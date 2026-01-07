シグナルセクション
En Bo Du

EAtardeXAUUSD

En Bo Du
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2026 -14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
3 (33.33%)
損失トレード:
6 (66.67%)
ベストトレード:
75.34 USD
最悪のトレード:
-76.70 USD
総利益:
155.18 USD (3 887 pips)
総損失:
-305.58 USD (7 586 pips)
最大連続の勝ち:
3 (155.18 USD)
最大連続利益:
155.18 USD (3)
シャープレシオ:
-0.28
取引アクティビティ:
10.85%
最大入金額:
3.84%
最近のトレード:
24 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.64
長いトレード:
7 (77.78%)
短いトレード:
2 (22.22%)
プロフィットファクター:
0.51
期待されたペイオフ:
-16.71 USD
平均利益:
51.73 USD
平均損失:
-50.93 USD
最大連続の負け:
5 (-233.50 USD)
最大連続損失:
-233.50 USD (5)
月間成長:
-14.27%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
150.40 USD
最大の:
234.20 USD (21.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.78% (234.20 USD)
エクイティによる:
6.25% (68.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -150
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +75.34 USD
最悪のトレード: -77 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +155.18 USD
最大連続損失: -233.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29540
95 より多く...
EA交易黄金
レビューなし
2026.01.15 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 06:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 11:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 08:08
Share of trading days is too low
2026.01.08 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
