- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
3 (37.50%)
Verlusttrades:
5 (62.50%)
Bester Trade:
201 082.94 IDR
Schlechtester Trade:
-99 091.12 IDR
Bruttoprofit:
602 589.21 IDR (36 079 pips)
Bruttoverlust:
-493 926.95 IDR (29 444 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (201 082.94 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
201 082.94 IDR (1)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
35.03%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
35 Minuten
Erholungsfaktor:
0.37
Long-Positionen:
5 (62.50%)
Short-Positionen:
3 (37.50%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
13 582.78 IDR
Durchschnittlicher Profit:
200 863.07 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-98 785.39 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-296 365.17 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-296 365.17 IDR (3)
Wachstum pro Monat :
10.87%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
95 282.23 IDR
Maximaler:
296 365.17 IDR (24.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.67% (296 365.17 IDR)
Kapital:
8.10% (89 262.15 IDR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|6.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +201 082.94 IDR
Schlechtester Trade: -99 091 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +201 082.94 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -296 365.17 IDR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
11%
0
0
USD
USD
1.1M
IDR
IDR
1
0%
8
37%
7%
1.21
13 582.78
IDR
IDR
25%
1:500