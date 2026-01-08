- 자본
트레이드:
13
이익 거래:
10 (76.92%)
손실 거래:
3 (23.08%)
최고의 거래:
15.54 USD
최악의 거래:
-2.79 USD
총 수익:
48.63 USD (22 287 pips)
총 손실:
-5.20 USD (5 183 pips)
연속 최대 이익:
5 (15.67 USD)
연속 최대 이익:
19.21 USD (4)
샤프 비율:
0.62
거래 활동:
73.09%
최대 입금량:
74.48%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
15.46
롱(주식매수):
7 (53.85%)
숏(주식차입매도):
6 (46.15%)
수익 요인:
9.35
기대수익:
3.34 USD
평균 이익:
4.86 USD
평균 손실:
-1.73 USD
연속 최대 손실:
2 (-2.81 USD)
연속 최대 손실:
-2.81 USD (2)
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2.81 USD (1.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.30% (2.81 USD)
자본금별:
9.67% (22.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.54 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +15.67 USD
연속 최대 손실: -2.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Trend Scanner Strategy for XAUUSD m1
- 100% EA
- Trailing Stop
- VPS 24 Jam
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
