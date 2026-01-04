- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
3 (37.50%)
亏损交易:
5 (62.50%)
最好交易:
2.39 USD
最差交易:
-4.51 USD
毛利:
5.38 USD (5 380 pips)
毛利亏损:
-10.24 USD (45 220 pips)
最大连续赢利:
2 (4.69 USD)
最大连续盈利:
4.69 USD (2)
夏普比率:
-0.24
交易活动:
8.74%
最大入金加载:
5.22%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
-0.51
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
0.53
预期回报:
-0.61 USD
平均利润:
1.79 USD
平均损失:
-2.05 USD
最大连续失误:
4 (-7.98 USD)
最大连续亏损:
-7.98 USD (4)
每月增长:
-1.39%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9.55 USD
最大值:
9.55 USD (2.73%)
相对跌幅:
结余:
2.69% (9.41 USD)
净值:
0.71% (2.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|3
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|-1
|XAUUSD
|0
|BTCUSD
|-4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|-488
|XAUUSD
|183
|BTCUSD
|-40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.39 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +4.69 USD
最大连续亏损: -7.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
|
Headway-Real
|1366.00 × 1
