Petrus Eko Kristanto

Kris MGMT ct XAUUSD m1

Petrus Eko Kristanto
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 25%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
13 (81.25%)
Убыточных трейдов:
3 (18.75%)
Лучший трейд:
15.54 USD
Худший трейд:
-2.79 USD
Общая прибыль:
54.92 USD (25 883 pips)
Общий убыток:
-5.20 USD (5 183 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (15.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.04 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.62
Торговая активность:
55.35%
Макс. загрузка депозита:
96.40%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
17.69
Длинных трейдов:
10 (62.50%)
Коротких трейдов:
6 (37.50%)
Профит фактор:
10.56
Мат. ожидание:
3.11 USD
Средняя прибыль:
4.22 USD
Средний убыток:
-1.73 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.81 USD (2)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.81 USD (1.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.30% (2.81 USD)
По эквити:
44.92% (112.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 16
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 21K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.54 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.67 USD
Макс. убыток в серии: -2.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Trend Scanner Strategy for XAUUSD m1

- 100% EA

- Trailing Stop 

- VPS 24 Jam

Нет отзывов
2026.01.08 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 07:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 04:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 04:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.