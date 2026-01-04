- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
En iyi işlem:
2.39 USD
En kötü işlem:
-4.51 USD
Brüt kâr:
5.38 USD (5 380 pips)
Brüt zarar:
-10.24 USD (45 220 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (4.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.69 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.24
Alım-satım etkinliği:
8.74%
Maks. mevduat yükü:
5.22%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
0.53
Beklenen getiri:
-0.61 USD
Ortalama kâr:
1.79 USD
Ortalama zarar:
-2.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-7.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.98 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.55 USD
Maksimum:
9.55 USD (2.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.69% (9.41 USD)
Varlığa göre:
0.71% (2.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|3
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|-1
|XAUUSD
|0
|BTCUSD
|-4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|-488
|XAUUSD
|183
|BTCUSD
|-40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.39 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +4.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
|
Headway-Real
|1366.00 × 1
İnceleme yok
