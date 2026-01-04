- Crescimento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
3 (37.50%)
Negociações com perda:
5 (62.50%)
Melhor negociação:
2.39 USD
Pior negociação:
-4.51 USD
Lucro bruto:
5.38 USD (5 380 pips)
Perda bruta:
-10.24 USD (45 220 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (4.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.69 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.24
Atividade de negociação:
8.74%
Depósito máximo carregado:
5.22%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
-0.51
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
0.53
Valor esperado:
-0.61 USD
Lucro médio:
1.79 USD
Perda média:
-2.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-7.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.98 USD (4)
Crescimento mensal:
-1.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.55 USD
Máximo:
9.55 USD (2.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.69% (9.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.71% (2.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|3
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|-1
|XAUUSD
|0
|BTCUSD
|-4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|-488
|XAUUSD
|183
|BTCUSD
|-40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
|
Headway-Real
|758.00 × 1
Sem comentários
