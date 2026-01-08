- Büyüme
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
13 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (18.75%)
En iyi işlem:
15.54 USD
En kötü işlem:
-2.79 USD
Brüt kâr:
54.92 USD (25 883 pips)
Brüt zarar:
-5.20 USD (5 183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (15.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.04 USD (4)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
18.58%
Maks. mevduat yükü:
74.48%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
17.69
Alış işlemleri:
10 (62.50%)
Satış işlemleri:
6 (37.50%)
Kâr faktörü:
10.56
Beklenen getiri:
3.11 USD
Ortalama kâr:
4.22 USD
Ortalama zarar:
-1.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.81 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.81 USD (1.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.30% (2.81 USD)
Varlığa göre:
9.67% (22.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|50
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.54 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +15.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Trend Scanner Strategy for XAUUSD m1
- 100% EA
- Trailing Stop
- VPS 24 Jam
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
USD
250
USD
USD
1
100%
16
81%
19%
10.56
3.11
USD
USD
10%
1:200