概述

您如何看待往 MetaTrader 5 平台里添加新图表类型的想法？ 有人说它缺少其它平台里提供的一些东西。 但事实是，MetaTrader 5 是一个非常实用的平台，因为它允许您做到在许多其它平台上无法完成（或至少不能轻松完成）的事情。

最常见的抱怨之一是 MetaTrader 5 中只有三种图表类型：蜡烛、柱线和折线。 真的是这样吗？ 亦或因为有人尚不知道平台的实际工作原理，或 MQL5 语言提供了哪些可能性？

大多数情况下，抱怨的人大多是对平台了解较浅薄的人。 每个人都希望自己要用到的东西都已准备好，如果不能即刻就位，他们就开始抱怨。

在本文中 — 这次不会很长 — 我们将看到如何以不同但有用的样式创建图表。 它对于那些使用特定样式进行交易的人来说尤其有用，例如波段交易、仓位交易、甚至投资组合交易。

今天我们将看看山型或冰山型图表。 甚至，我们将更深入学习如何利用 MQL5 工作。 在本文中，我们将开发一个非常有趣的图表来有效地跟踪持仓：配合此图表，您无需再持续检查一笔交易的盈亏。 您可以简单地查看图表，就可判定您指定的持仓是盈利亦或亏损。

山型图与线性表示样式非常相似，但略有不同之处。 使用折线图（如图例 01 所示），我们所拥有的只是价格是上涨还是下跌的简单指示，仅此而已。 而山型图提供了更多的能力。 山型图如图例 02 所示。





图例 01 - 典型折线图





图例 02 - 典型山型图





图例 02 所示的图表是山型图中最常见的类型。 它有若干个变体，也许有不同的名称。 基本变体其一如图例03 所示。





图例 03 - 冰山型图多头持仓





图例 03 显示的图表类型非常易于阅读。 在这种特殊情况下，图例 03 所示的图表适用于多头持仓，但空头持仓大体相同。 这样的图表如图例 04 所示。





图例 04 - 空头持仓冰山型图





通过观察冰山图，您可以立即看出持仓是盈利亦或亏损。 图表以不同的颜色来指示交易状态（盈利/亏损）。 因此，只需简单地为山型地图涂上颜色，我们就可以实现一种不同的风格，对于那些刚开始研究行情的人来说，这种风格更容易阅读。 当您需要放置长线持仓时，它可能特别有用。

有趣的是，该系统非常简单，同时适应性很强，它不仅允许我们创建山型图或冰山型图，还可以创建更复杂的折线图，如图例 05 所示。









图例 05 - 分析持仓的折线图





线型可以更改，即它不必一定是实线。 例如，我们可以创建以下图表。





图例 06 - 分析多头持仓的折线图





您也许会想我们需要创建一些非常复杂的代码，这些代码非常难以执行或理解。 然而，我们即将创建的代码非常简单，且即便对于刚接触 MQL5 语言的人来说也很容易理解。 因此，对于那些想要更多地了解平台如何工作的人来说，这可能是一个很好的起点，之后就可继续创建更艰巨的东西。

我们的代码创建山型或冰山型图时，与 Heiken-Ashi 指标所做非常相似。 但与 Heiken-Ashi 不同的是，我们的图表系统将创建 100% 干净的图表，类似于上面显示的图表。 不会有任何额外的内容，包括 MetaTrader 5 中显示的标准默认图表。

甚而，创建自定义图表并不意味着我们无法在其上应用我们喜欢的指标：配合这种新的图表样式，您一样能够使用任何指标、智能系统、脚本、和其它任何东西，无需修改代码。 随着时间的推移，新生事情数量会增加，这真是太完美了。

现在，我们继续前进，看看如何在 MetaTrader 5 中实现新的图表系统。





实现



看看上面的图例。 图表的创建可以像什么样子，或者至少对于我们正在谈论的部分（如图例 05 和 06 所示）？ 首先进入脑海的就是移动平均线。 图例 05 和 06 都显示的是移动平均线。 这与图例 01 非常相似，但由于某种原因，它具有不同的颜色。 其它形状呢？

图例 02、03 和 04 中图表的秘密是什么？ 有没有办法在不重载 MetaTrader 5 平台的情况下实现相同的功能？

事实上，除图例 01（MetaTrader 5 平台中可用的默认折线图）之外，所有图表都是以移动平均线按类似的方式创建的。 甚至冰山图也是以相同的方式创建的。

若要理解这一点，请查看下面的代码。 它非常简单，以如下行开头：

#property copyright "Daniel Jose" #property icon "\\Images\\Icons\\Mountain Chart.ico" #property description "This indicator allows you to create a mountain chart" #property description "Whose average price can be indicated facilitating market analysis" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1

在这一行中，我们定义系统图标的图像文件位置。 我们还指示，我们将在金融工具的主图表窗口中使用指标（嗯，是的，该图表将是一个指标）。

当前遇到的要点是：我们将用到两个缓冲区，但是（强调这个词）它们不会以您想象的方式使用，因此请注意该部分。 我们将绘制一个指标，再次，一切都与此处所示完全不符。

我们有三种可能的图表类型：多色折线图、冰山图和山型图。 因此，我们不在开头限定指示的信息。

接着遇到的是一些简单而必要的声明，来确保一切正常：

double Buff1[], Buff2[]; enum eType {Fill, Contour}; input double user01 = 0.0 ; input eType user02 = Fill; struct st0 { long id; color CandleBear, CandleBull, CandleLine, LineUp, LineDown; }_memConfig;

在此，我们声明两个即将用到的缓冲区。 然后，创建一个枚举来帮助选择图表的类型：折线图、冰山图或山型图。 现在来到与用户交互相关的特别时刻。 我们来了解图表将如何显示，以及我们将在屏幕上看到哪种类型。 我们有以下组合：

图表类型 在 user01 里包含的值

在 user02 里包含的值 单色折现图Single color line chart 值为 0 指示轮廓值 多色折线图

价格阈值 指示轮廓值 山型图 值为 0 指示填充值

冰山图 价格水位线值 指示填充值

此表格将帮助您选择可在屏幕上显示的图表类型。

为了令一切更加清晰，在文章末尾，我加上了一个视频，演示每个设置和结果。 这令您更好地理解正在发生什么，因为仅通过观看代码可能很难理解某些内容。 请务必观看视频：它将帮助您了解所有可能的组合。 文章文字没有提供有关如何更改颜色的讲述，但视频显示了这一点。

不要担心结构，因为它仅是存储某些信息的存储器。

如此，我们已完成了这些。 我们移步图表系统中的第一个函数：

int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "Mountain Chart" ); Init_MountainChart(); return INIT_SUCCEEDED ; }

此函数非常简单：指定指标的名称，并调用函数来运行图表。 我们可将被调用函数的内容放在这里，但我喜欢将事情分离，并保持代码井井有条。

下面是接着的函数：

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[] ) { for ( int c0 = (prev_calculated == 0 ? 0 : prev_calculated - 1 ) ; c0 < rates_total; c0++) { Buff1[c0] = price[c0]; Buff2[c0] = (user02 == Fill ? user01 : (price[c0] > user01 ? 0 : 1 )); } return rates_total; }

这是一个非常简单的函数，它真的应该非常简单，因为它将在每次跳价或每次价格变化时执行。 MetaTrader 5 将生成一个事件，结果就是调用 OnCalculate。 故此，该函数必须运行得非常迅捷。

为了避免每次函数调用时从一开始就重新计算整个数据序列，我们将使用一个简单的计算来调整以前的数值。 这将确保执行尽可能地迅速。 也许刚一开始会有略微的延迟，但所有其它计算都应当非常快速。

现在请注意以下几点：我们将从 MetaTrader 5 里只取一种数值类型，该数值在指标消息框中被选择。 可能被 MetaTrader 5 传输到指标的数值如图例 08 所示。

图例 08 - 从 MetaTrader 5 传输到指标的数值类型





该数值将在 buffer01 中实现 — 这是我们将要用到的缓冲区。 Buffer02 将根据我们所创建内容取值。 我们为什么要如此实现？

这是因为我们将用到两种不同的绘制样式。 样式其一，buffer02 将接收一个值，该值是阈值或水位线。 当水位线数值高于 0 时，发生这种情况是因为没有资产可以低于该值进行交易，因此持有的资产为负值没有意义。 通过使用填充模式，我们将得到一个如图例 02 所示的山型图。

但如果水位线数值不为零，我们则将得到如图例 03 和 04 所示的冰山图。 类似地，如果我们使用轮廓模式，并且水位线为 0，那么我们将得到一个折线图，但它将与 MetaTrader 5 中的默认折线图不同。

您可以指定线条的粗细和样式，从而获得类似于图例 05 和 06 的图表，尽管那里的水位线数值距零不同，这就是为什么它在曲线的不同部分具有不同的颜色。

以下是另一个函数：

void OnDeinit ( const int reason) { ShowBars(); }

它简单地终结指标，导致图表返回到其原始状态。 现在我们来看一下另一个需要额外解释的函数。

void Init_MountainChart( void ) { _memConfig.id = ChartID (); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE , ( user02 == Fill ? DRAW_FILLING : DRAW_COLOR_LINE )); SetIndexBuffer ( 0 , Buff1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 , Buff2, (user02 == Fill ? INDICATOR_DATA : INDICATOR_COLOR_INDEX )); PlotIndexSetInteger(0, PLOT_COLOR_INDEXES, 2); PlotIndexSetString(0, PLOT_LABEL, "MidPoint"); PlotIndexSetInteger(0, PLOT_LINE_COLOR, 0, clrForestGreen); PlotIndexSetInteger(0, PLOT_LINE_COLOR, 1, clrFireBrick); PlotIndexSetInteger(0, PLOT_DRAW_BEGIN, 0); HideBars(); }

调用此函数后，我们得到指标将附加到的图表 id。 此部分由清除和重新启动图表的函数所使用。 我们稍后将研究这些功能。 现在请注意以下几点：当用户选择填充图表时，我们将采用此设计模型，且当仅需创建轮廓时，我们会采用不同的模型。

这就是为什么代码看起来与您一开始想象的有点不同。 关键点在于一个细节：两个模型都用到两个缓冲区，但 DRAW_FILLING 模型用到两个缓冲区来处理数据，而 DRAW_COLOR_LINE 模型只用到一个缓冲区来存储数据，另一个缓冲区当作颜色缓冲区。 这就是为什么在负责显示指标的函数中正确计算很重要。

第一个数据缓冲区 buffer01 始终在使用。 Buffer02 则取决于我们想要构建的内容：它可以包含数据，或颜色索引。 请注意，我并未说 buffer02 将包含所用的颜色。 不要在那里指定颜色。 此缓冲区只需指定一个索引，而该索引将确定所用的颜色。 这就是为什么我没有在计算函数中使用任何颜色信息 — 只使用值 0 和 1，因为我们只用到两种颜色。

Buff2[c0] = (user02 == Fill ? user01 : ( price[c0] > user01 ? 0 : 1 ));

现在让我们继续前进。 接下来我们要做的是定义双色矩阵。 我们在此用到的标签将在悬停时，以及选择和定义颜色时在水位线上可见。 我已添加了此功能，以便向您展示如何保存将来可能需要的信息。

现在，我们定义默认颜色，该值用户无法更改。 您首先必须将指标附加到图表上，然后才能更改颜色。 这些也显示在文章末尾的视频当中。

最后，指定将从哪个位置起构建图表。 实际上，这里不需要此功能，我只想展示您如何做到这一点。

之后，我们可以继续讨论微图表系统的最后两个函数。 HideBars 函数隐藏默认的 MetaTrader 5 图表布局。 这意味着我们将在 MetaTrader 5 中隐藏图表本身。 这很容易做到。 但如果出现问题，我们不想让用户生气，故此保存原始数据，以便稍后从品种图表中删除指标时恢复它。 好了，稍后我们就可以轻松地恢复到原始配色方案。

void HideBars( void ) { _memConfig.CandleBear = ( color ) ChartGetInteger (_memConfig.id, CHART_COLOR_CANDLE_BEAR ); _memConfig.CandleBull = ( color ) ChartGetInteger (_memConfig.id, CHART_COLOR_CANDLE_BULL ); _memConfig.CandleLine = ( color ) ChartGetInteger (_memConfig.id, CHART_COLOR_CHART_LINE ); _memConfig.LineUp = ( color ) ChartGetInteger (_memConfig.id, CHART_COLOR_CHART_UP ); _memConfig.LineDown = ( color ) ChartGetInteger (_memConfig.id, CHART_COLOR_CHART_DOWN ); ChartSetInteger (_memConfig.id, CHART_COLOR_CANDLE_BEAR , clrNONE ); ChartSetInteger (_memConfig.id, CHART_COLOR_CANDLE_BULL , clrNONE ); ChartSetInteger (_memConfig.id, CHART_COLOR_CHART_LINE , clrNONE ); ChartSetInteger (_memConfig.id, CHART_COLOR_CHART_UP , clrNONE ); ChartSetInteger (_memConfig.id, CHART_COLOR_CHART_DOWN , clrNONE ); ChartRedraw (); } void ShowBars( void ) { ChartSetInteger (_memConfig.id, CHART_COLOR_CANDLE_BEAR , _memConfig.CandleBear); ChartSetInteger (_memConfig.id, CHART_COLOR_CANDLE_BULL , _memConfig.CandleBull); ChartSetInteger (_memConfig.id, CHART_COLOR_CHART_LINE , _memConfig.CandleLine); ChartSetInteger (_memConfig.id, CHART_COLOR_CHART_UP , _memConfig.LineUp); ChartSetInteger (_memConfig.id, CHART_COLOR_CHART_DOWN , _memConfig.LineDown); ChartRedraw (); }

最终，重置数据后，用户甚至不会注意到有问题。 无需再次重新设置所有内容，它始终很棒，因为在使用该系统时提供了更大的便利性。

然而，用户在删除指标后可能会有点惊讶，因为图表需要一些时间才能再次完全呈现。 结果就是，金融产品图表看起来与指标推出之前相同。





演示 (必须观看)

结束语



在本文中，我已展示了 MQL5 和 MetaTrader 5 平台本身能够创建许多东西，比许多人想象的更多。 我们在文章中只是做了一些简单的事情，但可以帮助理解更复杂的事情。

最大的问题是人们可以对平台或 MQL5 语言指手画脚，而实际上他们甚至并没有探索平台的功能，也不知道哪些可以做、哪些做不到。 他们只是不停地人云亦云，并不了解可能性。

每当您听到 MetaTrader 5 或 MQL5 受到限制，并且它们缺乏某些功能时，请向那些说这些话的人出示本文。 唯一真正有限的是他们的创造力或认知。 他们一直在说这些话，因为他们对编程一无所知，也不了解 MetaTrader 5 平台的目的，其应该是具有功能性的，安全的、和快速的，但最重要的是它应该作为一个平台。 究其根本，这是一个平台，其中的定制水平令其能够灵活适应我们所有人。