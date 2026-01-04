SegnaliSezioni
Muhammad Kanzhul Umal

AI AUTO TRADE SCALPER

Muhammad Kanzhul Umal
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2026 -1%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
3 (37.50%)
Loss Trade:
5 (62.50%)
Best Trade:
2.39 USD
Worst Trade:
-4.51 USD
Profitto lordo:
5.38 USD (5 380 pips)
Perdita lorda:
-10.24 USD (45 220 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (4.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.69 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
8.74%
Massimo carico di deposito:
5.22%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-0.61 USD
Profitto medio:
1.79 USD
Perdita media:
-2.05 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.98 USD (4)
Crescita mensile:
-1.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.55 USD
Massimale:
9.55 USD (2.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.69% (9.41 USD)
Per equità:
0.71% (2.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 3
XAUUSD 3
BTCUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD -1
XAUUSD 0
BTCUSD -4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD -488
XAUUSD 183
BTCUSD -40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.39 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4.69 USD
Massima perdita consecutiva: -7.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Headway-Real
1366.00 × 1
Non ci sono recensioni
2026.01.05 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 03:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 08:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 08:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 08:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AI AUTO TRADE SCALPER
40USD al mese
-1%
0
0
USD
345
USD
1
0%
8
37%
9%
0.52
-0.61
USD
3%
1:500
