EAtardeXAUUSD

0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 -14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
3 (33.33%)
Negociações com perda:
6 (66.67%)
Melhor negociação:
75.34 USD
Pior negociação:
-76.70 USD
Lucro bruto:
155.18 USD (3 887 pips)
Perda bruta:
-305.58 USD (7 586 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (155.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
155.18 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.28
Atividade de negociação:
10.85%
Depósito máximo carregado:
3.84%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.64
Negociações longas:
7 (77.78%)
Negociações curtas:
2 (22.22%)
Fator de lucro:
0.51
Valor esperado:
-16.71 USD
Lucro médio:
51.73 USD
Perda média:
-50.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-233.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-233.50 USD (5)
Crescimento mensal:
-14.27%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
150.40 USD
Máximo:
234.20 USD (21.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.78% (234.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.25% (68.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -150
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -3.7K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +75.34 USD
Pior negociação: -77 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +155.18 USD
Máxima perda consecutiva: -233.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29540
EA交易黄金
Sem comentários
2026.01.15 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 06:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 11:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 08:08
Share of trading days is too low
2026.01.08 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
