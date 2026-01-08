- Crescita
Trade:
16
Profit Trade:
13 (81.25%)
Loss Trade:
3 (18.75%)
Best Trade:
15.54 USD
Worst Trade:
-2.79 USD
Profitto lordo:
54.92 USD (25 883 pips)
Perdita lorda:
-5.20 USD (5 183 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (15.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.04 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
18.58%
Massimo carico di deposito:
74.48%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
17.69
Long Trade:
10 (62.50%)
Short Trade:
6 (37.50%)
Fattore di profitto:
10.56
Profitto previsto:
3.11 USD
Profitto medio:
4.22 USD
Perdita media:
-1.73 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.81 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.81 USD (1.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.30% (2.81 USD)
Per equità:
9.67% (22.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|50
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +15.54 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +15.67 USD
Massima perdita consecutiva: -2.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Trend Scanner Strategy for XAUUSD m1
- 100% EA
- Trailing Stop
- VPS 24 Jam
Non ci sono recensioni
