SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Kris MGMT ct XAUUSD m1
Petrus Eko Kristanto

Kris MGMT ct XAUUSD m1

Petrus Eko Kristanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 25%
Exness-MT5Real31
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
16
Gewinntrades:
13 (81.25%)
Verlusttrades:
3 (18.75%)
Bester Trade:
15.54 USD
Schlechtester Trade:
-2.79 USD
Bruttoprofit:
54.92 USD (25 883 pips)
Bruttoverlust:
-5.20 USD (5 183 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (15.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.04 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.62
Trading-Aktivität:
45.29%
Max deposit load:
96.40%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
10 Minuten
Erholungsfaktor:
17.69
Long-Positionen:
10 (62.50%)
Short-Positionen:
6 (37.50%)
Profit-Faktor:
10.56
Mathematische Gewinnerwartung:
3.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-2.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.81 USD (2)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2.81 USD (1.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.30% (2.81 USD)
Kapital:
44.92% (112.17 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 50
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 21K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.54 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.81 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Trend Scanner Strategy for XAUUSD m1

- 100% EA

- Trailing Stop 

- VPS 24 Jam

Keine Bewertungen
2026.01.08 07:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 04:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 04:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Kris MGMT ct XAUUSD m1
30 USD pro Monat
25%
0
0
USD
250
USD
1
100%
16
81%
45%
10.56
3.11
USD
45%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.