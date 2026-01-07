- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
3 (33.33%)
Убыточных трейдов:
6 (66.67%)
Лучший трейд:
75.34 USD
Худший трейд:
-76.70 USD
Общая прибыль:
155.18 USD (3 887 pips)
Общий убыток:
-305.58 USD (7 586 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (155.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
155.18 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.28
Торговая активность:
10.85%
Макс. загрузка депозита:
3.84%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.64
Длинных трейдов:
7 (77.78%)
Коротких трейдов:
2 (22.22%)
Профит фактор:
0.51
Мат. ожидание:
-16.71 USD
Средняя прибыль:
51.73 USD
Средний убыток:
-50.93 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-233.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-233.50 USD (5)
Прирост в месяц:
-14.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
150.40 USD
Максимальная:
234.20 USD (21.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.78% (234.20 USD)
По эквити:
6.25% (68.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-150
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +75.34 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +155.18 USD
Макс. убыток в серии: -233.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29541
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
еще 95...
