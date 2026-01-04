- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
3 (37.50%)
損失トレード:
5 (62.50%)
ベストトレード:
2.39 USD
最悪のトレード:
-4.51 USD
総利益:
5.38 USD (5 380 pips)
総損失:
-10.24 USD (45 220 pips)
最大連続の勝ち:
2 (4.69 USD)
最大連続利益:
4.69 USD (2)
シャープレシオ:
-0.24
取引アクティビティ:
8.74%
最大入金額:
5.22%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
-0.51
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
0.53
期待されたペイオフ:
-0.61 USD
平均利益:
1.79 USD
平均損失:
-2.05 USD
最大連続の負け:
4 (-7.98 USD)
最大連続損失:
-7.98 USD (4)
月間成長:
-1.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.55 USD
最大の:
9.55 USD (2.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.69% (9.41 USD)
エクイティによる:
0.71% (2.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|3
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|-1
|XAUUSD
|0
|BTCUSD
|-4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|-488
|XAUUSD
|183
|BTCUSD
|-40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.39 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +4.69 USD
最大連続損失: -7.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
|
Headway-Real
|758.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
40 USD/月
-1%
0
0
USD
USD
345
USD
USD
1
0%
8
37%
9%
0.52
-0.61
USD
USD
3%
1:500