SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Will Of D
Diki Sahbana

Will Of D

Diki Sahbana
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 11%
Exness-MT5Real7
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
3 (37.50%)
Verlusttrades:
5 (62.50%)
Bester Trade:
201 082.94 IDR
Schlechtester Trade:
-99 091.12 IDR
Bruttoprofit:
602 589.21 IDR (36 079 pips)
Bruttoverlust:
-493 926.95 IDR (29 444 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (201 082.94 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
201 082.94 IDR (1)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
35.03%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
35 Minuten
Erholungsfaktor:
0.37
Long-Positionen:
5 (62.50%)
Short-Positionen:
3 (37.50%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
13 582.78 IDR
Durchschnittlicher Profit:
200 863.07 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-98 785.39 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-296 365.17 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-296 365.17 IDR (3)
Wachstum pro Monat :
10.87%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
95 282.23 IDR
Maximaler:
296 365.17 IDR (24.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.67% (296 365.17 IDR)
Kapital:
8.10% (89 262.15 IDR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 6.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +201 082.94 IDR
Schlechtester Trade: -99 091 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +201 082.94 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -296 365.17 IDR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.06 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 15:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 14:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 14:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 14:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Will Of D
30 USD pro Monat
11%
0
0
USD
1.1M
IDR
1
0%
8
37%
7%
1.21
13 582.78
IDR
25%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.