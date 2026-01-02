SinyallerBölümler
Diki Sahbana

Will Of D

Diki Sahbana
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 11%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
En iyi işlem:
201 082.94 IDR
En kötü işlem:
-99 091.12 IDR
Brüt kâr:
602 589.21 IDR (36 079 pips)
Brüt zarar:
-493 926.95 IDR (29 444 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (201 082.94 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
201 082.94 IDR (1)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
35.03%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
5 (62.50%)
Satış işlemleri:
3 (37.50%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
13 582.78 IDR
Ortalama kâr:
200 863.07 IDR
Ortalama zarar:
-98 785.39 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-296 365.17 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-296 365.17 IDR (3)
Aylık büyüme:
10.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
95 282.23 IDR
Maksimum:
296 365.17 IDR (24.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.67% (296 365.17 IDR)
Varlığa göre:
8.10% (89 262.15 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 6.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +201 082.94 IDR
En kötü işlem: -99 091 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +201 082.94 IDR
Maksimum ardışık zarar: -296 365.17 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.06 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 15:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 14:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 14:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 14:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
