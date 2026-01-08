SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Kris MGMT ct XAUUSD m1
Petrus Eko Kristanto

Kris MGMT ct XAUUSD m1

Petrus Eko Kristanto
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 25%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
13 (81.25%)
Negociações com perda:
3 (18.75%)
Melhor negociação:
15.54 USD
Pior negociação:
-2.79 USD
Lucro bruto:
54.92 USD (25 883 pips)
Perda bruta:
-5.20 USD (5 183 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (15.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.04 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.62
Atividade de negociação:
45.29%
Depósito máximo carregado:
96.40%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
17.69
Negociações longas:
10 (62.50%)
Negociações curtas:
6 (37.50%)
Fator de lucro:
10.56
Valor esperado:
3.11 USD
Lucro médio:
4.22 USD
Perda média:
-1.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.81 USD (2)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2.81 USD (1.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.30% (2.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.92% (112.17 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 50
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 21K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.54 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +15.67 USD
Máxima perda consecutiva: -2.81 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Trend Scanner Strategy for XAUUSD m1

- 100% EA

- Trailing Stop 

- VPS 24 Jam

Sem comentários
2026.01.08 07:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 04:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 04:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
