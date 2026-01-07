信号部分
EAtardeXAUUSD

En Bo Du
0条评论
2
0 / 0 USD
增长自 2026 -14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
3 (33.33%)
亏损交易:
6 (66.67%)
最好交易:
75.34 USD
最差交易:
-76.70 USD
毛利:
155.18 USD (3 887 pips)
毛利亏损:
-305.58 USD (7 586 pips)
最大连续赢利:
3 (155.18 USD)
最大连续盈利:
155.18 USD (3)
夏普比率:
-0.28
交易活动:
10.85%
最大入金加载:
3.84%
最近交易:
23 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.64
长期交易:
7 (77.78%)
短期交易:
2 (22.22%)
利润因子:
0.51
预期回报:
-16.71 USD
平均利润:
51.73 USD
平均损失:
-50.93 USD
最大连续失误:
5 (-233.50 USD)
最大连续亏损:
-233.50 USD (5)
每月增长:
-14.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
150.40 USD
最大值:
234.20 USD (21.61%)
相对跌幅:
结余:
19.78% (234.20 USD)
净值:
6.25% (68.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -150
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +75.34 USD
最差交易: -77 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +155.18 USD
最大连续亏损: -233.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29540
EA交易黄金
没有评论
2026.01.15 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 06:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 11:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 08:08
Share of trading days is too low
2026.01.08 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
