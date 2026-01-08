- Wachstum
Trades insgesamt:
16
Gewinntrades:
13 (81.25%)
Verlusttrades:
3 (18.75%)
Bester Trade:
15.54 USD
Schlechtester Trade:
-2.79 USD
Bruttoprofit:
54.92 USD (25 883 pips)
Bruttoverlust:
-5.20 USD (5 183 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (15.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.04 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.62
Trading-Aktivität:
45.29%
Max deposit load:
96.40%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
10 Minuten
Erholungsfaktor:
17.69
Long-Positionen:
10 (62.50%)
Short-Positionen:
6 (37.50%)
Profit-Faktor:
10.56
Mathematische Gewinnerwartung:
3.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-2.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.81 USD (2)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2.81 USD (1.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.30% (2.81 USD)
Kapital:
44.92% (112.17 USD)
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
