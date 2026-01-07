SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / EAtardeXAUUSD
En Bo Du

EAtardeXAUUSD

En Bo Du
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2026 -14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
3 (33.33%)
Transacciones Irrentables:
6 (66.67%)
Mejor transacción:
75.34 USD
Peor transacción:
-76.70 USD
Beneficio Bruto:
155.18 USD (3 887 pips)
Pérdidas Brutas:
-305.58 USD (7 586 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (155.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
155.18 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.28
Actividad comercial:
10.85%
Carga máxima del depósito:
3.84%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.64
Transacciones Largas:
7 (77.78%)
Transacciones Cortas:
2 (22.22%)
Factor de Beneficio:
0.51
Beneficio Esperado:
-16.71 USD
Beneficio medio:
51.73 USD
Pérdidas medias:
-50.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-233.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-233.50 USD (5)
Crecimiento al mes:
-14.27%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
150.40 USD
Máxima:
234.20 USD (21.61%)
Reducción relativa:
De balance:
19.78% (234.20 USD)
De fondos:
6.25% (68.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -150
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +75.34 USD
Peor transacción: -77 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +155.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -233.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.67 × 29541
Exness-MT5Real
2.68 × 98
otros 95...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
EA交易黄金
No hay comentarios
2026.01.15 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 06:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 11:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 08:08
Share of trading days is too low
2026.01.08 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada