开发回放系统 — 市场模拟（第 03 部分）：调整设置（I）

Daniel Jose
概述

在上一篇文章“开发回放系统 — 市场模拟（第 02 部分）：首次实验（II）”当中，我们创建了一个系统，其可在足够的处理时间内生成 1 分钟的柱线，用来模拟市场。 然而，我们明白我们无法控制正在发生的事情。 我们的能力仅限于选择一些要点，并调整其它要点。 对于正在运行的系统，我们少有选择。

在本文中，我们将尝试改善这种情况。 我们将利用一些额外的控制来令我们的分析更易于管理。 虽然我们还有很多工作要做，才能获得一个在统计分析和图表控制方面功能齐全的系统，但这是一个良好的开端。

在本文中，我们只会做一些调整，因此相对会较短。 我们不会在此步骤中详细介绍。 我们的目标是为必要的控制奠定基础，以使回放更容易实现，并为那些想要将系统付诸实践的人进行分析。


规划

这个规划步骤非常简单，因为如果您查看上一篇文章中系统的工作原理，就会很清楚我们需要做什么。 我们需要创建一个控制窗体，在其中我们可以暂停、播放，最重要的是，选择一个特定的时间来开始研究。

在当前视图中，我们将始终从第一次交易跳价开始。 假设我们想自市场的第五个小时开始研究，即从 14:00（假设市场在 9:00 开盘）。 在这种情况下，我们将不得不等待回放 5 个小时，然后才执行必要的分析。 这是完全不可能的，因为如果我们试图停止回放，它将关闭，我们将不得不从第一次交易跳价重新开始。

现在很清楚我们需要马上做什么，因为它现在的工作方式令人沮丧，即使这个想法本身很有趣。

现在我们有了大致的方向，我们就可以继续实现。


实现

实现会非常有趣，因为我们将不得不经历从最简单到最多样化的不同路径，从而创建真正的控制系统。 不过，如果您仔细阅读解释，所有步骤都很容易理解，并按发布顺序遵循文章所说，无需跳过任何步骤，也无需尝试向前跨出若干步。

与许多人的想法相左，我们不会在系统中使用 DLL。 我们只使用纯 MQL5 语言实现回放系统。 这个思路是充分利用 MetaTrader 5，并展示在创建必要功能时我们可以在平台内走多远。 求助于外部实现会剥夺使用 MQL5 的很多乐趣，给人的印象是 MQL5 无法满足我们的需求。

如果您查看上一篇文章中所用的代码，您可以看到系统使用服务来创建回放。 它还包括启动它的脚本。 此脚本允许服务发送自定义交易品种的跳价，从而创建回放。 我们用到了一个简单的切换机制。 然而，这种方法不适合更有效的控制。 我们必须走一条更困难的道路。


创建超基本 EA

我们来尝试利用 EA 实现控制。 该 EA 将控制服务何时应该或不应该为柱线生成跳价。

为什么是 EA？ 我们可以使用指标替代 EA，其工作方式相同。 不过，我想使用 EA，因为我们稍后需要它来创建订单模拟系统。 此外，我们将尝试使用我在另一系列文章称为“从头开始开发交易 EA”中介绍的订单系统。 我们现在不必担心订单系统，因为在我们开始之前我们还有很多工作要做。

我们基本 EA 的完整代码如下所示：

#property copyright "Daniel Jose"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Market Replay\C_Controls.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
C_Controls      Control;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
        Control.Init();
                
        return INIT_SUCCEEDED;
}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason) {}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick() {}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)
{
        Control.DispatchMessage(id, lparam, dparam, sparam);
}
//+------------------------------------------------------------------+

代码非常简单，但足以控制服务的操作。 现在我们来看一下代码的某些部分，即上面高亮显示的控制对象类。 在开发的早期阶段，代码并不是很复杂。 我们只实现一个按钮来播放和暂停回放服务。 如此，我们来看看这个当前开发阶段的类。

首先要注意的，如下所示：

#property copyright "Daniel Jose"
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Market Replay\Interprocess.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
#define def_ButtonPlay  "Images\\Market Replay\\Play.bmp"
#define def_ButtonPause "Images\\Market Replay\\Pause.bmp"
#resource "\\" + def_ButtonPlay
#resource "\\" + def_ButtonPause
//+------------------------------------------------------------------+
#define def_PrefixObjectName "Market Replay _ "

第一个要点是 《蓝色高亮 的头文件。 我们稍后会详细查看它。 然后，我们有一些位图对象的定义，这些对象将表示播放和暂停按钮。 这里没有什么太复杂的。 一旦定义了这些要点，我们就能迈进类代码，它们非常紧凑。 完整代码如下所示。

class C_Controls
{
        private :
//+------------------------------------------------------------------+
                string  m_szBtnPlay;
                long            m_id;
//+------------------------------------------------------------------+
                void CreateBtnPlayPause(long id)
                        {
                                m_szBtnPlay = def_PrefixObjectName + "Play";
                                ObjectCreate(id, m_szBtnPlay, OBJ_BITMAP_LABEL, 0, 0, 0);
                                ObjectSetInteger(id, m_szBtnPlay, OBJPROP_XDISTANCE, 5);
                                ObjectSetInteger(id, m_szBtnPlay, OBJPROP_YDISTANCE, 25);
                                ObjectSetInteger(id, m_szBtnPlay, OBJPROP_STATE, false);
                                ObjectSetString(id, m_szBtnPlay, OBJPROP_BMPFILE, 0, "::" + def_ButtonPause);
                                ObjectSetString(id, m_szBtnPlay, OBJPROP_BMPFILE, 1, "::" + def_ButtonPlay);
                        }
//+------------------------------------------------------------------+
        public  :
//+------------------------------------------------------------------+
                C_Controls()
                        {
                                m_szBtnPlay = NULL;
                        }
//+------------------------------------------------------------------+
                ~C_Controls()
                        {
                                ObjectDelete(ChartID(), m_szBtnPlay);
                        }               
//+------------------------------------------------------------------+
                void Init(void)
                        {
                                if (m_szBtnPlay != NULL) return;
                                CreateBtnPlayPause(m_id = ChartID());
                                GlobalVariableTemp(def_GlobalVariableReplay);
                                ChartRedraw();
                        }
//+------------------------------------------------------------------+
                void DispatchMessage(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)
                        {
                                u_Interprocess Info;
                                
                                switch (id)
                                {
                                        case CHARTEVENT_OBJECT_CLICK:
                                                if (sparam == m_szBtnPlay)
                                                {
                                                        Info.s_Infos.isPlay = (bool) ObjectGetInteger(m_id, m_szBtnPlay, OBJPROP_STATE);
                                                        GlobalVariableSet(def_GlobalVariableReplay, Info.Value);
                                                }
                                                break;
                                }
                        }
//+------------------------------------------------------------------+
};

这里我们有两个主要函数：InitDispatchMessage。它们在这个早期阶段实现 EA 操作所需的所有工作。 为了更好地解释其中的一些细节，我们来看看下面的这两个函数。 我们从 Init 开始。

void Init(void)
{
        if (m_szBtnPlay != NULL) return;
        CreateBtnPlayPause(m_id = ChartID());
        GlobalVariableTemp(def_GlobalVariableReplay);
        ChartRedraw();
}

调用 Init 时，它首先检查之前是否已创建控制元素。 如果这已经发生，那么它就返回。 这很重要，因为如果您更改图表周期，或进行任何需要 EA 重新加载图表的更改（这种情况经常发生），回放服务的状态将不会更改。 那么，如果服务正在运行，也就是说，如果它暂停了，就按原样继续；如果它正在运行，它将继续发送跳价。

如果是第一次调用，则创建主控制，目前只是播放和暂停按钮。 接下来，我们创建一个全局终端值，该值将用于 EA 和服务之间的通信。 此刻，我们只是创建一个变量，且不为其分配任何值。

=之后，我们必须在屏幕上应用对象。这很重要，因为如果不进行强制更新，EA 将被加载，但服务就会停止，如此令您认为系统崩溃了。 但事实上，我们将等待 MetaTrader 5 为我们更新图表，以便绘制对象，并运行市场回放。

您有没有注意到它是多么容易？ 现在我们来看看 DispatchMessage 函数的代码，其在此阶段也非常简单。 下面是它的代码：

void DispatchMessage(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)
{
        u_Interprocess Info;
                        
        switch (id)
        {
                case CHARTEVENT_OBJECT_CLICK:
                        if (sparam == m_szBtnPlay)
                        {
                                Info.s_Infos.isPlay = (bool) ObjectGetInteger(m_id, m_szBtnPlay, OBJPROP_STATE);
                                GlobalVariableSet(def_GlobalVariableReplay, Info.Value);
                        }
                        break;
        }
}

我们利用 MetaTrader 5 来管控一切。 我们使用 u_Interprocess 联合来设置全局终端值，从而检查位图按钮的状态。故此，我们调整终端全局变量，如此将其传递给负责创建回放的服务进程。

由此，我们将始终以暂停状态启动重播系统。 一旦 EA 及其所有对象加载到图表上，我们就可以随时播放它，或暂停市场回放。 这会令事情变得更加有趣。

了解 Interprocess.mqh 文件

您也许已经猜到了，将系统切换为使用 EA 替代脚本给回放服务带来了一些变化。 在研究这些变化之前，我们来看一下 Interprocess.mqh 文件。 其当前状态的完整代码如下： 
#define def_GlobalVariableReplay "Replay Infos"
//+------------------------------------------------------------------+
union u_Interprocess
{
        double Value;
        struct st_0
        {
                bool isPlay;
                struct st_1
                {
                        char Hours;
                        char Minutes;
                }Time[3];
        }s_Infos;
};

这个简单的定义为我们提供了一个名称，但它不仅仅是任何名称。 这将是全局终端变量的名称，在此阶将用于允许 EA 和服务之间的通信。 但是对于经验较少的用户来说，可能很复杂的部分是联合

我们看看这个联合实际上代表什么，然后了解它是如何用于在 EA 和服务之间传递信息的。 首先，为了明白其复杂性，您必须知道每种数据类型在使用时的位长（bits）。 为了方便讲述，我建议您参见以下表格：

类型 位长（bits）数量
布尔（bool） 1 位
字符（char）或无符号字符（uchar） 8 位
短整数（short）或无符号短整数（ushort） 16 位
整数（int）或无符号整数（uint） 32 位
长整数（long）或无符号长整数（ulong） 64 位

此表列出了有符号和无符号整数类型，以及位长数量（不要将位长 "bits" 与字节 "bytes" 混淆）。 位（Bit）是表示开或关状态，或二进制中的 1 和 0 的最小信息单位。 字节（Byte）是若干位（bit）的集合。

在查看此表格时，以下想法可能不清楚：在 uchar 类型的变量中，我们将有 8 个 bool 类型的变量。 也就是说，一个 uchar 变量对应于 8 bool 变量的“联合”（这个词不十分准确）。 在代码中，它将如下所示：

union u_00
{
        char info;
        bool bits[8];
}Data;

此联合的长度为 8 位或 1 个字节。 您可以通过在数组中按位写入信息，并选择特定位置来修改信息的内容。 例如，要令 Data.info 等于0x12，您可以执行下面显示的两项操作之一：

Data.info = 0x12;

或 

Data.bits[4] = true;
Data.bits[1] = true;

无论哪种方式，如果 Data.info 变量将所有初始位设置为 0，我们将得到相同的结果。 这就是联合。

现在让我们回到原始代码。 在 64 位系统上找到的最大类型是 long（有符号）或 ulong（无符号）类型。 如果有符号，则可以表示负值。 而无符号只可以表示正数。 那么，在这种情况下，我们会得到这样的东西：

每个方块代表 1 位，名称 “QWORD” 来自汇编，这是所有现代编程语言的母语。 同样的结构发生在另一种类型中 — 浮点数（float）。

浮点数是数值不精确的变量，但仍可用于表示可计算数值。 基本上，有两种类型：

类型 位长（bits）数量
浮点（float） 32 位
双精度（double） 64 位

这类似于上面讨论的整数类型，其中每位表示一个开或关状态。 对于浮点数，我们没有表示逻辑的相同值。 它们遵循略有不同的创建原则，但我们现在不会考虑它。 此处的重要细节是不同的。

当我们查看终端全局变量使用的类型时，我们看到它们只有浮点型，或者更准确地说，是 double：64 位。 问题：具有相同长度的整数类型是什么？ 正是您回答的：具有相同 64 位的 long 类型。 当我们把 longdouble 联合时，我们可以同时代表两个完全不同的东西。

但于此我们遇到一个棘手的问题：您怎么知道该用哪种类型？ 为了解决这个问题，我们不用完整类型，而只使用它的片段，并为这些片段分配名称。 这样，我们就得到了联合，您可以在 Interprocess.mqh 文件的代码中看到它。

事实上，我们不打算用到 duble。 试图直接写入手中的数值，以双精度类型创建数值根本不合适或做法太简陋。 取而代之，我们使用命名部分来完成此创建，并且用 0 或 1 表示的调整数值设置对应的位。 之后，我们将 double 数值放在全局终端变量中，另一个进程（在本例中为服务）将获取该数值，并解码它，即可知道该怎么确切去做。

您会看到一切都是遵照非常简单易懂的规则完成的。 如果我们尝试直接创建浮点数，然后理解它们的含义，这将非常困难。

我相信，现在很清楚什么是联合，以及我们将如何使用它。 但请记住：如果您想使用类型为 double 的终端全局变量，它具有 64 位，那么创建的联合同样不能超过 64 位，否则某些信息将丢失。


理解如何创建回放服务

这可能是需要您最多关注的部分，以便明白正在发生的事情。 如果您在不理解的情况下就去做某事，您很可能会搞砸的。 虽然这听起来很简单，但有些细节如果被误解，可能会令您想不明白为什么系统可如描述工作和演示，但您却无法让它在您的工作站上工作。

那么，我们来看看回放服务。 它目前仍然非常紧凑和简单。 其整个代码如下所示：

#property service
#property copyright "Daniel Jose"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Market Replay\C_Replay.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
input string    user01 = "WINZ21_202110220900_202110221759"; //File with ticks
//+------------------------------------------------------------------+
C_Replay        Replay;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
        ulong t1;
        int delay = 3;
        long id;
        u_Interprocess Info;
        bool bTest = false;
        
        if (!Replay.CreateSymbolReplay(user01)) return;
        id = Replay.ViewReplay();
        Print("Waiting for permission to start replay ...");
        while (!GlobalVariableCheck(def_GlobalVariableReplay)) Sleep(750);
        Print("Replay service started ...");
        t1 = GetTickCount64();
        while ((ChartSymbol(id) != "") && (GlobalVariableGet(def_GlobalVariableReplay, Info.Value)))
        {
                if (!Info.s_Infos.isPlay)
                {
                        if (!bTest)     bTest = (Replay.Event_OnTime() > 0); else       t1 = GetTickCount64();
                }else if ((GetTickCount64() - t1) >= (uint)(delay))
                {
                        if ((delay = Replay.Event_OnTime()) < 0) break;
                        t1 = GetTickCount64();
                }
        }
        Replay.CloseReplay();
        Print("Replay service finished ...");
}
//+------------------------------------------------------------------+

如果您取此短代码，并创建 “WINZ21_202110220900_202110221759” 文件用作回放的基础，然后尝试运行它，您将不会看到任何事情发生。 即使您用附件中的文件替换，并尝试据该段代码运行它，也不会发生任何事情。 但这是为什么呢？ 原因是 id = Replay.ViewReplay(); 这段代码做了一些您需要搞明白的事情，以便能够真正使用市场回放系统。 无论您做什么：如果您不明白将会发生什么，那就没有什么意义。 但在我们查看 ViewReplay() 中的代码之前，我们先理解上面代码中的数据流。

为了理解它是如何工作的，我们将其分解为更小的部分，并从以下片段开始：

if (!Replay.CreateSymbolReplay(user01)) return;

这一行从指定文件加载交易的跳价数据。 如果加载失败，服务将直接终止。

id = Replay.ViewReplay();

这一行将加载 EA，但我们稍后会更详细地查看这一处，所以我们先继续前进。

while (!GlobalVariableCheck(def_GlobalVariableReplay)) Sleep(750);

上面的行将位于循环当中，等待 EA 加载，或其它东西来创建全局终端变量。 这将作为在服务环境之外运行的进程之间的一种通信形式。

t1 = GetTickCount64();

此行对服务的内部计数器执行第一次捕获。 第一次捕获即可是必需的，也可不是必需的。 通常这是完全没有必要的，因为系统在启用后会立即进入暂停模式。

while ((ChartSymbol(id) != "") && (GlobalVariableGet(def_GlobalVariableReplay, Info.Value)))

这一处很有意思。 我们这里有两次测试。 如果其中一个失败，回放服务将被终止。 在第一种情况下，我们检查终端中是否存在资产回放窗口。 如果交易者关闭该窗口，回放系统将被终止，因为交易者将不再运行回放。 在第二种情况下，我们测试并同时从终端全局变量中捕获数值。 如果此变量不复存在，服务也将终止。

        u_Interprocess Info;

//...

        if (!Info.s_Infos.isPlay)

在这里，我们检查交易者或回放用户告知的条件。 如果我们处于播放模式，则此测试将失败。 但如果我们处于暂停模式，它将成功。 请注意我们如何使用联合来捕获双精度值内的正确位。 若没有这个联合，这将是不可能做到的。

一旦我们处于暂停模式，我们执行以下行：

if (!bTest) bTest = (Replay.Event_OnTime() > 0); else t1 = GetTickCount64();

此行仅允许将第一次交易跳价发送到资产。 由于稍后将看到的一些原因，这很重要。 一旦此操作完成，任何其它时间回放服务处于“暂停”，我们将捕获计时器的当前值。 的确，这种“暂停”模式并不是指服务实际上已暂停的事实。 它只是没有向回放品种发送跳价，这就是为什么我说它是“暂停”的。

但如果用户或交易者想要开始或恢复市场回放，那么我们输入一行新的代码。 它如下所示：

else if ((GetTickCount64() - t1) >= (uint)(delay))

它将根据跳价之间的延迟值检查是否需要发送新的跳价。 此值在下一行代码中获取。

if ((delay = Replay.Event_OnTime()) < 0) break;

请注意，如果延迟小于 0，回放服务将终止。 这通常发生在最后一次跳价被发送到回放资产的时刻。

这些函数将一直运行到发送最后一次跳价，或回放资产图表关闭。 当这种情况发生时，将执行以下行：

Replay.CloseReplay();

这将永久结束回放。

所有这些代码都非常优美，且易于理解。 但您也许已经注意到，这里有若干处指代的是同一个类，C_Replay。 那么，我们来看看这个类。 它的代码与我们在之前的文章中看到的代码有很多共同之处。 但有一部分值得更多关注。 这正是我们现在要看的。


C_Replay 类的 ViewReplay 为什么如此重要？

这段代码如下所见：

long ViewReplay(void)
{
        m_IdReplay = ChartOpen(def_SymbolReplay, PERIOD_M1);
        ChartApplyTemplate(m_IdReplay, "Market Replay.tpl");
        ChartRedraw(m_IdReplay);
        return m_IdReplay;
}

您也许会想：这 4 行中的代码如此重要是允许或阻止创建回放吗？！ 尽管这是一段相当简单的代码，但它非常强大。 它是如此强大，以至于即使一切看起来都正确，它也能挡住去路。

我们来看看这一时刻。 我们要做的第一件事是打开一个带有回放资产名称的图表，并将周期设置为 1 分钟。 从前两篇文章中可以看出，我们可以随时更改此时间。

一旦此操作完成后，我们加载一个特定的模板，并将其应用于新打开的图表窗口。 注意这一点很重要，此模板非常具体。 为了创建该模板，如果您已删除它（它将在附件中），则您必须自市场回放系统编译 EA，并将此 EA 应用于任何资产。 然后将此图表另存为模板，并将其命名为 Market Replay，仅此而已。 如果此文件不存在，或者其中不存在 EA，则无论您做了什么，整个系统都将失败。

在某种程度上，如果用指标替代 EA，则可以解决此问题。 在这种情况下，我们将通过 MQL5 调用此指标（理论上）。 但正如我在本文开头所说，我有理由使用 EA 替代指标。 故此，为了以最简单的方式解决加载问题，我们就用一个包含回放系统 EA 的模板。

但这样做导致的简单事实，就是并不能保证太多，因为当加载 EA 时，它会创建一个终端全局变量，告诉服务系统已准备好工作。 然而，控件需要一段时间才能显示。 为了加快速度，我们调用强制更新回放资产图表中的对象

现在我们返回回放资产图表的 id，因为我们将无法在其它地方执行此操作。 我们需要此信息，以便服务知道图表何时关闭。

C_Replay 类的所有其它函数都很容易理解，因此我们不会在本文中讨论它们。


结束语

在下面的视频中，您可以看到系统如何加载，以及它在实践中是如何工作的。



在下一篇文章中，我们将创建一个位置控制系统，如此我们便可选择回放系统应该在什么时刻启动。 期待再见！


本文由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原文地址： https://www.mql5.com/pt/articles/10706

