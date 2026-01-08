- Прирост
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
13 (81.25%)
Убыточных трейдов:
3 (18.75%)
Лучший трейд:
15.54 USD
Худший трейд:
-2.79 USD
Общая прибыль:
54.92 USD (25 883 pips)
Общий убыток:
-5.20 USD (5 183 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (15.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.04 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.62
Торговая активность:
55.35%
Макс. загрузка депозита:
96.40%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
17.69
Длинных трейдов:
10 (62.50%)
Коротких трейдов:
6 (37.50%)
Профит фактор:
10.56
Мат. ожидание:
3.11 USD
Средняя прибыль:
4.22 USD
Средний убыток:
-1.73 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.81 USD (2)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.81 USD (1.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.30% (2.81 USD)
По эквити:
44.92% (112.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|50
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.54 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.67 USD
Макс. убыток в серии: -2.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Trend Scanner Strategy for XAUUSD m1
- 100% EA
- Trailing Stop
- VPS 24 Jam
