- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
3 (33.33%)
亏损交易:
6 (66.67%)
最好交易:
75.34 USD
最差交易:
-76.70 USD
毛利:
155.18 USD (3 887 pips)
毛利亏损:
-305.58 USD (7 586 pips)
最大连续赢利:
3 (155.18 USD)
最大连续盈利:
155.18 USD (3)
夏普比率:
-0.28
交易活动:
10.85%
最大入金加载:
3.84%
最近交易:
23 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.64
长期交易:
7 (77.78%)
短期交易:
2 (22.22%)
利润因子:
0.51
预期回报:
-16.71 USD
平均利润:
51.73 USD
平均损失:
-50.93 USD
最大连续失误:
5 (-233.50 USD)
最大连续亏损:
-233.50 USD (5)
每月增长:
-14.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
150.40 USD
最大值:
234.20 USD (21.61%)
相对跌幅:
结余:
19.78% (234.20 USD)
净值:
6.25% (68.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-150
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +75.34 USD
最差交易: -77 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +155.18 USD
最大连续亏损: -233.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29540
EA交易黄金
没有评论