En Bo Du

EAtardeXAUUSD

En Bo Du
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2026 -14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (66.67%)
En iyi işlem:
75.34 USD
En kötü işlem:
-76.70 USD
Brüt kâr:
155.18 USD (3 887 pips)
Brüt zarar:
-305.58 USD (7 586 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (155.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
155.18 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.28
Alım-satım etkinliği:
10.85%
Maks. mevduat yükü:
3.84%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.64
Alış işlemleri:
7 (77.78%)
Satış işlemleri:
2 (22.22%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-16.71 USD
Ortalama kâr:
51.73 USD
Ortalama zarar:
-50.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-233.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-233.50 USD (5)
Aylık büyüme:
-14.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
150.40 USD
Maksimum:
234.20 USD (21.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.78% (234.20 USD)
Varlığa göre:
6.25% (68.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -150
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.34 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +155.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -233.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29540
95 daha fazla...
EA交易黄金
İnceleme yok
2026.01.15 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 06:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 11:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 08:08
Share of trading days is too low
2026.01.08 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
