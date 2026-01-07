- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
3 (33.33%)
손실 거래:
6 (66.67%)
최고의 거래:
75.34 USD
최악의 거래:
-76.70 USD
총 수익:
155.18 USD (3 887 pips)
총 손실:
-305.58 USD (7 586 pips)
연속 최대 이익:
3 (155.18 USD)
샤프 비율:
-0.28
거래 활동:
10.85%
최대 입금량:
3.84%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.64
롱(주식매수):
7 (77.78%)
숏(주식차입매도):
2 (22.22%)
수익 요인:
0.51
기대수익:
-16.71 USD
평균 이익:
51.73 USD
평균 손실:
-50.93 USD
연속 최대 손실:
5 (-233.50 USD)
연속 최대 손실:
-233.50 USD (5)
월별 성장률:
-14.27%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
150.40 USD
최대한의:
234.20 USD (21.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.78% (234.20 USD)
자본금별:
6.25% (68.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
XAUUSD|9
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-150
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29541
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
EA交易黄金
