信息，然后根据以下方式形成指标组。首先选择具有趋势的图表。然后指定可能交易的周期。在选定的趋势或趋势形成处，其开始可以是横盘阶段，周期结束时是交易仍然获利的最后时点。这样，未将先行和延迟指标信号纳入考虑。图 4 中用绿色线指示这种周期。然后分析该周期内的指标（震荡指标）的信息。正确显示趋势的指标保留，其他则筛选掉。然后可以在其他时间间隔上通过类比分析对指标组进行扩充或限制，形成最终的指标组。

程序提供了对形成的指标组的测试。为此，在策略处理程序块相应代码行中列举条件（指标显示），然后据此做出最终的卖（或买）决策。

对价格行为和每个指标（震荡指标）产生的信号进行综合分析，提供了选择其中最有效指标的可能性，从而形成进一步的指标组。

算法

在第一阶段，为每个指标（震荡指标）定义“标记”的值（-1、0 或 1）。假设某指标（例如，MACD）产生不同方式的信号（收敛与发散、交叉零线等），程序代码包含了对其定义原则的描述。例如，威廉震荡指标的分析如下：

if ( iWPR ( NULL ,piwpr,piwprbar, 1 )<- 80 && iWPR ( NULL ,piwpr,piwprbar, 0 )>=- 80 ) {f30= 1 ;} if ( iWPR ( NULL ,piwpr,piwprbar, 1 )>- 20 && iWPR ( NULL ,piwpr,piwprbar, 0 )<=- 20 ) {f30=- 1 ;}

之后，‘文本’类型的独特对象从获得的标记数字值形成（以免在当前时间值下对象名称重复）并显示：

timeident= TimeCurrent (); for (i= 0 ;i<= 29 ;i++) {ident= DoubleToStr ( 30 -i, 0 )+ " " + DoubleToStr (timeident, 0 ); ObjectCreate (ident, OBJ_TEXT , 0 ,timeident, WindowPriceMin ()+ Point * 5 *(i+ 1 )); info= DoubleToStr (f[ 30 -i], 0 ); ObjectSetText (ident,info, 6 , "Arial" , Black);}

为了检查形成的指标组，程序包含了“处理策略的程序块和放置主标记”。该程序块包含 EA 必须买入（如果主标记等于 1）和卖出（如果主标记等于 -1）的条件。如果未满足描述的条件，主标记继续为零，不执行交易。EA 还包含平仓的程序块（有注释）。

if (f8== 1 &&f21== 1 ) flag= 1 ; if (f8==- 1 &&f21==- 1 ) flag=- 1 ;

每个指标（震荡指标）的参数都以变量的形式描述，可以令其自动优化（初始参数是那些普遍接受的参数）。

总结

如上所述，提供的 Expert Advisor 并非一个现成的自动交易系统。其主要任务是进行指标和震荡指标的对比分析，以形成指标组。该 EA 展示指标产生的信号而不会让交易者的电脑过载，令分析极为方便。

EA 的灵活性如下：矩阵中可以加入一组新指标，形成的指标组可以在历史数据上进行测试。