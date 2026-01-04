СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AI AUTO TRADE SCALPER
Muhammad Kanzhul Umal

AI AUTO TRADE SCALPER

Muhammad Kanzhul Umal
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
3 (37.50%)
Убыточных трейдов:
5 (62.50%)
Лучший трейд:
2.39 USD
Худший трейд:
-4.51 USD
Общая прибыль:
5.38 USD (5 380 pips)
Общий убыток:
-10.24 USD (45 220 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (4.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.69 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.24
Торговая активность:
8.74%
Макс. загрузка депозита:
5.22%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
0.53
Мат. ожидание:
-0.61 USD
Средняя прибыль:
1.79 USD
Средний убыток:
-2.05 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-7.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.98 USD (4)
Прирост в месяц:
-1.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.55 USD
Максимальная:
9.55 USD (2.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.69% (9.41 USD)
По эквити:
0.71% (2.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 3
XAUUSD 3
BTCUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD -1
XAUUSD 0
BTCUSD -4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD -488
XAUUSD 183
BTCUSD -40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.39 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4.69 USD
Макс. убыток в серии: -7.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Headway-Real
1366.00 × 1
Нет отзывов
2026.01.05 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 03:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 08:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 08:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 08:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
