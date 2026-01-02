- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
3 (37.50%)
Negociações com perda:
5 (62.50%)
Melhor negociação:
201 082.94 IDR
Pior negociação:
-99 091.12 IDR
Lucro bruto:
602 589.21 IDR (36 079 pips)
Perda bruta:
-493 926.95 IDR (29 444 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (201 082.94 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
201 082.94 IDR (1)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
35.03%
Último negócio:
19 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
0.37
Negociações longas:
5 (62.50%)
Negociações curtas:
3 (37.50%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
13 582.78 IDR
Lucro médio:
200 863.07 IDR
Perda média:
-98 785.39 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-296 365.17 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-296 365.17 IDR (3)
Crescimento mensal:
10.87%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
95 282.23 IDR
Máximo:
296 365.17 IDR (24.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.67% (296 365.17 IDR)
Pelo Capital Líquido:
8.10% (89 262.15 IDR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|6.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +201 082.94 IDR
Pior negociação: -99 091 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +201 082.94 IDR
Máxima perda consecutiva: -296 365.17 IDR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
11%
0
0
USD
USD
1.1M
IDR
IDR
1
0%
8
37%
7%
1.21
13 582.78
IDR
IDR
25%
1:500