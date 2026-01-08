- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
13 (81.25%)
Negociações com perda:
3 (18.75%)
Melhor negociação:
15.54 USD
Pior negociação:
-2.79 USD
Lucro bruto:
54.92 USD (25 883 pips)
Perda bruta:
-5.20 USD (5 183 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (15.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.04 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.62
Atividade de negociação:
45.29%
Depósito máximo carregado:
96.40%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
17.69
Negociações longas:
10 (62.50%)
Negociações curtas:
6 (37.50%)
Fator de lucro:
10.56
Valor esperado:
3.11 USD
Lucro médio:
4.22 USD
Perda média:
-1.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.81 USD (2)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2.81 USD (1.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.30% (2.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.92% (112.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|50
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.54 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +15.67 USD
Máxima perda consecutiva: -2.81 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Trend Scanner Strategy for XAUUSD m1
- 100% EA
- Trailing Stop
- VPS 24 Jam
Sem comentários