- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
13 (81.25%)
亏损交易:
3 (18.75%)
最好交易:
15.54 USD
最差交易:
-2.79 USD
毛利:
54.92 USD (25 883 pips)
毛利亏损:
-5.20 USD (5 183 pips)
最大连续赢利:
5 (15.67 USD)
最大连续盈利:
20.04 USD (4)
夏普比率:
0.62
交易活动:
45.29%
最大入金加载:
96.40%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
17.69
长期交易:
10 (62.50%)
短期交易:
6 (37.50%)
利润因子:
10.56
预期回报:
3.11 USD
平均利润:
4.22 USD
平均损失:
-1.73 USD
最大连续失误:
2 (-2.81 USD)
最大连续亏损:
-2.81 USD (2)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2.81 USD (1.30%)
相对跌幅:
结余:
1.30% (2.81 USD)
净值:
44.92% (112.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|50
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Trend Scanner Strategy for XAUUSD m1
- 100% EA
- Trailing Stop
- VPS 24 Jam
没有评论
