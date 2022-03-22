从头开始开发一款智能交易系统

概述

金融市场的新用户数量不断增加。 或许他们当中的许多人甚至不知道订单系统是如何工作的。 然而，也有一些用户真的想知道发生了什么。 他们试图了解这一切是如何运作的，从而能够掌控局势。 当然，MetaTrader 5 提供了对交易持仓的高度控制。 然而，对于经验不足的用户来说，仅用手动功能下订单可能会非常困难和危险。 甚至，如果有人想交易期货合约，在几乎没有时间下单的情况下，这样交易很可能会演变为一场噩梦；因为您必须及时正确地填写所有字段，但这显然需要时间，而若填写出错，您可能会错失良机，甚至赔钱。 现在，如果我们使用智能交易系统（EA）能否让事情变得更容易呢？ 在这种情况下，您可以指定一些细节，例如杠杆率，或者您所能承受的损失，以及您想赚多少（以货币计算，而非含义模糊的“点数”或“点值”）。 然后在图表上用鼠标指定入场的价位，并标记是买入还是卖出...

计划

创造事物最困难的部分是弄清楚事物应该如何运作。 这个思路应该表述得非常清楚，如此我们就能按需创建最低代码，因为若是创建的代码越复杂，出现运行时错误的可能性就越大。 考虑到这一点，我尝试让代码变得非常简单，但依旧最大可能地利用 MetaTrader 5 提供的功能。 该平台非常可靠，它在不断进行测试，故此错误不会出现在平台一端。

代码将采用 OOP（面向对象编程）。 这种方法能够隔离代码，并促进其维护和未来的开发，预防我们想要添加新功能，并进行改进。

尽管本文讨论的 EA 是出于在 B3（巴西交易所）上进行交易而设计的，特别是为期货（迷你指数和迷你美元）交易而设计的，但只需略微修改即可扩展到所有市场。 为了另事情变得更简单，且不必列举或检查交易资产，我们将使用以下枚举：

enum eTypeSymbolFast {WIN, WDO, OTHER};



如果您想交易其它资产，需用到某些特殊功能，请将其添加到枚举之中。 这也需要在代码中做一些微小的修改，但用枚举会更容易一些，因为它还降低了出错的可能性。 代码中一个有趣的部分是 AdjustPrice 函数：

double AdjustPrice( const double arg) { double v0, v1; if (m_Infos.TypeSymbol == OTHER) return arg; v0 = (m_Infos.TypeSymbol == WDO ? round (arg * 10.0 ) : round (arg)); v1 = fmod ( round (v0), 5.0 ); v0 -= ((v1 != 0 ) || (v1 != 5 ) ? v1 : 0 ); return (m_Infos.TypeSymbol == WDO ? v0 / 10.0 : v0); };

此函数将调整价格中用到的数值，从而在图表准确定位价格线。 为什么我们不能简单地在图表上放一条线呢？ 这是因为一些资产在价格之间存在一定的阶梯。 对于 WDO (迷你美元) 这个阶梯是 0.5 个点。 对于 WIN (迷你指数) 个阶梯是 5 个点，而对于股票，它是 0.01 个点。 换言之，不同资产的点数值不同。 它会把价格调整为正确的即时报价数值，从而该数值能在订单中正确使用，否则填写有错的订单会被服务器拒绝。

若无此函数，可能很难知道订单中所采用的数值是否正确。 故而，服务器就会通知订单填写错误，并阻止其执行。 现在，我们继续讨论智能交易系统的核心函数：CreateOrderPendent。 函数如下：

ulong CreateOrderPendent( const bool IsBuy, const double Volume, const double Price, const double Take, const double Stop, const bool DayTrade = true ) { double last = SymbolInfoDouble (m_szSymbol, SYMBOL_LAST ); ZeroMemory (TradeRequest); ZeroMemory (TradeResult); TradeRequest.action = TRADE_ACTION_PENDING ; TradeRequest.symbol = m_szSymbol; TradeRequest.volume = Volume; TradeRequest.type = (IsBuy ? (last >= Price ? ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : ORDER_TYPE_BUY_STOP ) : (last < Price ? ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : ORDER_TYPE_SELL_STOP )); TradeRequest.price = NormalizeDouble (Price, m_Infos.nDigits); TradeRequest.sl = NormalizeDouble (Stop, m_Infos.nDigits); TradeRequest.tp = NormalizeDouble (Take, m_Infos.nDigits); TradeRequest.type_time = (DayTrade ? ORDER_TIME_DAY : ORDER_TIME_GTC ); TradeRequest.stoplimit = 0 ; TradeRequest.expiration = 0 ; TradeRequest.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN ; TradeRequest.deviation = 1000 ; TradeRequest.comment = "Order Generated by Experts Advisor." ; if (! OrderSend (TradeRequest, TradeResult)) { MessageBox ( StringFormat ( "Error Number: %d" , TradeResult.retcode), "Nano EA" ); return 0 ; }; return TradeResult.order; };

该函数非常简单，就是为了安全而设计的。 我们将在这里创建一个 OCO（一笔取消其它）订单，该订单将被发送到交易服务器。 请注意，我们使用的是 LIMIT（限价） 或 STOP（破位） 订单。 这是因为这类订单更简单，即使在价格突然波动的情况下也能保证执行。

所采用用的订单类型取决于交易工具的执行价格和当前价格，以及您入场操作是买入还是卖出。 这是通过以下方式实现的：

TradeRequest.type = (IsBuy ? (last >= Price ? ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : ORDER_TYPE_BUY_STOP ) : (last < Price ? ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : ORDER_TYPE_SELL_STOP ));

通过在以下代码行中指定交易工具，也可以创建 CROSS（交叉）订单：

TradeRequest.symbol = m_szSymbol;

但在这样做时，您还需要添加一些代码，以便通过交叉订单系统处理持仓或挂单，因为您会有一个“错误”的图表。 我们来看一个示例。 您可以在完整指数图表（IND）上交易迷你指数（WIN），但若您在 IND 图表上使用 MetaTrader 5 时，它不会显示持仓或 WIN 挂单。 因此，有必要添加代码，从而令订单可见。 这可以通过读取持仓数值，并在图表上用线条示意来实现。 这在交易和跟踪品种交易历史时非常有用。 例如，当您使用 CROSS（交叉）订单时，您可以依据 WIN$ 图表（迷你指数历史图表）交易 WIN（迷你指数）。

接下来，请注意以下代码行：

TradeRequest.price = NormalizeDouble (Price, m_Infos.nDigits); TradeRequest.sl = NormalizeDouble (Stop, m_Infos.nDigits); TradeRequest.tp = NormalizeDouble (Take, m_Infos.nDigits);

这三行将创建OCO订单止损水平和持仓未平仓价格。 如果您交易的是短线订单（可能只持续几秒钟），不使用 OCO 订单是不可取的，因为波动会令价格在点位间跳转时，没有明确的方向。 当您采用 OCO 时，交易服务器自身会关注我们的仓位。 OCO 订单如下所示。

在编辑窗口中，相同的订单如下所示：

一旦填完所有必填字段后，服务器将接管订单。 一旦达到最大盈利或最大亏损，系统将平仓。 但若您没有指定最大盈利或最大亏损，订单可能会一直保持，直到另一个事件发生。 如果订单类型设置为日内交易，系统将在交易日结束时关闭。 否则，该笔持仓将继续持有，直到您手动平仓，或者直到没有更多资金来保有持仓。

一些智能交易系统使用订单来平仓：一旦开仓，就会发送一笔逆反的订单，在指定的点位平仓，且交易量相同。 但在某些情况下，这可能不起作用，因为如果资产在交易期间出于某种原因进入拍卖，则挂单可能会被取消，并应予以替换。 这将另 EA 操作复杂化，因为您需要加入检查哪些订单处于有效状态，哪些订单处于无效状态；如果出现任何错误，若无任何标准则 EA 将会一笔接一笔地发送订单。

void Initilize( int nContracts, int FinanceTake, int FinanceStop, color cp, color ct, color cs, bool b1) { string sz0 = StringSubstr (m_szSymbol = _Symbol , 0 , 3 ); double v1 = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ) / SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); m_Infos.Id = ChartID (); m_Infos.TypeSymbol = ((sz0 == "WDO" ) || (sz0 == "DOL" ) ? WDO : ((sz0 == "WIN" ) || (sz0 == "IND" ) ? WIN : OTHER)); m_Infos.nDigits = ( int ) SymbolInfoInteger (m_szSymbol, SYMBOL_DIGITS ); m_Infos.Volume = nContracts * (m_VolMinimal = SymbolInfoDouble (m_szSymbol, SYMBOL_VOLUME_MIN )); m_Infos.TakeProfit = AdjustPrice(FinanceTake * v1 / m_Infos.Volume); m_Infos.StopLoss = AdjustPrice(FinanceStop * v1 / m_Infos.Volume); m_Infos.IsDayTrade = b1; CreateHLine(m_Infos.szHLinePrice, m_Infos.cPrice = cp); CreateHLine(m_Infos.szHLineTake, m_Infos.cTake = ct); CreateHLine(m_Infos.szHLineStop, m_Infos.cStop = cs); ChartSetInteger (m_Infos.Id, CHART_COLOR_VOLUME , m_Infos.cPrice); ChartSetInteger (m_Infos.Id, CHART_COLOR_STOP_LEVEL , m_Infos.cStop); };

上面的例程负责初始化用户指示的 EA 数据 — 它创建一笔 OCO 订单。 我们只需要在这个程序中做以下修改。

m_Infos.TypeSymbol = ((sz0 == "WDO" ) || (sz0 == "DOL" ) ? WDO : ((sz0 == "WIN" ) || (sz0 == "IND" ) ? WIN : OTHER));

在此，如果您需要一些特定的信息，我们将在当前品种的基础上添加交易品种类型。

m_Infos.Volume = nContracts * (m_VolMinimal = SymbolInfoDouble (m_szSymbol, SYMBOL_VOLUME_MIN )); m_Infos.TakeProfit = AdjustPrice(FinanceTake * v1 / m_Infos.Volume); m_Infos.StopLoss = AdjustPrice(FinanceStop * v1 / m_Infos.Volume);

以上三行是为了正确创建订单而进行的必要调整。 nContracts 是一个杠杆系数，选取 1、2、3 等值。 换句话说，您不需要知道要交易品种的最小交易量。 您真正需要的就是指出这个最小交易量的杠杆系数。 例如，如果所需的最小交易量为 5 份合同，并且您指定的杠杆系数为 3，则系统将开立 15 份合约的订单。 基于用户指定的参数，另外两行相应地设置了止盈和止损。 级别随订单交易量调整：如果订单增加，级别降低，反之亦然。 有了这段代码，您在开仓时就不必进行计算 — EA 会自行计算所有东西：您指示 EA 交易的金融工具，杠杆系数，您想赚多少钱，准备亏损多少钱，而 EA 将为您创建一笔相应的订单。

inline void MoveTo( int X, int Y, uint Key) { int w = 0 ; datetime dt; bool bEClick, bKeyBuy, bKeySell; double take = 0 , stop = 0 , price; bEClick = (Key & 0x01 ) == 0x01 ; bKeyBuy = (Key & 0x04 ) == 0x04 ; bKeySell = (Key & 0x08 ) == 0x08 ; ChartXYToTimePrice (m_Infos.Id, X, Y, w, dt, price); ObjectMove (m_Infos.Id, m_Infos.szHLinePrice, 0 , 0 , price = (bKeyBuy != bKeySell ? AdjustPrice(price) : 0 )); ObjectMove (m_Infos.Id, m_Infos.szHLineTake, 0 , 0 , take = price + (m_Infos.TakeProfit * (bKeyBuy ? 1 : - 1 ))); ObjectMove (m_Infos.Id, m_Infos.szHLineStop, 0 , 0 , stop = price + (m_Infos.StopLoss * (bKeyBuy ? - 1 : 1 ))); if ((bEClick) && (bKeyBuy != bKeySell)) CreateOrderPendent(bKeyBuy, m_Infos.Volume, price, take, stop, m_Infos.IsDayTrade); ObjectSetInteger (m_Infos.Id, m_Infos.szHLinePrice, OBJPROP_COLOR , (bKeyBuy != bKeySell ? m_Infos.cPrice : clrNONE )); ObjectSetInteger (m_Infos.Id, m_Infos.szHLineTake, OBJPROP_COLOR , (take > 0 ? m_Infos.cTake : clrNONE )); ObjectSetInteger (m_Infos.Id, m_Infos.szHLineStop, OBJPROP_COLOR , (stop > 0 ? m_Infos.cStop : clrNONE )); };

上述代码将显示要创建的订单。 它使用鼠标来显示订单将要放置的价位。 您还要通知 EA 是想买入（按住 SHIFT 键），还是想卖出（按住 CTRL 键）。 一旦单击鼠标左键后，此时将创建一笔挂单。

如果您需要显示更多数据，例如盈亏平衡点，请将相关对象添加到代码之中。

现在我们拥有了一个完整的 EA，它可以工作，并创建 OCO 订单。 但这里的一切并非都是完美的...





问题出在 OCO 订单

OCO 订单存在一个问题，这并非 MetaTrader 5 系统或交易服务器的故障。 它与市场中不断出现的波动性本身有关。 从理论上讲，价格应该是线性波动的，没有回滚；但有时我们会遇到高波动性，这会在烛条内部造成跳空缺口。 当这些跳空缺口出现在止损或止盈订单的价位时，这些点位将不会被触发，因此，将不会平仓。 当用户移动这些点位时，价格也可能超出止损和止盈形成的走廊。 在这种情况下，订单也不会平仓。 这是一种非常危险的状况，无法预测。 作为一名程序员，您必须提供一个相应的机制，以尽量减少可能的危害。

为了刷新价格，并试图将其维持在走廊内，我们将使用两个子例程。 第一个如下：

void UpdatePosition( void ) { for ( int i0 = PositionsTotal () - 1 ; i0 >= 0 ; i0--) if ( PositionGetSymbol (i0) == m_szSymbol) { m_Take = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); m_Stop = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); m_IsBuy = PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ; m_Volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); m_Ticket = PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); } };

它将在 OnTrade 中被调用，即 MetaTrader 5 在每次持仓变化时调用的函数。 下一个要用到的子例程则由 OnTick 调用。 它检查并确保价格在走廊范围内，或在 OCO 订单的范围内。 其如下所示：

inline bool CheckPosition( const double price = 0 , const int factor = 0 ) { double last; if (m_Ticket == 0 ) return false ; last = SymbolInfoDouble (m_szSymbol, SYMBOL_LAST ); if (m_IsBuy) { if ((last > m_Take) || (last < m_Stop)) return ClosePosition(); if ((price > 0 ) && (price >= last)) return ClosePosition(factor); } else { if ((last < m_Take) || (last > m_Stop)) return ClosePosition(); if ((price > 0 ) && (price <= last)) return ClosePosition(factor); } return false ; };

这个代码片段非常关键，因为它将在每次即时报价变化时执行，因此它必须尽可能简单，以便尽可能高效地执行计算和测试。 请注意，虽然我们将价格维持在走廊内，但我们也会检查一些有趣的东西；如果需要，可以删除这些东西。 我将在下一章节中解释这个附加测试。 在这个子程序中，我们有以下函数调用：

bool ClosePosition( const int arg = 0 ) { double v1 = arg * m_VolMinimal; if (! PositionSelectByTicket (m_Ticket)) return false ; ZeroMemory (TradeRequest); ZeroMemory (TradeResult); TradeRequest.action = TRADE_ACTION_DEAL ; TradeRequest.type = (m_IsBuy ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ); TradeRequest.price = SymbolInfoDouble (m_szSymbol, (m_IsBuy ? SYMBOL_BID : SYMBOL_ASK )); TradeRequest.position = m_Ticket; TradeRequest.symbol = m_szSymbol; TradeRequest.volume = ((v1 == 0 ) || (v1 > m_Volume) ? m_Volume : v1); TradeRequest.deviation = 1000 ; if (! OrderSend (TradeRequest, TradeResult)) { MessageBox ( StringFormat ( "Error Number: %d" , TradeResult.retcode), "Nano EA" ); return false ; } else m_Ticket = 0 ; return true ; };

该函数将按指定交易量平仓，并起到保护作用。 然而，请不要忘记，您必须连接服务器，因为该函数在 MetaTrader 5 客户端中运行 — 如果与服务器的连接失败，该函数将完全无效。

查看最后两段代码，从中可以发现我们能够在某个点位按照给定的交易量了结。 如此这般操作，我们即可部分平仓，亦可降低爆仓。 我们来看看如何使用这个函数。





处理部分订单





部分订单是许多交易者喜欢并利用的东西。 智能交易系统允许部分平仓操作，但我不会展示如何实现这样的代码，因为部分订单应该是另一个问题的主题。 然而，如果您打算实现部分平仓的操作，只需调用 CheckPosition 例程，指定执行订单的价格和交易量，而 EA 则完成其余的操作。

我要说的是，部分订单是一种特殊情况，因为它们是非常独立的，很难创建一个通用的解决方案来满足所有人。 在此使用动态数组并不合适，因为您可能会摇摆不定 — 它在日间交易时，您不能关闭 EA。 如果出于任何原因需要关闭 EA，则数组解决方案将无法工作。 您需要用到一些存储介质，其中的数据格式将取决于您将如何处理这些数据。

无论如何，您都应该尽可能避免利用开仓订单来部分关闭，因为如此做会导致头痛的风险巨大。 我来解释一下：假设您用 3 倍杠杆开立多头仓位，且您打算以 1 倍杠杆持仓的同时，赚取 2 倍盈利。 这可以通过以 2 倍杠杆做空来实现。 然而，如果您的 EA 发送了一笔市价卖单，那么可能会发生这种情况，在卖单实际执行之前，波动会导致价格上涨，并触发您的止盈。 在这种情况下，EA 将在不利方向开立一笔新的空头持仓。 或者，您可以发送一笔 Sell Limit 或 Sell Stop，以以 2 倍杠杆降低持仓。 这似乎是一个适当的解决方案。 但是，如果在价格触及部分平仓点位之前发出了另一笔订单，您可能遭遇一个非常不爽的惊喜：持仓将被停止，且稍晚一点，订单再次开立持仓，并会增加损失。 如果波动性变得很强，情况将与我们前面提到的一样。

因此，在我看来，作为一名程序员，部分订单的最佳选择是模仿发送市价订单。 但您务必非常小心，不要超过持仓的交易量。 在该 EA 中，我就是这样做的。 如果您愿意，可以实现其它得部分平仓方法。





结束语

为交易创建一款智能交易系统并不像一些人想象的那么简单；与编程时经常遇到的其它一些问题相比，这或许非常简单，然而，构建足够稳定和可靠的系统来从事冒险是一项艰巨的任务。 在本文中，我提出了一些建议，可以让那些开始使用 MetaTrader 5，但不具备编写 EA 所需知识之人的生活更轻松。 这是一个良好的开端，因为该 EA 不开单，只是以更可靠的方式帮助下订单。 一旦放下订单，EA 不会进行任何操作，接下来 MetaTrader 5 接手操作，除了上面提到的代码片段。

本文中介绍的智能交易系统可以遵照各种方式进行改进，以便处理参数集合，但这将需要更多代码，使其更独立于MetaTrader 5。

该 EA 的巨大成功在于它利用 MetaTrader 5 本身来执行代码中没有的动作，因此它非常稳定可靠。















