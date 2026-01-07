- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
3 (33.33%)
損失トレード:
6 (66.67%)
ベストトレード:
75.34 USD
最悪のトレード:
-76.70 USD
総利益:
155.18 USD (3 887 pips)
総損失:
-305.58 USD (7 586 pips)
最大連続の勝ち:
3 (155.18 USD)
最大連続利益:
155.18 USD (3)
シャープレシオ:
-0.28
取引アクティビティ:
10.85%
最大入金額:
3.84%
最近のトレード:
24 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.64
長いトレード:
7 (77.78%)
短いトレード:
2 (22.22%)
プロフィットファクター:
0.51
期待されたペイオフ:
-16.71 USD
平均利益:
51.73 USD
平均損失:
-50.93 USD
最大連続の負け:
5 (-233.50 USD)
最大連続損失:
-233.50 USD (5)
月間成長:
-14.27%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
150.40 USD
最大の:
234.20 USD (21.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.78% (234.20 USD)
エクイティによる:
6.25% (68.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-150
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +75.34 USD
最悪のトレード: -77 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +155.18 USD
最大連続損失: -233.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29540
95 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
EA交易黄金
レビューなし