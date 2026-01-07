시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / EAtardeXAUUSD
En Bo Du

EAtardeXAUUSD

En Bo Du
0 리뷰
2
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2026 -14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
9
이익 거래:
3 (33.33%)
손실 거래:
6 (66.67%)
최고의 거래:
75.34 USD
최악의 거래:
-76.70 USD
총 수익:
155.18 USD (3 887 pips)
총 손실:
-305.58 USD (7 586 pips)
연속 최대 이익:
3 (155.18 USD)
연속 최대 이익:
155.18 USD (3)
샤프 비율:
-0.28
거래 활동:
10.85%
최대 입금량:
3.84%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.64
롱(주식매수):
7 (77.78%)
숏(주식차입매도):
2 (22.22%)
수익 요인:
0.51
기대수익:
-16.71 USD
평균 이익:
51.73 USD
평균 손실:
-50.93 USD
연속 최대 손실:
5 (-233.50 USD)
연속 최대 손실:
-233.50 USD (5)
월별 성장률:
-14.27%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
150.40 USD
최대한의:
234.20 USD (21.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.78% (234.20 USD)
자본금별:
6.25% (68.84 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -150
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +75.34 USD
최악의 거래: -77 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +155.18 USD
연속 최대 손실: -233.50 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.67 × 29541
Exness-MT5Real
2.68 × 98
95 더...
EA交易黄金
리뷰 없음
2026.01.15 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 06:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 11:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 08:08
Share of trading days is too low
2026.01.08 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
