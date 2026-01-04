- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
3 (37.50%)
Transacciones Irrentables:
5 (62.50%)
Mejor transacción:
2.39 USD
Peor transacción:
-4.51 USD
Beneficio Bruto:
5.38 USD (5 380 pips)
Pérdidas Brutas:
-10.24 USD (45 220 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (4.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4.69 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.24
Actividad comercial:
8.74%
Carga máxima del depósito:
5.22%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
-0.51
Transacciones Largas:
3 (37.50%)
Transacciones Cortas:
5 (62.50%)
Factor de Beneficio:
0.53
Beneficio Esperado:
-0.61 USD
Beneficio medio:
1.79 USD
Pérdidas medias:
-2.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-7.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.98 USD (4)
Crecimiento al mes:
-1.39%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.55 USD
Máxima:
9.55 USD (2.73%)
Reducción relativa:
De balance:
2.69% (9.41 USD)
De fondos:
0.71% (2.46 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|3
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSD
|-1
|XAUUSD
|0
|BTCUSD
|-4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSD
|-488
|XAUUSD
|183
|BTCUSD
|-40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.39 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +4.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.98 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
