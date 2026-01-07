- Büyüme
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (66.67%)
En iyi işlem:
75.34 USD
En kötü işlem:
-76.70 USD
Brüt kâr:
155.18 USD (3 887 pips)
Brüt zarar:
-305.58 USD (7 586 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (155.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
155.18 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.28
Alım-satım etkinliği:
10.85%
Maks. mevduat yükü:
3.84%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.64
Alış işlemleri:
7 (77.78%)
Satış işlemleri:
2 (22.22%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-16.71 USD
Ortalama kâr:
51.73 USD
Ortalama zarar:
-50.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-233.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-233.50 USD (5)
Aylık büyüme:
-14.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
150.40 USD
Maksimum:
234.20 USD (21.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.78% (234.20 USD)
Varlığa göre:
6.25% (68.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-150
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +75.34 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +155.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -233.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29540
