- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
13 (81.25%)
損失トレード:
3 (18.75%)
ベストトレード:
15.54 USD
最悪のトレード:
-2.79 USD
総利益:
54.92 USD (25 883 pips)
総損失:
-5.20 USD (5 183 pips)
最大連続の勝ち:
5 (15.67 USD)
最大連続利益:
20.04 USD (4)
シャープレシオ:
0.62
取引アクティビティ:
45.29%
最大入金額:
96.40%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
17.69
長いトレード:
10 (62.50%)
短いトレード:
6 (37.50%)
プロフィットファクター:
10.56
期待されたペイオフ:
3.11 USD
平均利益:
4.22 USD
平均損失:
-1.73 USD
最大連続の負け:
2 (-2.81 USD)
最大連続損失:
-2.81 USD (2)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.81 USD (1.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.30% (2.81 USD)
エクイティによる:
44.92% (112.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|50
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.54 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +15.67 USD
最大連続損失: -2.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Trend Scanner Strategy for XAUUSD m1
- 100% EA
- Trailing Stop
- VPS 24 Jam
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
25%
0
0
USD
USD
250
USD
USD
1
100%
16
81%
45%
10.56
3.11
USD
USD
45%
1:200