SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / EAtardeXAUUSD
En Bo Du

EAtardeXAUUSD

En Bo Du
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 -14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
3 (33.33%)
Verlusttrades:
6 (66.67%)
Bester Trade:
75.34 USD
Schlechtester Trade:
-76.70 USD
Bruttoprofit:
155.18 USD (3 887 pips)
Bruttoverlust:
-305.58 USD (7 586 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (155.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
155.18 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.28
Trading-Aktivität:
10.85%
Max deposit load:
3.84%
Letzter Trade:
23 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.64
Long-Positionen:
7 (77.78%)
Short-Positionen:
2 (22.22%)
Profit-Faktor:
0.51
Mathematische Gewinnerwartung:
-16.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
51.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-50.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-233.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-233.50 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-14.27%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
150.40 USD
Maximaler:
234.20 USD (21.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.78% (234.20 USD)
Kapital:
6.25% (68.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -150
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +75.34 USD
Schlechtester Trade: -77 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +155.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -233.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29540
noch 95 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
EA交易黄金
Keine Bewertungen
2026.01.15 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 06:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 11:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 08:08
Share of trading days is too low
2026.01.08 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen