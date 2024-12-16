构建K线趋势约束模型（第5部分）：通知系统（第一部分）

内容





概述



MetaTrader 5为用户提供了多种通知选项，用于告知用户交易事件，如终端通知、电子邮件通知和推送通知。将其与Telegram和WhatsApp等社交平台集成，用于信号分享，可以带来极大的便利。在MetaTrader 5中配置通知后，无论您身在何处，都能随时了解您的交易情况。通过利用上述通知访问方式，您可以选择最适合您需求的选项。本指南将引导您完成MetaTrader 5通知的设置和自定义，包括与Telegram和其他社交媒体平台的集成。本指南将重点介绍配置细节和集成的初步步骤，为本系列第二部分更深入的探索奠定基础。





终端通知



终端通知是MetaTrader 5平台中的内部警报。它们涵盖了MetaTrader 5中触发的所有警报事件。您可以在MetaTrader 5中手动设置警报，以便在满足特定条件时触发。警报设置通常默认位于MetaTrader 5窗口底部的“工具”选项卡中。

品种：选择您希望设置警报的交易品种。

条件：选择将触发警报的条件（例如，出价（Bid）>，询价（Ask）<，时间（Time）=等）。

值：指定与条件进行比较的值（例如，特定的价格水平）。

来源：选择触发的警报类型（例如，声音、文件、邮件等）。对于终端通知，您可以选择声音。

动作：选择当警报触发时要执行的动作（例如，播放声音、发送通知等）。

声音：选择当警报触发时要播放的声音文件。

超时：设置再次检查警报的时间间隔。

最大迭代次数：指定警报应触发的次数。

以下是一个使用Step Index合成品设置警报的示例。表格中显示的值可以根据您的需求进行调整。配置完设置后，点击OK创建警报，可以随时被激活。请查看表格下方的动画演示图片，以便快速了解流程。准备开始时，请在工具窗口中的警报选项卡上右键单击，从出现的菜单中选择“新建”，然后会打开一个包含表格中主要的设置对话框。





设置 值 品种 步骤索引 条件 出价> 值 9666 来源 声音 动作 选择一个声音文件（alert2.wav）

超时 设定为60秒

最大迭代次数 设定为5



推送通知



这是MetaTrader 5中的一个功能，它允许将平台上生成的通知（无论是由平台内部、指标还是EA生成）通过移动设备的MetaQuotes ID发送到移动端的MetaTrader 5平台。为了让移动设备接收推送通知，安卓用户必须从playstore、iOS用户必须从apple store安装MetaTrader 5。在桌面端的MetaTrader 5上，必须启用推送通知功能，才能在移动设备上接收到警报。在移动设备上安装MetaTrader 5后，会立即生成一个唯一的MetaQuotes ID。

左侧有一张图片，展示了如何找到MetaQuotes ID。右侧有一张图片，演示了如何在桌面端的MetaTrader 5平台上激活推送通知，以及输入MetaQuotes ID的字段。通过勾选该框并输入您移动平台上的ID，您可以立即开始在MetaTrader 5移动平台的消息部分接收通知。您可以添加来自多个移动设备的多个MetaQuotes ID，用分隔符将它们分开。









电子邮件通知

电子邮件因其便捷性、高效性和功能广泛性，在沟通和交流方面依然是一个强大且多用途的工具。无论是用于个人用途、商务信函还是专业人际网络的构建，电子邮件都提供了一种可靠且有效的联系方式和信息交换手段。在MetaTrader 5中设置电子邮件通知，可以让您通过电子邮件接收各种交易活动警报，如价格波动、订单执行情况和自定义事件等。

电子邮件的优势在于其几乎即时的传递速度，这使得信息能够快速交换并有效传播给大量群体。电子邮件服务通常提供加密功能以确保内容安全，保护敏感信息。与其他沟通形式相比，直接将信息投递到收件人的收件箱减少了被拦截的风险。

以下是设置电子邮件通知的分步指南：

在您的电脑上启动MetaTrader 5平台。

找到工具>选项>电子邮件

选中启用框。

填写SMTP服务器详细信息：

设置 填写详细信息 SMTP服务器 您的电子邮件提供商的SMTP服务器地址（例如，gmail的SMTP是.gmail.com）。 SMTP登录 您的email地址（例如，your-email@gmail.com）。 SMTP密码 您的电子邮件密码或应用程序特定密码（如果使用Gmail）。 从 您的email地址（例如，your-email@gmail.com）。 到 您要通知的接收方的电子邮件地址（可以与发件人地址相同或不同）。











什么是SMPT服务器。

基于我的研究，简单邮件传输协议（SMTP）服务器是一种邮件服务器，它使用SMTP协议来发送、接收和中转外发电子邮件。它与邮件传输代理（MTA）协同工作，将发件人的电子邮件客户端中的邮件发送到收件人的邮件服务器。以下是一些提供SMTP服务器的邮件服务提供商列表：

gmail

yahoo mail

hotmail

zohomail

icloud mail





调试趋势约束V1.04



我们已经成功将Draw_Line样式整合到系统的趋势中。然而，我发现由于这个新功能，每根K线后都会触发大量警报。例如，当图表设置为分钟时间框架时，每分钟K线结束时都会生成警报，这非常令人困扰。





我们的目标是获取最佳信号，只关注少数几个重要的。为了解决这个问题，我考虑通过从第五个和第六个缓冲区中移除myalert()函数来处理。正如本文所述，对于Telegram和WhatsApp的无缝集成，修正这段代码至关重要。以下是代码的修订版本：

缓冲区5已修改：

if (MA5[i] > MA6[i]) { Buffer5[i] = Low[i] - 15 * myPoint; }

缓冲区6已修改：

if (MA5[i] < MA6[i]) { Buffer6[i] = High[i] + 15 * myPoint; }

Trend Constraint V1.04修改后：

#property copyright "Clemence Benjamin" #property link "https://mql5.com" #property version "1.04" #property description "A model that seek to produce sell signal when D1 candle is Bearish only and buy signal when it is Bullish" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_plots 6 #property indicator_type1 DRAW_ARROW #property indicator_width1 5 #property indicator_color1 0xFF3C00 #property indicator_label1 "Buy" #property indicator_type2 DRAW_ARROW #property indicator_width2 5 #property indicator_color2 0x0000FF #property indicator_label2 "Sell" #property indicator_type3 DRAW_ARROW #property indicator_width3 2 #property indicator_color3 0xE8351A #property indicator_label3 "Buy Reversal" #property indicator_type4 DRAW_ARROW #property indicator_width4 2 #property indicator_color4 0x1A1AE8 #property indicator_label4 "Sell Reversal" #property indicator_type5 DRAW_LINE #property indicator_style5 STYLE_SOLID #property indicator_width5 2 #property indicator_color5 0xFFAA00 #property indicator_label5 "Buy Trend" #property indicator_type6 DRAW_LINE #property indicator_style6 STYLE_SOLID #property indicator_width6 2 #property indicator_color6 0x0000FF #property indicator_label6 "Sell Trend" #define PLOT_MAXIMUM_BARS_BACK 5000 #define OMIT_OLDEST_BARS 50 double Buffer1[]; double Buffer2[]; double Buffer3[]; double Buffer4[]; double Buffer5[]; double Buffer6[]; input double Oversold = 30 ; input double Overbought = 70 ; input int Slow_MA_period = 200 ; input int Fast_MA_period = 100 ; datetime time_alert; input bool Audible_Alerts = true ; input bool Push_Notifications = true ; double myPoint; int RSI_handle; double RSI[]; double Open[]; double Close[]; int MA_handle; double MA[]; int MA_handle2; double MA2[]; int MA_handle3; double MA3[]; int MA_handle4; double MA4[]; double Low[]; double High[]; int MA_handle5; double MA5[]; int MA_handle6; double MA6[]; void myAlert( string type, string message) { if (type == "print" ) Print (message); else if (type == "error" ) { Print (type+ " | Trend Constraint V1.04 @ " + Symbol ()+ "," + IntegerToString ( Period ())+ " | " +message); } else if (type == "order" ) { } else if (type == "modify" ) { } else if (type == "indicator" ) { if (Audible_Alerts) Alert (type+ " | Trend Constraint V1.04 @ " + Symbol ()+ "," + IntegerToString ( Period ())+ " | " +message); if (Push_Notifications) SendNotification (type+ " | Trend Constraint V1.04 @ " + Symbol ()+ "," + IntegerToString ( Period ())+ " | " +message); } } int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 , Buffer1); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN , MathMax ( Bars ( Symbol (), PERIOD_CURRENT )-PLOT_MAXIMUM_BARS_BACK+ 1 , OMIT_OLDEST_BARS+ 1 )); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW , 241 ); SetIndexBuffer ( 1 , Buffer2); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_BEGIN , MathMax ( Bars ( Symbol (), PERIOD_CURRENT )-PLOT_MAXIMUM_BARS_BACK+ 1 , OMIT_OLDEST_BARS+ 1 )); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_ARROW , 242 ); SetIndexBuffer ( 2 , Buffer3); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_DRAW_BEGIN , MathMax ( Bars ( Symbol (), PERIOD_CURRENT )-PLOT_MAXIMUM_BARS_BACK+ 1 , OMIT_OLDEST_BARS+ 1 )); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_ARROW , 236 ); SetIndexBuffer ( 3 , Buffer4); PlotIndexSetDouble ( 3 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetInteger ( 3 , PLOT_DRAW_BEGIN , MathMax ( Bars ( Symbol (), PERIOD_CURRENT )-PLOT_MAXIMUM_BARS_BACK+ 1 , OMIT_OLDEST_BARS+ 1 )); PlotIndexSetInteger ( 3 , PLOT_ARROW , 238 ); SetIndexBuffer ( 4 , Buffer5); PlotIndexSetDouble ( 4 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetInteger ( 4 , PLOT_DRAW_BEGIN , MathMax ( Bars ( Symbol (), PERIOD_CURRENT )-PLOT_MAXIMUM_BARS_BACK+ 1 , OMIT_OLDEST_BARS+ 1 )); SetIndexBuffer ( 5 , Buffer6); PlotIndexSetDouble ( 5 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetInteger ( 5 , PLOT_DRAW_BEGIN , MathMax ( Bars ( Symbol (), PERIOD_CURRENT )-PLOT_MAXIMUM_BARS_BACK+ 1 , OMIT_OLDEST_BARS+ 1 )); myPoint = Point (); if ( Digits () == 5 || Digits () == 3 ) { myPoint *= 10 ; } RSI_handle = iRSI ( NULL , PERIOD_CURRENT , 14 , PRICE_CLOSE ); if (RSI_handle < 0 ) { Print ( "The creation of iRSI has failed: RSI_handle=" , INVALID_HANDLE ); Print ( "Runtime error = " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } MA_handle = iMA ( NULL , PERIOD_CURRENT , 7 , 0 , MODE_SMMA , PRICE_CLOSE ); if (MA_handle < 0 ) { Print ( "The creation of iMA has failed: MA_handle=" , INVALID_HANDLE ); Print ( "Runtime error = " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } MA_handle2 = iMA ( NULL , PERIOD_CURRENT , 400 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (MA_handle2 < 0 ) { Print ( "The creation of iMA has failed: MA_handle2=" , INVALID_HANDLE ); Print ( "Runtime error = " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } MA_handle3 = iMA ( NULL , PERIOD_CURRENT , 100 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); if (MA_handle3 < 0 ) { Print ( "The creation of iMA has failed: MA_handle3=" , INVALID_HANDLE ); Print ( "Runtime error = " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } MA_handle4 = iMA ( NULL , PERIOD_CURRENT , 200 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (MA_handle4 < 0 ) { Print ( "The creation of iMA has failed: MA_handle4=" , INVALID_HANDLE ); Print ( "Runtime error = " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } MA_handle5 = iMA ( NULL , PERIOD_CURRENT , Fast_MA_period, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (MA_handle5 < 0 ) { Print ( "The creation of iMA has failed: MA_handle5=" , INVALID_HANDLE ); Print ( "Runtime error = " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } MA_handle6 = iMA ( NULL , PERIOD_CURRENT , Slow_MA_period, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (MA_handle6 < 0 ) { Print ( "The creation of iMA has failed: MA_handle6=" , INVALID_HANDLE ); Print ( "Runtime error = " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { int limit = rates_total - prev_calculated; ArraySetAsSeries (Buffer1, true ); ArraySetAsSeries (Buffer2, true ); ArraySetAsSeries (Buffer3, true ); ArraySetAsSeries (Buffer4, true ); ArraySetAsSeries (Buffer5, true ); ArraySetAsSeries (Buffer6, true ); if (prev_calculated < 1 ) { ArrayInitialize (Buffer1, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (Buffer2, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (Buffer3, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (Buffer4, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (Buffer5, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (Buffer6, EMPTY_VALUE ); } else limit++; datetime Time[]; int RSIBuffer; int MABuffer; int RSIPeriod = 14 ; ArrayResize (RSI, rates_total); ArrayResize (Open, rates_total); ArrayResize (Close, rates_total); CopyOpen ( NULL , 0 , 0 , rates_total, Open); CopyClose ( NULL , 0 , 0 , rates_total, Close); if ( CopyBuffer (RSI_handle, 0 , 0 , rates_total, RSI) < 0 ) { Print ( "Getting RSI values failed, not enough bars!" ); } ArrayResize (MA, rates_total); if ( CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 , rates_total, MA) < 0 ) { Print ( "Getting MA values failed, not enough bars!" ); } ArrayResize (MA2, rates_total); if ( CopyBuffer (MA_handle2, 0 , 0 , rates_total, MA2) < 0 ) { Print ( "Getting MA values failed, not enough bars!" ); } ArrayResize (MA3, rates_total); if ( CopyBuffer (MA_handle3, 0 , 0 , rates_total, MA3) < 0 ) { Print ( "Getting MA values failed, not enough bars!" ); } ArrayResize (MA4, rates_total); if ( CopyBuffer (MA_handle4, 0 , 0 , rates_total, MA4) < 0 ) { Print ( "Getting MA values failed, not enough bars!" ); } ArrayResize (Low, rates_total); if ( CopyLow ( NULL , 0 , 0 , rates_total, Low) < 0 ) { Print ( "Getting LOW values failed, not enough bars!" ); } ArrayResize (High, rates_total); if ( CopyHigh ( NULL , 0 , 0 , rates_total, High) < 0 ) { Print ( "Getting HIGH values failed, not enough bars!" ); } ArrayResize (MA5, rates_total); if ( CopyBuffer (MA_handle5, 0 , 0 , rates_total, MA5) < 0 ) { Print ( "Getting MA values failed, not enough bars!" ); } ArrayResize (MA6, rates_total); if ( CopyBuffer (MA_handle6, 0 , 0 , rates_total, MA6) < 0 ) { Print ( "Getting MA values failed, not enough bars!" ); } for ( int i=limit- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (i < rates_total- 1 && time[i] != time[i+ 1 ]+ PeriodSeconds ()) { continue ; } Buffer1[i] = EMPTY_VALUE ; Buffer2[i] = EMPTY_VALUE ; Buffer3[i] = EMPTY_VALUE ; Buffer4[i] = EMPTY_VALUE ; Buffer5[i] = EMPTY_VALUE ; Buffer6[i] = EMPTY_VALUE ; if ((Close[i] > MA[i] && MA[i] > MA2[i] && RSI[i] < Oversold) || (RSI[i] < Oversold && Close[i] > MA3[i])) { Buffer1[i] = Low[i] - 5 * myPoint; myAlert( "indicator" , "BUY OPPORTUNITY | RSI: " + DoubleToString (RSI[i], 2 ) + " | MA: " + DoubleToString (MA[i], 2 )); } if ((Close[i] < MA[i] && MA[i] < MA2[i] && RSI[i] > Overbought) || (RSI[i] > Overbought && Close[i] < MA3[i])) { Buffer2[i] = High[i] + 5 * myPoint; myAlert( "indicator" , "SELL OPPORTUNITY | RSI: " + DoubleToString (RSI[i], 2 ) + " | MA: " + DoubleToString (MA[i], 2 )); } if (RSI[i] < Oversold && Close[i] > MA[i]) { Buffer3[i] = Low[i] - 10 * myPoint; myAlert( "indicator" , "BUY REVERSAL | RSI: " + DoubleToString (RSI[i], 2 ) + " | MA: " + DoubleToString (MA[i], 2 )); } if (RSI[i] > Overbought && Close[i] < MA[i]) { Buffer4[i] = High[i] + 10 * myPoint; myAlert( "indicator" , "SELL REVERSAL | RSI: " + DoubleToString (RSI[i], 2 ) + " | MA: " + DoubleToString (MA[i], 2 )); } if (MA5[i] > MA6[i]) { Buffer5[i] = Low[i] - 15 * myPoint; } if (MA5[i] < MA6[i]) { Buffer6[i] = High[i] + 15 * myPoint; } } return (rates_total); }





社交媒体（如Telegram和WhatsApp）的集成



本文章节将展示如何在MetaTrader 5平台上为我们的Trend Constraint指标特别集成Telegram和WhatsApp。这一过程通过提供实时、安全且便捷的通知服务，显著增强了MetaTrader 5的功能。这些集成提高了交易活动的效率、响应速度和有效性，成为当今交易者宝贵的工具。鉴于这些平台拥有庞大的用户基础，与这些社区分享信号将带来诸多益处。让我们深入探讨如何将我们的指标生成的信号传输到社交媒体平台。我已经对此进行了研究和测试，以确认其功能的有效性。

要求：

最新版本的MetaTrader5平台。

已验证的WhatsApp和Telegram账号（可从Android的Play Store和iOS的App Store下载）。

web浏览器如Google Chrome。

用于托管中间件脚本的服务器。

Telegram整合



步骤 1：创建Telegram机器人

创建机器人：

打开Telegram并搜索“BotFather”机器人。

与BotFather开始聊天，并使用 /newbot 命令创建一个新机器人。

命令创建一个新机器人。 按照提示为您的机器人设置名称和用户名。

BotFather将提供一个令牌，您将使用该令牌与Telegram API进行交互。

获取聊天ID：

将您的机器人添加到Telegram群组中或与其开始聊天。

在浏览器中使用以下URL来获取更新并找到您的聊天ID： https://api.telegram.org/bot<YourBotToken>/getUpdates

在聊天中发送一条消息，并再次检查URL以找到聊天ID。

为了获取Chat ID的更全面指南，请访问Github。





步骤 2：创建中间件脚本

您需要一个脚本来通过Telegram的API发送消息。

为了创建一个中间件脚本，根据我所做的研究，我们将使用Python语言。这个Python脚本使用requests库通过机器人向Telegram聊天发送消息。以下是脚本每一行的说明：

import requests

导入requests库，该库用于在Python中发出HTTP请求。在此脚本中，它将用于向Telegram Bot API发送POST请求。

def send_telegram_message(chat_id, message, bot_token):

定义一个名为send_telegram_message的函数：此函数接受三个参数：

chat_id ：目标聊天的唯一标识符或目标频道的用户名。

：目标聊天的唯一标识符或目标频道的用户名。 message ：要发送的文本消息。

：要发送的文本消息。 bot_token：Telegram机器人的令牌，创建机器人时由@BotFather提供。

url = f "https://api.telegram.org/bot{bot_token}/sendMessage"

此行代码使用提供的bot_token.构造了Telegram Bot API方法sendMessage的URL。

payload = { 'chat_id': chat_id, 'text': message }

创建POST请求的数据体。这个字典包含了sendMessage方法所需的参数：

chat_id ：消息将被发送到的聊天的ID。

：消息将被发送到的聊天的ID。 text：消息的内容。

response = requests.post(url, data=payload)

这行代码使用requests.post方法将带有数据体的HTTP POST请求发送到构造的URL。API的响应被存储在response变量中。

return response.json()

这行代码将响应转换为JSON格式并返回它。这个JSON响应通常包含有关已发送消息的信息，包括消息ID、发送者、聊天详细信息等。

将所有代码段组合在一起，可以得到以下结果：

import requests def send_telegram_message(chat_id, message, bot_token): url = f"https://api.telegram.org/bot{bot_token}/sendMessage" payload = { 'chat_id': chat_id, 'text': message } response = requests.post(url, data=payload) return response.json()





步骤3：配置MetaTrader 5以便使用中间件

编写一个MQL5脚本，通过HTTP请求向中间件脚本发送警报

让我们逐行分析代码，理解每一行的含义：

void SendTelegramMessage( string chat_id, string message, string bot_token)

定义了一个名为SendTelegramMessage的函数。

函数参数如下：

chat_id ：一个字符串，表示消息将被发送到的Telegram的chat ID。

：一个字符串，表示消息将被发送到的Telegram的chat ID。 message ：一个字符串，包含要发送的消息内容。

：一个字符串，包含要发送的消息内容。 bot_token：一个字符串，表示与Telegram API进行授权所需的机器人令牌。

函数体部分用大括号表示：

{ string url = "http://your-server-url/send_telegram_message" ;

将服务器端点URL赋值给变量url。该URL是处理将消息转发到Telegram服务器的地址。

char postData[]; StringToCharArray ( "chat_id=" + chat_id + "&message=" + message + "&bot_token=" + bot_token, postData);

postData数组：

声明：声明了一个类型为char的数组postData，用于存储POST请求的数据。

字符串到字符数组转换：将一个由chat_id、message和bot_token参数拼接而成的字符串转换为字符数组，并存储在postData中。拼接后的字符串形成了服务器所需的POST请求体的格式。

char result[];

声明了一个类型为char 的数组result ，用于存储来自网络请求的响应。

int res = WebRequest ( "POST" , url, "" , NULL , 0 , postData, 0 , result, NULL );

网络请求：

HTTP方法：“POST”表示请求类型。

URL：url 是发送请求的端点。

Headers：空字符串 "" 表示没有额外的头部信息。

Cookies：NULL表示没有使用Cookies。

Timeout：0表示没有设置超时时间。

POST数据：postData是要在POST请求中发送的数据。

结果：存储响应的地方。

该函数返回一个整数res，表示响应的HTTP状态码。

if (res != 200 )

检查响应码：将响应码 res 与 200（HTTP 成功时）进行比较。如果响应码不是 200，则表示出现了错误。





错误处理程序：

{ Print ( "Error sending message: " , GetLastError ()); }

打印错误消息：如果响应代码不是200，此块使用GetLastError()打印错误消息以及最后一个错误代码。





成功处理程序：

else { Print ( "Message sent successfully." ); }

打印成功消息：如果响应代码是200，此代码块会打印一条成功消息，表明消息已成功发送。

该行代码以闭合大括号结束SendTelegramMessage函数。

用MQL5代码发送Telegram消息：

void SendTelegramMessage( string chat_id, string message, string bot_token) { string url = "http://your-server-url/send_telegram_message" ; char postData[]; StringToCharArray ( "chat_id=" + chat_id + "&message=" + message + "&bot_token=" + bot_token, postData); char result[]; int res = WebRequest ( "POST" , url, "" , NULL , 0 , postData, 0 , result, NULL ); if (res != 200 ) { Print ( "Error sending message: " , GetLastError ()); } else { Print ( "Message sent successfully." ); } }

上述MQL5脚本旨在通过向服务器端点发送Web请求，从而与Telegram聊天发送消息。示例用法展示了如何在脚本启动时运行的OnStart事件中使用SendTelegramMessage函数。在下一节中，我们将探讨WhatsApp的集成，但即便现在讨论的是另一个社交平台，我们之前解释的Telegram集成原理仍然适用。请始终记得用您自己的实际凭证替换代码中的某些部分，以确保能够正常运行。





WhatsApp整合



步骤1：注册消息API供应商

选择提供商：Twilio是WhatsApp集成的热门选择。

创建账户：在Twilio注册并完成所有必要的验证。

获取API凭证：从Twilio获取您的API凭证（账户SID，认证令牌）。

步骤 2：创建中间件脚本。

用于WhatsApp集成的中间件Python脚本：

import requests def send_whatsapp_message(to, message, account_sid, auth_token): url = f"https://api.twilio.com/2010-04-01/Accounts/{account_sid}/Messages.json" payload = { 'From': 'whatsapp:+14155238886', # Twilio sandbox number 'To': f'whatsapp:{to}', 'Body': message } headers = { 'Authorization': f'Basic {account_sid}:{auth_token}' } response = requests.post(url, data=payload, headers=headers) return response.json()





步骤3：配置MetaTrader 5以便使用中间件

用MQL5代码发送WhatsApp通知：

void SendWhatsAppMessage( string to, string message, string account_sid, string auth_token) { string url = "http://your-server-url/send_whatsapp_message" ; char postData[]; StringToCharArray ( "to=" + to + "&message=" + message + "&account_sid=" + account_sid + "&auth_token=" + auth_token, postData); char result[]; int res = WebRequest ( "POST" , url, "" , NULL , 0 , postData, 0 , result, NULL ); if (res != 200 ) { Print ( "Error sending message: " , GetLastError ()); } else { Print ( "Message sent successfully." ); } }





虚拟私人服务（VPS）对我们通知系统的强大作用



虚拟私人服务（VPS）能够持续不间断地运行，确保您的MetaTrader 5平台和通知系统始终保持活跃状态。这对于接收无中断的实时通知至关重要。VPS供应商提供强大且稳定的网络连接，降低了家庭或办公网络可能发生的断线风险。VPS服务器通常放置于数据中心，这些数据中心与主要金融交易所之间拥有高速连接，从而减少了延迟，并提高了接收和处理交易警报和通知的速度。与共享托管不同，VPS提供专用的CPU、RAM和存储资源，确保运行MetaTrader 5和处理通知时具有一致性。您可以从任何与互联网连接的设备远程访问VPS，从而能够在任何地方管理您的MetaTrader 5平台并接收通知。





结论

我们已成功为指标配置了强大的通知系统，为WhatsApp和Telegram的集成奠定了坚实的基础。这一改进对于吸引庞大的用户群体至关重要，因为这些信息可以即时共享。开发者可以通过这些热门平台向感兴趣的交易者做营销，从而获利，提供了一种从平台直接传输到社交媒体渠道的快速且高效的方式。

这种方法确保了信息可以在任何有互联网接入的地方随时进行访问，只需一键即可轻松共享。交易者可以方便地选择使用Telegram或WhatsApp来访问信息。关于进一步集成的详细信息，将在第二部分中探讨。请参考下方附带的参考文件。欢迎在评论区自由地参与讨论。



