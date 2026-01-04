A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real7 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real5 0.00 × 3 TitanFX-MT5-01 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.00 × 1 VantageInternational-Live 0.50 × 24 Exness-MT5Real39 3.65 × 23 Exness-MT5Real12 4.38 × 86 FxPro-MT5 14.00 × 3 Exness-MT5Real3 15.20 × 210 ICMarketsEU-MT5-2 22.70 × 90 ICMarketsSC-MT5 27.89 × 112 Headway-Real 758.00 × 1 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou