Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
3 (37.50%)
Verlusttrades:
5 (62.50%)
Bester Trade:
2.39 USD
Schlechtester Trade:
-4.51 USD
Bruttoprofit:
5.38 USD (5 380 pips)
Bruttoverlust:
-10.24 USD (45 220 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (4.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4.69 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.24
Trading-Aktivität:
8.74%
Max deposit load:
5.22%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.51
Long-Positionen:
3 (37.50%)
Short-Positionen:
5 (62.50%)
Profit-Faktor:
0.53
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-7.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.98 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-1.39%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.55 USD
Maximaler:
9.55 USD (2.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.69% (9.41 USD)
Kapital:
0.71% (2.46 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|3
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|-1
|XAUUSD
|0
|BTCUSD
|-4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|-488
|XAUUSD
|183
|BTCUSD
|-40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.39 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.98 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
|
Headway-Real
|758.00 × 1
