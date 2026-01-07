- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
3 (33.33%)
Negociações com perda:
6 (66.67%)
Melhor negociação:
75.34 USD
Pior negociação:
-76.70 USD
Lucro bruto:
155.18 USD (3 887 pips)
Perda bruta:
-305.58 USD (7 586 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (155.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
155.18 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.28
Atividade de negociação:
10.85%
Depósito máximo carregado:
3.84%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.64
Negociações longas:
7 (77.78%)
Negociações curtas:
2 (22.22%)
Fator de lucro:
0.51
Valor esperado:
-16.71 USD
Lucro médio:
51.73 USD
Perda média:
-50.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-233.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-233.50 USD (5)
Crescimento mensal:
-14.27%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
150.40 USD
Máximo:
234.20 USD (21.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.78% (234.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.25% (68.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-150
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29540
95 mais ...
EA交易黄金
