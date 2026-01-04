シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AI AUTO TRADE SCALPER
Muhammad Kanzhul Umal

AI AUTO TRADE SCALPER

Muhammad Kanzhul Umal
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  40  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -1%
Exness-MT5Real7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
3 (37.50%)
損失トレード:
5 (62.50%)
ベストトレード:
2.39 USD
最悪のトレード:
-4.51 USD
総利益:
5.38 USD (5 380 pips)
総損失:
-10.24 USD (45 220 pips)
最大連続の勝ち:
2 (4.69 USD)
最大連続利益:
4.69 USD (2)
シャープレシオ:
-0.24
取引アクティビティ:
8.74%
最大入金額:
5.22%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
-0.51
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
0.53
期待されたペイオフ:
-0.61 USD
平均利益:
1.79 USD
平均損失:
-2.05 USD
最大連続の負け:
4 (-7.98 USD)
最大連続損失:
-7.98 USD (4)
月間成長:
-1.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.55 USD
最大の:
9.55 USD (2.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.69% (9.41 USD)
エクイティによる:
0.71% (2.46 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSD 3
XAUUSD 3
BTCUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSD -1
XAUUSD 0
BTCUSD -4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSD -488
XAUUSD 183
BTCUSD -40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.39 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +4.69 USD
最大連続損失: -7.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Headway-Real
758.00 × 1
レビューなし
2026.01.05 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 03:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 08:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 08:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 08:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

