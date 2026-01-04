- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
3 (37.50%)
Loss Trade:
5 (62.50%)
Best Trade:
2.39 USD
Worst Trade:
-4.51 USD
Profitto lordo:
5.38 USD (5 380 pips)
Perdita lorda:
-10.24 USD (45 220 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (4.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.69 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
8.74%
Massimo carico di deposito:
5.22%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-0.61 USD
Profitto medio:
1.79 USD
Perdita media:
-2.05 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.98 USD (4)
Crescita mensile:
-1.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.55 USD
Massimale:
9.55 USD (2.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.69% (9.41 USD)
Per equità:
0.71% (2.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|3
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|-1
|XAUUSD
|0
|BTCUSD
|-4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|-488
|XAUUSD
|183
|BTCUSD
|-40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.39 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4.69 USD
Massima perdita consecutiva: -7.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
|
Headway-Real
|1366.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
345
USD
USD
1
0%
8
37%
9%
0.52
-0.61
USD
USD
3%
1:500