- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
3 (37.50%)
損失トレード:
5 (62.50%)
ベストトレード:
201 082.94 IDR
最悪のトレード:
-99 091.12 IDR
総利益:
602 589.21 IDR (36 079 pips)
総損失:
-493 926.95 IDR (29 444 pips)
最大連続の勝ち:
1 (201 082.94 IDR)
最大連続利益:
201 082.94 IDR (1)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
35.03%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
35 分
リカバリーファクター:
0.37
長いトレード:
5 (62.50%)
短いトレード:
3 (37.50%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
13 582.78 IDR
平均利益:
200 863.07 IDR
平均損失:
-98 785.39 IDR
最大連続の負け:
3 (-296 365.17 IDR)
最大連続損失:
-296 365.17 IDR (3)
月間成長:
10.87%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
95 282.23 IDR
最大の:
296 365.17 IDR (24.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.67% (296 365.17 IDR)
エクイティによる:
8.10% (89 262.15 IDR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|6.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +201 082.94 IDR
最悪のトレード: -99 091 IDR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +201 082.94 IDR
最大連続損失: -296 365.17 IDR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
11%
0
0
USD
USD
1.1M
IDR
IDR
1
0%
8
37%
7%
1.21
13 582.78
IDR
IDR
25%
1:500