信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AI AUTO TRADE SCALPER
Muhammad Kanzhul Umal

AI AUTO TRADE SCALPER

Muhammad Kanzhul Umal
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2026 -1%
Exness-MT5Real7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
3 (37.50%)
亏损交易:
5 (62.50%)
最好交易:
2.39 USD
最差交易:
-4.51 USD
毛利:
5.38 USD (5 380 pips)
毛利亏损:
-10.24 USD (45 220 pips)
最大连续赢利:
2 (4.69 USD)
最大连续盈利:
4.69 USD (2)
夏普比率:
-0.24
交易活动:
8.74%
最大入金加载:
5.22%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
-0.51
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
0.53
预期回报:
-0.61 USD
平均利润:
1.79 USD
平均损失:
-2.05 USD
最大连续失误:
4 (-7.98 USD)
最大连续亏损:
-7.98 USD (4)
每月增长:
-1.39%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9.55 USD
最大值:
9.55 USD (2.73%)
相对跌幅:
结余:
2.69% (9.41 USD)
净值:
0.71% (2.46 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETHUSD 3
XAUUSD 3
BTCUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETHUSD -1
XAUUSD 0
BTCUSD -4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETHUSD -488
XAUUSD 183
BTCUSD -40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.39 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +4.69 USD
最大连续亏损: -7.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Headway-Real
1366.00 × 1
2026.01.05 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 03:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 08:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 08:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 08:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
