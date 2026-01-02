- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
En iyi işlem:
201 082.94 IDR
En kötü işlem:
-99 091.12 IDR
Brüt kâr:
602 589.21 IDR (36 079 pips)
Brüt zarar:
-493 926.95 IDR (29 444 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (201 082.94 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
201 082.94 IDR (1)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
35.03%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
5 (62.50%)
Satış işlemleri:
3 (37.50%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
13 582.78 IDR
Ortalama kâr:
200 863.07 IDR
Ortalama zarar:
-98 785.39 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-296 365.17 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-296 365.17 IDR (3)
Aylık büyüme:
10.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
95 282.23 IDR
Maksimum:
296 365.17 IDR (24.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.67% (296 365.17 IDR)
Varlığa göre:
8.10% (89 262.15 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|6.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +201 082.94 IDR
En kötü işlem: -99 091 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +201 082.94 IDR
Maksimum ardışık zarar: -296 365.17 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
1.1M
IDR
IDR
1
0%
8
37%
7%
1.21
13 582.78
IDR
IDR
25%
1:500