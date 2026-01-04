SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / AI AUTO TRADE SCALPER
Muhammad Kanzhul Umal

AI AUTO TRADE SCALPER

Muhammad Kanzhul Umal
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD por mês
crescimento desde 2026 -1%
Exness-MT5Real7
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
3 (37.50%)
Negociações com perda:
5 (62.50%)
Melhor negociação:
2.39 USD
Pior negociação:
-4.51 USD
Lucro bruto:
5.38 USD (5 380 pips)
Perda bruta:
-10.24 USD (45 220 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (4.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.69 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.24
Atividade de negociação:
8.74%
Depósito máximo carregado:
5.22%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
-0.51
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
0.53
Valor esperado:
-0.61 USD
Lucro médio:
1.79 USD
Perda média:
-2.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-7.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.98 USD (4)
Crescimento mensal:
-1.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.55 USD
Máximo:
9.55 USD (2.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.69% (9.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.71% (2.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 3
XAUUSD 3
BTCUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD -1
XAUUSD 0
BTCUSD -4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD -488
XAUUSD 183
BTCUSD -40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.39 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +4.69 USD
Máxima perda consecutiva: -7.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Headway-Real
758.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.05 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 03:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 08:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 08:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 08:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AI AUTO TRADE SCALPER
40 USD por mês
-1%
0
0
USD
345
USD
1
0%
8
37%
9%
0.52
-0.61
USD
3%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.