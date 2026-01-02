SinaisSeções
Diki Sahbana

Will Of D

Diki Sahbana
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 11%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
3 (37.50%)
Negociações com perda:
5 (62.50%)
Melhor negociação:
201 082.94 IDR
Pior negociação:
-99 091.12 IDR
Lucro bruto:
602 589.21 IDR (36 079 pips)
Perda bruta:
-493 926.95 IDR (29 444 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (201 082.94 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
201 082.94 IDR (1)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
35.03%
Último negócio:
19 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
0.37
Negociações longas:
5 (62.50%)
Negociações curtas:
3 (37.50%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
13 582.78 IDR
Lucro médio:
200 863.07 IDR
Perda média:
-98 785.39 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-296 365.17 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-296 365.17 IDR (3)
Crescimento mensal:
10.87%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
95 282.23 IDR
Máximo:
296 365.17 IDR (24.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.67% (296 365.17 IDR)
Pelo Capital Líquido:
8.10% (89 262.15 IDR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 6.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +201 082.94 IDR
Pior negociação: -99 091 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +201 082.94 IDR
Máxima perda consecutiva: -296 365.17 IDR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.06 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 15:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 14:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 14:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 14:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Will Of D
30 USD por mês
11%
0
0
USD
1.1M
IDR
1
0%
8
37%
7%
1.21
13 582.78
IDR
25%
1:500
