Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
3 (33.33%)
Transacciones Irrentables:
6 (66.67%)
Mejor transacción:
75.34 USD
Peor transacción:
-76.70 USD
Beneficio Bruto:
155.18 USD (3 887 pips)
Pérdidas Brutas:
-305.58 USD (7 586 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (155.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
155.18 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.28
Actividad comercial:
10.85%
Carga máxima del depósito:
3.84%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.64
Transacciones Largas:
7 (77.78%)
Transacciones Cortas:
2 (22.22%)
Factor de Beneficio:
0.51
Beneficio Esperado:
-16.71 USD
Beneficio medio:
51.73 USD
Pérdidas medias:
-50.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-233.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-233.50 USD (5)
Crecimiento al mes:
-14.27%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
150.40 USD
Máxima:
234.20 USD (21.61%)
Reducción relativa:
De balance:
19.78% (234.20 USD)
De fondos:
6.25% (68.84 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-150
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +75.34 USD
Peor transacción: -77 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +155.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -233.50 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29541
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
EA交易黄金
