- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
3 (33.33%)
Verlusttrades:
6 (66.67%)
Bester Trade:
75.34 USD
Schlechtester Trade:
-76.70 USD
Bruttoprofit:
155.18 USD (3 887 pips)
Bruttoverlust:
-305.58 USD (7 586 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (155.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
155.18 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.28
Trading-Aktivität:
10.85%
Max deposit load:
3.84%
Letzter Trade:
23 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.64
Long-Positionen:
7 (77.78%)
Short-Positionen:
2 (22.22%)
Profit-Faktor:
0.51
Mathematische Gewinnerwartung:
-16.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
51.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-50.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-233.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-233.50 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-14.27%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
150.40 USD
Maximaler:
234.20 USD (21.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.78% (234.20 USD)
Kapital:
6.25% (68.84 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-150
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +75.34 USD
Schlechtester Trade: -77 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +155.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -233.50 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29540
noch 95 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
EA交易黄金
Keine Bewertungen