- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
3 (37.50%)
Убыточных трейдов:
5 (62.50%)
Лучший трейд:
2.39 USD
Худший трейд:
-4.51 USD
Общая прибыль:
5.38 USD (5 380 pips)
Общий убыток:
-10.24 USD (45 220 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (4.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.69 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.24
Торговая активность:
8.74%
Макс. загрузка депозита:
5.22%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
0.53
Мат. ожидание:
-0.61 USD
Средняя прибыль:
1.79 USD
Средний убыток:
-2.05 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-7.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.98 USD (4)
Прирост в месяц:
-1.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.55 USD
Максимальная:
9.55 USD (2.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.69% (9.41 USD)
По эквити:
0.71% (2.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|3
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|-1
|XAUUSD
|0
|BTCUSD
|-4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|-488
|XAUUSD
|183
|BTCUSD
|-40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.39 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4.69 USD
Макс. убыток в серии: -7.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
|
Headway-Real
|1366.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
345
USD
USD
1
0%
8
37%
9%
0.52
-0.61
USD
USD
3%
1:500